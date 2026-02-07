Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo borrasca Marta CórdobaRiesgo extremo en el GuadalquivirAviso de la CHGReportaje | Del desconcierto al miedoNueva borrascaPalma del RíoAeropuerto cerradoPuente Romano cortadoCamiones cisterna en Rute e IznájarEmbalses
instagramlinkedin

La actualidad del sábado 7 de fabrero

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

Los nuevos desalojos por las crecidas en la capital, el corte de suministro de agua en Rute e Iznájar y la subida del nivel del río acaparan los focos

El Guadalquivir impresiona a su paso por Córdoba

El Guadalquivir impresiona a su paso por Córdoba

Manuel Murillo

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

El temporal acapara todos los focos. Cada rincón de Córdoba está atento a los daños que está provocando la sucesión de lluvias durante semanas. El suelo ya no puede más y lo peor está por llegar. La borrasca Marta entra ya en la provincia. En la tarde de ayer se produjeron nuevos desalojos en la capital. Cerca de un centenar de personas tuvieron que abandonar sus viviendas en Villarrubia y Montón de la Tierra. La provincia también acumula multitud de incidencias. Algunas de las más reseñables son las de Rute e Iznájar, dos localidades que pese al aluvión de lluvias se han quedado sin suministro de agua y se abastecen con camiones cisterna. Por último, sigue preocupando la subida del nivel del Guadalquivir, que, no obstante, esta pasada madrugada ha dado un leve respiro y ha bajado medio metro hasta los 5,4 al paso por la capital. En todo caso, el Puente Romano se ha cerrado a los peatones como medida preventiva.

Además, destacamos estas otras noticias:

Borrasca Leonardo

Córdoba ciudad

Provincia

Deportes

Noticias relacionadas

Cultura

TEMAS

  1. Las inundaciones del Guadalquivir a su paso por Córdoba, en directo | Última hora de la alerta por el aviso naranja de la Aemet por fuerte viento, desalojos y carreteras cortadas
  2. El río Guadalquivir entra en umbral naranja a su paso por Córdoba mientras sube el cauce a gran velocidad
  3. El Ayuntamiento de Córdoba actúa de urgencia en La Canchuela para evitar inundaciones
  4. El nivel del Guadalquivir no para de subir y supera los 5,5 metros de crecida a su paso por Córdoba
  5. Córdoba cierra colegios e institutos el miércoles por la llegada de un río atmosférico 'excepcional' vinculado a la borrasca Leonardo
  6. El río Guadalquivir vuelve a crecer en Córdoba y rebasa el umbral naranja
  7. El Ayuntamiento refuerza la vigilancia en Córdoba por las lluvias: 'Las previsiones que vienen son duras, viene mucha agua
  8. El Ayuntamiento habilita Vista Alegre como punto de encuentro en caso de evacuación por inundaciones en Córdoba

La borrasca Marta llega a Córdoba y Andalucía, en directo | Última hora de la crecida del Guadalquivir, avisos de la Aemet por viento y lluvia, y riesgo de inundaciones graves

La borrasca Marta llega a Córdoba y Andalucía, en directo | Última hora de la crecida del Guadalquivir, avisos de la Aemet por viento y lluvia, y riesgo de inundaciones graves

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

El nivel del Guadalquivir da un leve respiro y baja hasta los 5,4 metros a su paso por Córdoba

El nivel del Guadalquivir da un leve respiro y baja hasta los 5,4 metros a su paso por Córdoba

Qué hacer hoy en Córdoba, sábado 7 de febrero de 2026

Rocío Fernández, psicóloga de Cruz Roja: «Toda emergencia tiene un impacto emocional»

Rocío Fernández, psicóloga de Cruz Roja: «Toda emergencia tiene un impacto emocional»

Del desconcierto al miedo, de la incredulidad a la certeza: Córdoba asume que lo peor de la riada está por llegar

Del desconcierto al miedo, de la incredulidad a la certeza: Córdoba asume que lo peor de la riada está por llegar

Los desalojos se amplían a Villarrubia y Montón de la Tierra y suman un centenar de nuevos afectados

Los fallecidos en Córdoba el viernes 6 de febrero

Tracking Pixel Contents