Juanma Moreno reclama ayuda estatal y europea ante el impacto “millonario” del tren de borrascas en Andalucía

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha visitado este sábado la ciudad de Córdoba, donde se ha reunido con el puesto de mando que coordina la situación provocada por el tren de borrascas que está sacudiendo Andalucía. Desde el centro de recepción de visitantes junto al Puente Romano, cerrado por la crecida del río desde este iernes, ha advertido "del impacto económico millonario" que va a tener en Andalucía el tren de borrascas que está afectando a la comunidad autónoma, por lo que ha reclamado la implicación del Gobierno central y de la Unión Europea para hacer frente a las consecuencias de una situación que ha calificado de “compleja, singular y muy difícil”.

En la comparecencia realizada junto al alcalde, José María Bellido, Moreno ha subrayado que "la prioridad absoluta en estos momentos es evitar la pérdida de vidas humanas y proteger a las personas que han tenido que abandonar sus hogares, antes de iniciar la evaluación detallada de los daños materiales".

En este sentido, ha anunciado que la Junta de Andalucía movilizará todos los recursos presupuestarios disponibles y ha señalado que el presupuesto autonómico quedará supeditado a esta emergencia. Al mismo tiempo, ha pedido formalmente al Estado que active el fondo de contingencia, dotado con casi 4.000 millones de euros, y que canalice también el acceso al Fondo de Solidaridad de la Unión Europea para poder atender a las familias desalojadas y a los sectores económicos más afectados.

Juanma Moreno y José María Bellido observan el cauce del Guadalquivir a su paso por Córdoba / Víctor Castro

Moreno ha insistido en que “todas las administraciones tienen que meter el hombro” para afrontar una crisis que está golpeando con especial dureza a Andalucía desde el pasado 27 de enero, cuando comenzó este episodio de lluvias persistentes asociadas a ríos atmosféricos. Según los datos facilitados por la Junta, desde esa fecha se han registrado cerca de 9.650 emergencias o actuaciones en toda la comunidad.

Más de 11.000 personas desalojadas en Andalucía

El presidente andaluz ha detallado que más de 11.000 personas han sido desalojadas en Andalucía y que solo en la red autonómica hay 45 carreteras afectadas, con daños en infraestructuras viarias que superan los 500 millones de euros. A ello se suma el fuerte impacto en el sector primario, especialmente en la agricultura, la ganadería y la pesca, con más del 70% de los cultivos herbáceos afectados y previsiones de cosechas muy mermadas. "Es una situación que nos preocupa muchísimo", ha recalcado, antes de apuntar el "enorme impacto que tendrá también para nuestro sector turístico y para las infraestructuras". Según los datos aportados, solo en las carreteras, "el impacto de las obras supera ya los 500 millones de euros". Tenemos que solucionar problemas como los accesos, ha indicado, "ya que en muchos sitios las carreteras han desaparecido", por lo que hay que hacer un trabajo previo antes de que las familias puedan regresar a sus casas con garantías de seguridad. "Por eso pedimos especialmente al estado que a través del fondo de contingencia y solidaridad nos ayude".

Moreno ha advertido de que la situación sigue siendo de “emergencia muy preocupante”, ya que los ríos se encuentran por encima de su cauce habitual, los acuíferos están llenos y la mayoría de los embalses se sitúan entre el 85% y el 90% de su capacidad. En este contexto, la llegada de nuevas borrascas en los próximos días podría agravar aún más el escenario. En este momento, las zonas en situación más alartamente se encuentran en la Serranía de Málaga, la Sierra de Cádiz y el Campo de Gibraltar.

Por ello, ha apelado a la prudencia de la ciudadanía y ha pedido paciencia a las personas desalojadas, recordando que el regreso a las viviendas solo podrá producirse cuando existan plenas garantías de seguridad. “El agua nos ha dado muchas lecciones y puede ser traicionera e imprevisible”, ha advertido.

Finalmente, Juanma Moreno ha reiterado su compromiso de realizar un balance detallado de daños una vez pase el frente de lluvias y de articular líneas de ayuda para facilitar la recuperación social y económica de las zonas afectadas, insistiendo en que Andalucía necesitará el respaldo del conjunto de las administraciones para superar esta situación excepcional.

En Directo

Manuel Á. Larrea ¿Dejará de llover este sábado? La Aemet ha dejado este sábado unos 30 litros de agua en Córdoba capital, a la espera de que, hasta las 18.00 horas, caigan los más de 10 litros por metro cuadrado que prevén los expertos. Pero, ¿dejará de llover en algún momento este sábado? Los pronósticos apuntan a una breve tregua hasta las 20.00 horas. Después, las primeras horas de la noche estarán marcadas por la lluvia. Se esperan más de 5 litros hasta las 23.00 horas, cuando, al fin, según la Aemet, cesarán.

Más de 160 evacuados en la provincia de Sevilla por el temporal, con más de 1.500 efectivos desplegados El subdelegado del Gobierno de España en Sevilla, Curry Toscano Rodero, ha acompañado este sábado a la vicepresidenta María Jesús Montero en su visita a la presa de Torre del Águila, que se encuentra en nivel rojo por la situación derivada del temporal. Según la información trasladada, ya se ha procedido al desalojo de 13 personas en el entorno afectado. En el conjunto de la provincia, el Gobierno de España cifra en más de 160 los evacuados y en más de 1.500 los efectivos desplegados para atender incidencias y reforzar la coordinación ante la evolución del episodio meteorológico.

José Muñoz Caro La alcaldesa de Palma del Río, donde hay 150 personas desalojadas, advierte: "No miramos a un río, miramos a dos" La alcaldesa de Palma del Río, Matilde Esteo, ya informó junto a la subdelegada del Gobierno en Córdoba, Ana López Losilla, que se había decidido cortar el tráfico rodado en Rioseco desde la avenida Pío XII hasta la calle Siete Revueltas para evitar riesgos. Esta zona se ha inundado este sábado. La alternativa al tráfico rodado se ofrece en un solo sentido, abriendo al tráfico una zona prioritariamente peatonal como es la Plaza Mayor de Andalucía y la calle Feria. La ciudad sigue preocupada por la calle Rioseco, donde 80 personas viven en incertidumbre continua. En 2010 ya se anegaron sus casas al subir el agua por los desagües y alcantarillas. Por ello, ahora "miramos a las alcantarillas, ya que si están colmadas se inunda toda la calle", ha explicado Esteo, informando que también los bomberos han tenido que intervenir en este entorno desaguando zonas bajas como parkings. En estos momentos, unas 150 personas continúan desalojadas y pendientes de la crecida de los ríos Genil y Guadalquivir. "Tenemos activos todos los recursos técnicos y humanos posibles para ayudar a las personas", ha afirmado la alcaldesa, y la prioridad se centra en sus vidas y su seguridad. Agradece la alcaldesa la paciencia de los vecinos que permanecen ya varios días fuera de sus casas y "no pueden volver", y recuerda que para comunicar cualquier incidencia "estamos en contacto directo con ellos con un grupo de whatsapp en el que está el Ayuntamiento". Información completa.

Manuel Á. Larrea El Guadalquivir vuelve a crecer El río Guadalquivir está volviendo a crecer. La borrasca Marta ha descargado con intensidad en diferentes puntos de la provincia. En la capital, han caído casi 30 litros hasta las 16.00 horas. A eso se suma el agua de los desembalses que se están produciendo desde esta mañana. El río, que por la mañana había bajado de nivel ligeramente respecto al viernes, se está agrandando de nuevo y ya vuelve a superar los 5,3 metros.