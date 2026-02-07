Rocío Fernández, psicóloga de Cruz Roja: «Toda emergencia tiene un impacto emocional»

En el pabellón de Vista Alegre, voluntarios y trabajadores de Cruz Roja vuelven a acompañar a familias, esta vez a las que han tenido que abandonar sus casas de manera preventiva, muchas de ellas con miedo, incertidumbre y sin saber todavía cuándo podrán regresar ni en qué estado encontrarán sus hogares. Una de las psicólogas de la entidad, Rocío Fernández, explica que la intervención en el pabellón está siendo el de escuchar y acompañar. «Intentamos escucharles activamente y ayudarles a llevar la situación lo mejor posible», afirma.

En los primeros momentos del desalojo, el impacto emocional fue evidente. «El primer día llegaron consternados, con miedo, muy preocupados por haber dejado sus casas. Tenían mucha incertidumbre y muchas ganas de volver, algo totalmente lógico cuando tienes que dejar tu hogar de repente». En el caso de los menores, Fernández señala que se ha intentado mantener la normalidad en la medida de lo posible. «No he observado que estén especialmente nerviosos. Algunos incluso han podido ir al colegio. Se intenta que mantengan su rutina».

Fernández, que también participó en la atención psicológica tras el accidente ferroviario de Adamuz, destaca que «ahora el impacto todavía no se puede medir del todo porque muchas personas no saben en qué estado están sus casas. Cuando se confirme si han perdido pertenencias, ahí el impacto emocional puede ser muy grande».

En este sentido, insiste en que «para cada persona, su pérdida es importante y no se puede minimizar» y recuerda que cualquier proceso de duelo debe ser atendido, pues también puede tener consecuencias a nivel físico. «La salud mental no siempre se tiene en cuenta, pero va de la mano de la salud física. Si no cuidamos la salud mental pueden aparecer síntomas físicos como cansancio, dolores de cabeza o de estómago», afirma.

Poner límites a la información

Entre las recomendaciones, insiste en el autocuidado y en poner límites a la información. «No es bueno sobreinformarse. Hay que conocerse y saber hasta dónde podemos gestionar la información. Si vemos que las noticias nos afectan, no pasa nada por parar».

También alerta del impacto de las redes sociales. «En las redes se veían miles de publicaciones. Si las redes no te vienen bien en ese momento, es mejor tomar distancia. Ponerse límites también es autocuidado».

En Directo

Hoy sábado, aviso naranja en todas las provincias La borrasca Marta dejará hoy lluvias y rachas fuertes; aviso naranja por viento en todas las provincias y también por lluvias en Grazalema, Ronda, Sierra Norte de Sevilla y Aracena (Huelva). Evite desplazamientos; si viajas, revise carreteras y nunca cruce zonas inundadas.

Desalojados 42 vecinos de Lora del Río (Sevilla) por la crecida del Guadalquivir Un total de 42 personas han sido desalojadas de sus viviendas en una barriada de Lora del Río (Sevilla) ante la crecida del Río Guadalquivir, que amenaza con inundar la zona en la que viven. Según ha explicado a EFE el alcalde de la localidad, Antonio Enamorado, el desalojo se ha realizado "de forma preventiva" ante "una crecida histórica, con unos niveles y cotas muy elevados", frente a los que se está trabajando para evitar que el agua entre en las calles y viviendas. "Nos estamos encontrando con situaciones que no ayudan a mejorar el escenario, como es el caso de dos pozos agrícolas que están introduciendo agua por capilaridad en el tanque de tormentas", ha dicho el alcalde, que ha concretado que los desalojados viven en la zona de 'El Calerín', y han sido realojados en establecimientos hosteleros del municipio o viviendas de familiares.

Andalucía supera los 11.000 evacuados con desalojos en Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla Andalucía supera los 11.000 desalojados en las provincias de Cádiz, Córdoba, Jaén, Sevilla, Granada, Huelva y Málaga. De ese total, alrededor de 8.000 vecinos pertenecen a municipios gaditanos como Jerez de la Frontera, Arcos de la Frontera, Grazalema, El Puerto de Santa María, Puerto Serrano, Los Barrios, San Martín del Tesorillo, Jimena de la Frontera y Genalguacil. El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, tras una nueva reunión del Comité Asesor del Plan de Emergencias celebrada este viernes por la tarde, ha señalado que ayer fue un día de "transición, aunque las lluvias han continuado en algunos puntos, su intensidad ha sido ligeramente menor". No obstante, ha advertido de que este sábado entrará una nueva borrasca, por lo que el riesgo seguirá siendo "muy elevado" en gran parte de Andalucía. En la provincia de Cádiz, este viernes se ha permitido la vuelta condicionada de los 370 vecinos desalojados en San Roque (Cádiz), que han sido informados de la llegada de una nueva borrasca este sábado que podría provocar nuevas evacuaciones para las que deben estar preparados. También han regresado a sus casas los desalojados de Los Barrios de las zonas de Gringo Rango, Club Hípico Molino de Fuego y Benharás.

José A. Pérez Lunar Cientos de cordobeses observan la crecida del río a la altura del Puente Romano, anoche. / Manuel Murillo El temporal Marta vuelve a poner a Córdoba en alerta por inundaciones La borrasca Leonardo ha dejado a su paso casi un millar de viviendas desalojadas en la provincia de Córdoba, las últimas en Villarrubia y Vega del Montón, por el desbordamiento de ríos y arroyos. En la capital, de hecho, Miraflores se ha inundado y el Puente Romano ha sido cortado al tránsito. El agua ha llegado a parcelaciones en el entorno del aeropuerto (que también se ha inundado, lo que ha cancelado los vuelos) y en Alcolea. Por su parte, Rute e Iznájar se han quedado sin agua potable y el partido del Córdoba CF se ha suspendido. No obstante, lo peor del temporal no ha llegado todavía, según las principales autoridades y dispositivos de emergencia. Hoy sábado llega la borrasca Marta, que vuelve a poner a capital y provincia en alerta por crecidas e inundaciones.