Atención en el pabellón Vista Alegre

Rocío Fernández, psicóloga de Cruz Roja: «Toda emergencia tiene un impacto emocional»

Fernández afirma que el impacto emocional para los desalojados por las lluvias aún no se puede medir, pues habrá que esperar que puedan volver a sus hogares

Córdoba se prepara para la borrasca Marta | Última hora de la inundación del Guadalquivir, avisos de la Aemet y efectos de Leonardo, en directo

Rocío Fernández, en el pabellón de Vista Alegre.

Rocío Fernández, en el pabellón de Vista Alegre. / CÓRDOBA

Fabiola Mouzo

Fabiola Mouzo

CÓRDOBA

En el pabellón de Vista Alegre, voluntarios y trabajadores de Cruz Roja vuelven a acompañar a familias, esta vez a las que han tenido que abandonar sus casas de manera preventiva, muchas de ellas con miedo, incertidumbre y sin saber todavía cuándo podrán regresar ni en qué estado encontrarán sus hogares. Una de las psicólogas de la entidad, Rocío Fernández, explica que la intervención en el pabellón está siendo el de escuchar y acompañar. «Intentamos escucharles activamente y ayudarles a llevar la situación lo mejor posible», afirma.

En los primeros momentos del desalojo, el impacto emocional fue evidente. «El primer día llegaron consternados, con miedo, muy preocupados por haber dejado sus casas. Tenían mucha incertidumbre y muchas ganas de volver, algo totalmente lógico cuando tienes que dejar tu hogar de repente». En el caso de los menores, Fernández señala que se ha intentado mantener la normalidad en la medida de lo posible. «No he observado que estén especialmente nerviosos. Algunos incluso han podido ir al colegio. Se intenta que mantengan su rutina».

Fernández, que también participó en la atención psicológica tras el accidente ferroviario de Adamuz, destaca que «ahora el impacto todavía no se puede medir del todo porque muchas personas no saben en qué estado están sus casas. Cuando se confirme si han perdido pertenencias, ahí el impacto emocional puede ser muy grande».

En este sentido, insiste en que «para cada persona, su pérdida es importante y no se puede minimizar» y recuerda que cualquier proceso de duelo debe ser atendido, pues también puede tener consecuencias a nivel físico. «La salud mental no siempre se tiene en cuenta, pero va de la mano de la salud física. Si no cuidamos la salud mental pueden aparecer síntomas físicos como cansancio, dolores de cabeza o de estómago», afirma.

Poner límites a la información

Entre las recomendaciones, insiste en el autocuidado y en poner límites a la información. «No es bueno sobreinformarse. Hay que conocerse y saber hasta dónde podemos gestionar la información. Si vemos que las noticias nos afectan, no pasa nada por parar».

Noticias relacionadas y más

También alerta del impacto de las redes sociales. «En las redes se veían miles de publicaciones. Si las redes no te vienen bien en ese momento, es mejor tomar distancia. Ponerse límites también es autocuidado».

