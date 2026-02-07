Marta acentúa los efectos de Leonardo en Córdoba con otra crecida del nivel del río pero sin nuevos desalojos

La irrupción de la borrasca Marta ha venido a acentuar este sábado la herencia que ha dejado en Córdoba su predecesora Leonardo, aunque de momento los efectos no se han hecho notar. El nuevo temporal, que ha descargado más de 33 litros por metro cuadrado, ha coronado una situación de emergencia que mantiene en vilo a la provincia desde el 27 de enero, con 700 viviendas y 1.100 personas desalojadas en la capital y unas 250 en varios municipios de la provincia (150 en Palma del Río, 73 Villafranca, 6 en El Tarajal de Priego y 15 Puente Genil).

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha visitado esta mañana el puesto de mando de Córdoba, donde se ha reunido con las autoridades locales para conocer en primera persona la situación, tras lo cual ha comparecido ante los medios para reiterar un mensaje de prudencia y asegurar que en este momento la prioridad absoluta es cubrir las necesidades y garantizar la seguridad de la población afectada. Además, ha lanzado una petición de ayuda al Gobierno central para que coopere con Andalucía a través de los fondos de contingencia y que canalice la solicitud para utilizar el fondo de solidaridad de la Unión Europea. Aunque de momento, no se ha realizado una valoración de los daños, el presidente ha asegurado que serán "pérdidas millonarias" que afectarán sobre todo al sector primario -agricultura, ganadería y pesca-, al turismo y a las infraestructuras, apuntando que hasta ahora solo las obras de carreteras requerirán una inversión de más de 500 millones de euros.

Cauce del río Guadalquivir a su paso por Casillas / A. J. González

Por su parte, el alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha descartado que el casco urbano de la ciudad se pueda inundar por la crecida del río, una consulta que el propio Ayuntamiento de Córdoba trasladó a los expertos en días pasados, y ha asegurado que hay una empresa encargada de inspeccionar el estado de los puentes para garantizar en todo momento que son seguros, ya que se trata de infraestructuras que están sufriendo en este momento los envites del caudal crecido del Guadalquivir. Bellido se remitió de nuevo al escenario de inundaciones de 2010, tal y como se ha planificado en los últimos días, y reiteró que no están previstos nuevos desalojos, más allá de los que ya se han realizado.

Manuel Murillo

La jornada ha estado marcada por la "extrema vigilancia" del nivel del Guadalquivir a su paso por Córdoba. Tras alcanzar el pico máximo de 5,9 metros el viernes, descendió tras una jornada sin lluvias para volver a subir este sábado con la descarga de Marta. De 5,17 metros de lámina de agua, no ha dejado de aumentar y al cierre de esta edición se sitúa por encima de los 5,86 metros. En relación con los arroyos, esta tarde se han adoptado nuevas medidas de refuerzo en la zona de Majaneque inundada tras el desbordamiento de La Canchuela, donde se practicó un arreglo provisional pese al cual el agua ha vuelto a saltar del arroyo. Para intentar frenarla, se ha reforzado el dique de sacos terreros instalado hace unos días.

Refuerzo del dique de sacos instalado en Majaneque para frenar el efecto del arroyo La Canchuela. / CÓRDOBA

Pese a las lluvias, el Ayuntamiento de Córdoba ha permitido a las familias evacuadas de las áreas inundables del Aeropuerto y de Alcolea regresar a lo largo del día a sus casas acompañadas por la Policía Local "para la recogida de enseres y documentación puntual y breve", extremando las precauciones y solo en las zonas donde no entraña peligro. También se ha habilitado un punto de atención a los vecinos de la barriada de Alcolea en el pabellón deportivo, como solicitaron algunos de los desalojados para estar más cerca de sus casas. Asimismo, como medida de prevención, la residencia de mayores El Yate de Alcolea ha decidido este sábado subir a la planta alta a sus mayores, con ayuda de la Policía Nacional.

Manuel Murillo

En el casco urbano, la mayoría de los afectados que no se han realojado en segundas viviendas o en casas de familiares, están durmiendo en el pabellón Vista Alegre. Según el Ayuntamiento, el viernes durmieron en Vista Alegre 84 personas y 7 en el polideportivo de Alcolea.

El centro cívico de Levante sigue abierto para ofrecer información a los vecinos, que también pueden recurrir al teléfono 645 598 026. Hasta el momento, ha habido 16 atenciones telefónicas y una presencial.

En la provincia, a última hora de la tarde permanecían cortadas 21 carreteras provinciales y autonómicas, cinco más que esta mañana, según la última actualización de la Junta de Andalucía.

