La actualidad del sábado 7 de fabrero
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
Los nuevos desalojos por las crecidas en la capital, el corte de suministro de agua en Rute e Iznájar y la subida del nivel del río acaparan los focos
El temporal acapara todos los focos. Cada rincón de Córdoba está atento a los daños que está provocando la sucesión de lluvias durante semanas. El suelo ya no puede más y lo peor está por llegar. La borrasca Marta entra ya en la provincia. En la tarde de ayer se produjeron nuevos desalojos en la capital. Cerca de un centenar de personas tuvieron que abandonar sus viviendas en Villarrubia y Montón de la Tierra. La provincia también acumula multitud de incidencias. Algunas de las más reseñables son las de Rute e Iznájar, dos localidades que pese al aluvión de lluvias se han quedado sin suministro de agua y se abastecen con camiones cisterna. Por último, sigue preocupando la subida del nivel del Guadalquivir, que, no obstante, esta pasada madrugada ha dado un leve respiro y ha bajado medio metro hasta los 5,4 al paso por la capital. En todo caso, el Puente Romano se ha cerrado a los peatones como medida preventiva.
- Los desalojos se amplían a Villarrubia y Montón de la Tierra y suman un centenar de nuevos afectados
- Camiones cisterna para abastecer a Rute e Iznájar: “Con tanta agua que nos está cayendo y que tengamos que venir aquí”
- El nivel del Guadalquivir no para de subir y llega ya a los 5,4 metros de crecida a su paso por Córdoba
Además, destacamos estas otras noticias:
Borrasca Leonardo
- Rocío Fernández, psicóloga de Cruz Roja: «Toda emergencia tiene un impacto emocional»
- La CHG ve estabilidad en los caudales, pero avisa ante la nueva borrasca en Córdoba: "Lo malo está por venir"
- La inundación del aeropuerto de Córdoba impide la llegada de los vuelos de Barcelona y Gran Canaria
- Cortado al tránsito de personas el Puente Romano de Córdoba por la crecida del Guadalquivir
- El Guadalquivir inunda Miraflores y sitia la Calahorra en una crecida que va camino de ser histórica
- El temporal mantiene en vilo a la provincia con Palma del Río en máxima alerta
Córdoba ciudad
- Fallece Rafael Galisteo, un sacerdote y jurista muy vinculado a la cultura de Córdoba
- El Reina Sofía pone el foco en la donación en vida: un gesto seguro que multiplica oportunidades
Provincia
- Toma posesión del cargo Cristina Pastor, la jueza que investigará la tragedia de Adamuz
- Oleícola El Tejar defiende las plantas de biogás como garantía de futuro del sector olivarero
Deportes
Cultura
- Las inundaciones del Guadalquivir a su paso por Córdoba, en directo | Última hora de la alerta por el aviso naranja de la Aemet por fuerte viento, desalojos y carreteras cortadas
- El río Guadalquivir entra en umbral naranja a su paso por Córdoba mientras sube el cauce a gran velocidad
- El Ayuntamiento de Córdoba actúa de urgencia en La Canchuela para evitar inundaciones
- El nivel del Guadalquivir no para de subir y supera los 5,5 metros de crecida a su paso por Córdoba
- Córdoba cierra colegios e institutos el miércoles por la llegada de un río atmosférico 'excepcional' vinculado a la borrasca Leonardo
- El río Guadalquivir vuelve a crecer en Córdoba y rebasa el umbral naranja
- El Ayuntamiento refuerza la vigilancia en Córdoba por las lluvias: 'Las previsiones que vienen son duras, viene mucha agua
- El Ayuntamiento habilita Vista Alegre como punto de encuentro en caso de evacuación por inundaciones en Córdoba