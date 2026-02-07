Abusos sexuales
A juicio por tocar el pecho a una menor tras acceder a su dormitorio por una ventana en Córdoba
El acusado, supuestamente, aprovechó que la víctima dormía para echarse en la cama con ella
Un acusado se enfrenta a prisión en Córdoba por, presuntamente, colarse por la ventana en el dormitorio de una menor de edad y aprovechar que la víctima se hallaba durmiendo para abusar sexualmente de ella. Estos hechos serán juzgados por la Audiencia provincial de Córdoba en los próximos días.
El escrito de conclusiones provisionales del Ministerio Fiscal recoge que el encartado accedió a la habitación a través de una terraza que comunica esta estancia con un salón del inmueble donde se hallaba. Entró en el dormitorio y se echó en la cama donde dormía la perjudicada, "comenzando a tocarle el pecho y a besarla".
Estos tocamientos dieron lugar a que la víctima, con una edad inferior a los 16 años, se despertara. Entonces requerió en varias ocasiones al acusado para que abandonara la habitación, hasta que finalmente accedió a ello marchándose del lugar.
Dos años de cárcel o expulsión de España
La acusación pública califica lo ocurrido como un delito de abusos sexuales, por el que reclama que se impongan al encartado dos años de prisión y la prohibición de aproximarse al domicilio y a la víctima, en un radio inferior a 250 metros, y de comunicar con ella por cinco años. Además, solicita que se le inhabilite para cualquier profesión o actividad que conlleve contacto regular y directo con personas menores de edad por un tiempo de diez años.
El Fiscal reclama, además, que se le impoga la medida de libertad vigilada durante tres años y que la pena privativa de libertad sea sustituida por la expulsión del territorio nacional en caso de que el acusado no acredite su arraigo en España.
