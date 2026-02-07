El temporal acapara todos los focos. Cada rincón de Córdoba está atento a los daños que está provocando la sucesión de lluvias durante semanas. El suelo ya no puede más y lo peor está por llegar. La borrasca Marta entra ya en la provincia. En la tarde de ayer se produjeron nuevos desalojos en la capital. Cerca de un centenar de personas tuvieron que abandonar sus viviendas en Villarrubia y Montón de la Tierra. La provincia también acumula multitud de incidencias. Algunas de las más reseñables son las de Rute e Iznájar, dos localidades que pese al aluvión de lluvias se han quedado sin suministro de agua y se abastecen con camiones cisterna. Por último, sigue preocupando la subida del nivel del Guadalquivir, que, no obstante, esta pasada madrugada ha dado un leve respiro y ha bajado medio metro hasta los 5,4 al paso por la capital. En todo caso, el Puente Romano se ha cerrado a los peatones como medida preventiva.