Crecida del Guadalquivir a la altura del puente de la Algodonera en Almodóvar / CÓRDOBA

En la provincia, de momento, tampoco ha habido nuevos desalojos tras el paso de la borraca Marta aunque la situación se complica en algunos puntos. En Palma del Río, uno de los puntos más delicados de la provincia, al confluir en el municipio los ríos Genil y Guadalquivir, la lluvia acumulada ha hecho que las alcantarillas de la calle Rioseco vuelvan a taponearse inundando de nuevo la vía. En Villafranca, la Guardia Civil mantiene la vigilancia de los huertos familiares, y en Baena, de los márgenes del arroyo Marbella, mientras el embalse de Vadomojón continúa con la descarga controlada de agua. En El Carpio, el río Guadalquivir discurre ya fuera de su cauce, afectando a la zona agrícola del ducado de Alba, donde el agua ha superado el nivel en el meandro que forma el curso fluvial, acercándose asimismo a la planta solar ubicada al otro lado de la autovía A-4. Los huertos familiares están sufriendo la acumulación de agua, generando grandes lagunas mientras las compuertas de la presa de El Salto están totalmente abiertas y el agua salta por encima.

Según el último balance de la Junta de Andalucía, el temporal de lluvias y viento ha provocado en la comunidad 9.770 incidencias desde el pasado 27 de enero, primero con Leonardo y ahora con Marta, de las cuales 893 corresponden a la ciudad de Córdoba. En Andalucía, más de 11.000 personas permanecen desalojadas la mayor parte (más de 8.000) en Cádiz, aunque también hay evacuados en Málaga, Córdoba, Jaén, Sevilla, Granada y Huelva.

En Directo

Diario CÓRDOBA Así se encuentran parte de las viviendas de la zona del aeropuerto. / Córdoba Imágenes impactantes desde el aire: viviendas casi sumergidas en Córdoba Imágenes aéreas tomadas en la capital de Córdoba por el Grupo de Emergencias de Andalucía (GREA) y difundidas este sábado muestran con crudeza el alcance de la inundación en las parcelaciones próximas al aeropuerto. El vídeo, grabado con dron, permite observar cómo numerosas viviendas quedan cubiertas casi por completo por el agua en las zonas más cercanas al cauce del Guadalquivir, desbordado tras varios días de lluvias intensas. Puedes ver el vídeo aquí.

Preparan en desalojo de un centenar de vecinos en Ubrique por los movimientos de tierra El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha advertido este sábado del posible desalojo de un centenar de vecinos del municipio de Ubrique (Cádiz), como consecuencia de los movimientos que hay en el agua subterránea y que provoca movimientos de tierra tras las fuertes lluvias registradas por las borrascas en los últimos días. En una entrevista concedida a Antena 3, recogida por Europa Press, Moreno ha señalado que la preocupación actual esta "no solo en el cielo, sino también en el suelo", debido a que, según ha explicado, las laderas que entornan la localidad están colmadas de agua y "están empezando a provocar desprendimientos y corrimientos de tierra que pueden llegar a ser muy peligrosos". "Es lo mismo que entonces ha pasado con Grazalema", ha precisado. Asimismo, el presidente autonómico ha destacado que la prioridad actual de la Junta de Andalucía es asegurar aquellas zonas donde pueden haber peligro y velar por la seguridad de los vecinos y afectados.

Herido en Canena (Jaén) al caerle un muro tras colapsar una ladera Al menos dos personas han quedado atrapadas a causa de un muro desprendido sobre las 19,30 horas en un parque de la localidad jiennense de Canena, en concreto, en la avenida de Jaén. Según ha precisado el Gobierno andaluz en una nota, hasta el lugar se han desplazado dotaciones de Bomberos y sanitarios para la atención de estas personas atrapadas, al tiempo que han concretado que han movilizado al Vehículo de Apoyo Logístico. Por su parte, fuentes del Servicio de Emergencias 112 Andalucía, adscrito a Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía han declarado a Europa Press que la Sala Coordinadora ha movilizado a efectivos de Guardia Civil y del 061, además de los mencionados Bomberos y sanitarios. En otro punto de la provincia jiennense, la Guardia Civil ha rescatado en la madrugada de este sábado a un hombre de 68 años que quedó atrapado tras el derrumbe parcial de su vivienda en la localidad de Sorihuela del Guadalimar (Jaén) a causa de las lluvias torrenciales registradas en los últimos días por las borrascas.

500 militares de la UME desplegados en cuatro provincias La Unidad Militar de Emergencias (UME) ha desplegado en Andalucía un total de 500 efectivos y 200 medios que están actuando en las provincias de Málaga, Sevilla, Jaén y Cádiz, en todos los sitios con personal de la UME. Durante la jornada de hoy los trabajos se han centrado en Zahara de la Sierra, donde han distribuido agua potable entre los vecinos, el reconocimiento de viales y edificios en Vejer de la Frontera, la tala de árboles que impedían el tránsito en Los Barrios, mientras que en San Martín del Tesorillo se ha realizado el achique en un almacén de abono y el traslado de oxígeno a personas dependientes. En Málaga, se están efectuando la limpieza de carreteras de la Sierra de Ronda y monotorizando el embalse de Montejaque. En Jaén los efectivos se afanan en achicar agua en Mogón para evitar filtraciones en viviendas, mientras que, en El Palmar de Troya, se achica agua de la red de evacuación de aguas pluviales que estaban afectadas. La UME también está intentando acceder a las zonas aisladas para comprobar si tienen alguna necesidad junto a EMA Infoca.