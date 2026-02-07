Estos son los restaurantes de Córdoba que no te puedes perder si eres amante de la comida italiana

Italia es romántica, encantadora, rica en cultura y... (¿por qué no decirlo?) conocida mundialmente por su cocina que conquista a todos. Los italianos han sabido trasladar su carisma a la gastronomía, haciendo de esta una de las más versátiles que se conocen.

Una pizza o un plato de pasta son idóneos, apetecibles e ideales en la más sofisticada velada y en un puesto de comida rápida tras una jornada cansada. Nadie se pondría de acuerdo en cómo se disfruta más. Un italiano siempre es buena opción y conquista a todos. ¿Quién se resiste a un cremoso provolone, una saciante carbonara o una esponjosa/crujiente pizza?

Si se te hace la boca agua al planear tu viaje al Bel Paese estás de suerte porque en Córdoba podrás degustar un trocito de su cultura culinaria. Cada vez son las los restaurantes auténticos italianos en la ciudad, lo que hace que los mismos se superen, se reinventen y sigan creciendo. Es difícil elegir entre tantos, por lo que te dejamos una selección con los mejores, según TripAdvisor.

Restaurante Sant Angelo

Encabeza este ranking San Angelo, un restaurante que se está posicionando como uno de los italianos más populares de la ciudad. Lejos del ajetreo del día a día, en un rincón de Arroyo del Moro -zona que se posiciona ya como epicentro gastronómico de Córdoba- se encuentra este templo para los amantes de la cocina procedente de Italia. Un lugar "donde las prisas se quedan fuera, el aroma de la pasta italiana recién hecha lo llena todo, y la felicidad se sirve en cada plato", según describe el propio establecimiento.

Pasta carbonara de Sant Angelo. / Sant Angelo

Patio Romano

Aunque no es puramente italiano al 100%, Patio Romano ofrece gastronomía italiana con toques cordobeses en pleno centro histórico. Aquí puedes encontrar pizzas, pastas y platos fusionados que mezclan tradición italiana con ingredientes locales de alta calidad, en el marco inigualable del barrio de la Judería, muy cerca de la Mezquita-Catedral.

Una pizza de Patio Romano. / Patio Romano

Massamore

Para muchos las mejores masas de pizza de la ciudad están aquí. Este restaurante elabora pizzas auténticas italianas con masa de larga fermentación y alta hidratación lo que destaca en su textura, jugosidad y sabor. Desde el barrio de Ciudad Jardín , reparten pedidos a toda la ciudad que se pueden realizar por teléfono y la app UberEats. La carbonara es una de sus especialidades.

Pizza carbonara de Massamore. / Massamore

Panzamorena

Un lugar peculiar, sin lugar a dudas. Panzamorena es un restaurante italiano y también un obrador artesano ubicado en la calle Pedro López de Córdoba, a pocos metros de la Plaza de la Corredera. Muy bien valorado por sus productos naturales y platos caseros elaborados, en muchos casos, ecológicos. Si algo destaca especialmente es su pasta fresca expuesta en sus vitrinas a la que nadie se puede resistir cuando pasa por la esquina. Su estética cuidada y su apuesta por las harinas 100% ecológicas sitúan a este establecimiento como un imprescindible de la cocina italiana. Además, es ideal si lo que estás buscando es un plato saludable.

La Fabbrica Pizzeria

"Hacemos pizzas en serio y no en serie" es su lema. Una pizzería moderna, para los que buscan algo diferente y no adentrarse en el clasicismo romano en la búsqueda de los sabores de Italia. Según apuntan sus responsables, es un local creado para la gente con espíritu cosmopolita que busca nuevas sensaciones y experiencias. Un lugar alternativo pero con la calidad por bandera. De este modo, La Fabbrica apuesta por un nuevo concepto de la pizza, que rompe con el típico estereotipo de la pizza congelada ofreciendo recetas originales hechas al día, de productos frescos y siempre de alta calidad.

Su larga carta está basada en los productos frescos, naturales, y de alta calidad que "ayudan a descubrir diferentes sabores y aromas". Más allá de las pizzas, su plato fuerte, su menú incluye un amplio repertorio de entrantes, ensaladas, carnes y postres.

Un plato de pasta de La Fabbrica. / La Fabbrica

Sí Quiero

Posicionado ya entre los mejores de la alta cocina romana, no solo de Córdoba, también en el panorama nacional, Sí Quiero ha sido reconocido con tres premios Traveller’s Choice de TripAdvisor lo que lo coloca en el top. Al mando de este reconocido establecimiento ubicado en el número 41 de la avenida de Trassierra está Juan Ceular, quien combina tradición italiana con toques creativos y modernos para crear platos únicos. "Cada detalle está pensado para que te sientas como en casa, mientras disfrutas de una comida excepcional en un ambiente acogedor y familiar", asegura el restaurante en su descripción.

Il Piccantino

Con una visión diferente encontramos la pizzería Il Piccantino, un restaurante de comida rápida cuyo concepto va ligado a la dedicación y calidad de sus platos. Este lugar es el punto de encuentro preferido para la pausa del mediodía o para tomar algo al salir de trabajar de muchos cordobeses que residen o trabaja por zonas aledañas a la avenida del Aeropuerto. Sus delicias, que van más allá de las pizzas, se pueden pedir para llevar o se pueden tomar en su terraza -climatizada en invierno- y también en el interior del local. Hamburguesas y contundentes entrantes completan una carta en la que las pizzas 100% caseras con las protagonistas. También se pueden degustar en este lugar cervezas y bebidas autóctonas de Italia.

Casa Mia

El establecimiento cordobés Casa Mia, ubicado en el número 16 de la calle María La Judía. Bajo la dirección del maestro pizzero Francesco Lapadula (natural de Bari, Italia), se caracteriza por la elaboración de la clásica pizza napolitana. Su secreto es tan sencillo como complejo: una masa fermentada de 48 a 72 horas que le da un toque crujiente inimitable y que está hecha a base de harina de fuerza blanca e integral y sémola de grano.

Una pizza de Casa Mia Córdoba. / Casa Mia

Pizzeria Verde Rucola

Muy cerca de esta última, en la plaza de Vista Alegre, se sitúa Verde Rucola, una pizzería italiana que se encuentra entre las más valoradas en TripAdvisor. Su seña de identidad son sus pizzas artesanales con masa fina y crujiente que no dejan indiferente a nadie. La variedad es su tesoro más preciado.

Su carta, conformada por ingredientes en los que priman la calidad, es una amalgama de sabores apta para todos los públicos. De hecho cuenta con más de una decena de platos veganos.