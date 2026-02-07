Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Efectos del tren de borrascas

Marta acentúa los efectos de Leonardo en Córdoba con otra crecida del nivel del río pero sin nuevos desalojos

La jornada ha estado marcada por la "extrema vigilancia" del Guadalquivir, que crece por encima de 5,86 metros

Juanma Moreno pide ayuda de los fondos de contingencia por "pérdidas millonarias" y el alcalde descarta que el agua entre en el casco urbano

La borrasca Marta llega a Córdoba y Andalucía, en directo | Última hora de la crecida del Guadalquivir, avisos de la Aemet por viento y lluvia, y riesgo de inundaciones graves

Así se ve desde el aire la crecida del Guadalquivir en Córdoba

Así se ve desde el aire la crecida del Guadalquivir en Córdoba

CÓRDOBA

Araceli R. Arjona

Pilar Cobos

Emilia Lora

La irrupción de la borrasca Marta ha venido a acentuar este sábado la herencia que ha dejado en Córdoba su predecesora Leonardo, aunque de momento los efectos no se han hecho notar. El nuevo temporal, que ha descargado más de 33 litros por metro cuadrado, ha coronado una situación de emergencia que mantiene en vilo a la provincia desde el 27 de enero, con 700 viviendas y 1.100 personas desalojadas en la capital y unas 250 en varios municipios de la provincia (150 en Palma del Río, 73 Villafranca, 6 en El Tarajal de Priego y 15 Puente Genil).

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha visitado esta mañana el puesto de mando de Córdoba, donde se ha reunido con las autoridades locales para conocer en primera persona la situación, tras lo cual ha comparecido ante los medios para reiterar un mensaje de prudencia y asegurar que en este momento la prioridad absoluta es cubrir las necesidades y garantizar la seguridad de la población afectada. Además, ha lanzado una petición de ayuda al Gobierno central para que coopere con Andalucía a través de los fondos de contingencia y que canalice la solicitud para utilizar el fondo de solidaridad de la Unión Europea. Aunque de momento, no se ha realizado una valoración de los daños, el presidente ha asegurado que serán "pérdidas millonarias" que afectarán sobre todo al sector primario -agricultura, ganadería y pesca-, al turismo y a las infraestructuras, apuntando que hasta ahora solo las obras de carreteras requerirán una inversión de más de 500 millones de euros.

El paso de la borrasca Marta por Córdoba capital

El paso de la borrasca Marta por Córdoba capital

Cauce del río Guadalquivir a su paso por Casillas / A. J. González

Por su parte, el alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha descartado que el casco urbano de la ciudad se pueda inundar por la crecida del río, una consulta que el propio Ayuntamiento de Córdoba trasladó a los expertos en días pasados, y ha asegurado que hay una empresa encargada de inspeccionar el estado de los puentes para garantizar en todo momento que son seguros, ya que se trata de infraestructuras que están sufriendo en este momento los envites del caudal crecido del Guadalquivir. Bellido se remitió de nuevo al escenario de inundaciones de 2010, tal y como se ha planificado en los últimos días, y reiteró que no están previstos nuevos desalojos, más allá de los que ya se han realizado.

Los vecinos de Majaneque acceden a sus viviendas

Los vecinos de Majaneque acceden a sus viviendas

Manuel Murillo

La jornada ha estado marcada por la "extrema vigilancia" del nivel del Guadalquivir a su paso por Córdoba. Tras alcanzar el pico máximo de 5,9 metros el viernes, descendió tras una jornada sin lluvias para volver a subir este sábado con la descarga de Marta. De 5,17 metros de lámina de agua, no ha dejado de aumentar y al cierre de esta edición se sitúa por encima de los 5,86 metros. En relación con los arroyos, esta tarde se han adoptado nuevas medidas de refuerzo en la zona de Majaneque inundada tras el desbordamiento de La Canchuela, donde se practicó un arreglo provisional pese al cual el agua ha vuelto a saltar del arroyo. Para intentar frenarla, se ha reforzado el dique de sacos terreros instalado hace unos días.

Refuerzo del dique de sacos instalado en Majaneque para frenar el efecto del arroyo La Canchuela.

Refuerzo del dique de sacos instalado en Majaneque para frenar el efecto del arroyo La Canchuela. / CÓRDOBA

Pese a las lluvias, el Ayuntamiento de Córdoba ha permitido a las familias evacuadas de las áreas inundables del Aeropuerto y de Alcolea regresar a lo largo del día a sus casas acompañadas por la Policía Local "para la recogida de enseres y documentación puntual y breve", extremando las precauciones y solo en las zonas donde no entraña peligro. También se ha habilitado un punto de atención a los vecinos de la barriada de Alcolea en el pabellón deportivo, como solicitaron algunos de los desalojados para estar más cerca de sus casas. Asimismo, como medida de prevención, la residencia de mayores El Yate de Alcolea ha decidido este sábado subir a la planta alta a sus mayores, con ayuda de la Policía Nacional.

La barriada de Alcolea se vuelca con los afectados

La barriada de Alcolea se vuelca con los afectados

Manuel Murillo

En el casco urbano, la mayoría de los afectados que no se han realojado en segundas viviendas o en casas de familiares, están durmiendo en el pabellón Vista Alegre. Según el Ayuntamiento, el viernes durmieron en Vista Alegre 84 personas y 7 en el polideportivo de Alcolea.

El centro cívico de Levante sigue abierto para ofrecer información a los vecinos, que también pueden recurrir al teléfono 645 598 026. Hasta el momento, ha habido 16 atenciones telefónicas y una presencial.

En la provincia, a última hora de la tarde permanecían cortadas 21 carreteras provinciales y autonómicas, cinco más que esta mañana, según la última actualización de la Junta de Andalucía.

El paso de la borrasca Marta por la provincia de Córdoba

El paso de la borrasca Marta por la provincia de Córdoba

Crecida del Guadalquivir a la altura del puente de la Algodonera en Almodóvar / CÓRDOBA

En la provincia, de momento, tampoco ha habido nuevos desalojos tras el paso de la borraca Marta aunque la situación se complica en algunos puntos. En Palma del Río, uno de los puntos más delicados de la provincia, al confluir en el municipio los ríos Genil y Guadalquivir, la lluvia acumulada ha hecho que las alcantarillas de la calle Rioseco vuelvan a taponearse inundando de nuevo la vía. En Villafranca, la Guardia Civil mantiene la vigilancia de los huertos familiares, y en Baena, de los márgenes del arroyo Marbella, mientras el embalse de Vadomojón continúa con la descarga controlada de agua. En El Carpio, el río Guadalquivir discurre ya fuera de su cauce, afectando a la zona agrícola del ducado de Alba, donde el agua ha superado el nivel en el meandro que forma el curso fluvial, acercándose asimismo a la planta solar ubicada al otro lado de la autovía A-4. Los huertos familiares están sufriendo la acumulación de agua, generando grandes lagunas mientras las compuertas de la presa de El Salto están totalmente abiertas y el agua salta por encima.

Según el último balance de la Junta de Andalucía, el temporal de lluvias y viento ha provocado en la comunidad 9.770 incidencias desde el pasado 27 de enero, primero con Leonardo y ahora con Marta, de las cuales 893 corresponden a la ciudad de Córdoba. En Andalucía, más de 11.000 personas permanecen desalojadas la mayor parte (más de 8.000) en Cádiz, aunque también hay evacuados en Málaga, Córdoba, Jaén, Sevilla, Granada y Huelva.

Las lluvias de Marta vuelven a disparar el caudal del Guadalquivir y se eleva a 1.733 metros cúbicos

Las lluvias de Marta vuelven a disparar el caudal del Guadalquivir y se eleva a 1.733 metros cúbicos

Los embalses de Córdoba están al 73,4%, el nivel más alto desde julio de 2015

Los embalses de Córdoba están al 73,4%, el nivel más alto desde julio de 2015

Marta acentúa los efectos de Leonardo en Córdoba con otra crecida del nivel del río pero sin nuevos desalojos

Marta acentúa los efectos de Leonardo en Córdoba con otra crecida del nivel del río pero sin nuevos desalojos

La borrasca Marta llega a Córdoba y deja más de 33 litros en un día

La borrasca Marta llega a Córdoba y deja más de 33 litros en un día

Imágenes impactantes desde el aire: viviendas casi sumergidas por la crecida del Guadalquivir en Córdoba

El Carnaval de Córdoba vive su gran final con emoción y buen ambiente

El Carnaval de Córdoba vive su gran final con emoción y buen ambiente

Bellido descarta la posibilidad de inundación en el casco urbano de Córdoba y asegura que una empresa vigila el estado de los puentes

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

