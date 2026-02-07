Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Efectos del temporal en Andalucía

Juanma Moreno reclama ayuda estatal y europea ante el impacto “millonario” del tren de borrascas en Andalucía

El presidente de la Junta destaca la afectación del sector primario, el turístico y las infraestructuras: "Solo en carreteras, las obras supondrán 500 millones de euros"

La borrasca Marta llega a Córdoba | Última hora de la inundación del Guadalquivir, avisos de la Aemet y efectos del temporal, en directo

Juanma Moreno y José María Bellido evalúan la situación.

Juanma Moreno y José María Bellido evalúan la situación.

Víctor Castro

Araceli R. Arjona

Araceli R. Arjona

Córdoba

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha visitado este sábado la ciudad de Córdoba, donde se ha reunido con el puesto de mando que coordina la situación provocada por el tren de borrascas que está sacudiendo Andalucía. Desde el centro de recepción de visitantes junto al Puente Romano, cerrado por la crecida del río desde este iernes, ha advertido "del impacto económico millonario" que va a tener en Andalucía el tren de borrascas que está afectando a la comunidad autónoma, por lo que ha reclamado la implicación del Gobierno central y de la Unión Europea para hacer frente a las consecuencias de una situación que ha calificado de “compleja, singular y muy difícil”.

En la comparecencia realizada junto al alcalde, José María Bellido, Moreno ha subrayado que "la prioridad absoluta en estos momentos es evitar la pérdida de vidas humanas y proteger a las personas que han tenido que abandonar sus hogares, antes de iniciar la evaluación detallada de los daños materiales".

En este sentido, ha anunciado que la Junta de Andalucía movilizará todos los recursos presupuestarios disponibles y ha señalado que el presupuesto autonómico quedará supeditado a esta emergencia. Al mismo tiempo, ha pedido formalmente al Estado que active el fondo de contingencia, dotado con casi 4.000 millones de euros, y que canalice también el acceso al Fondo de Solidaridad de la Unión Europea para poder atender a las familias desalojadas y a los sectores económicos más afectados.

Juanma Moreno y José María Bellido observan el cauce del Guadalquivir a su paso por Córdoba

Juanma Moreno y José María Bellido observan el cauce del Guadalquivir a su paso por Córdoba / Víctor Castro

Moreno ha insistido en que “todas las administraciones tienen que meter el hombro” para afrontar una crisis que está golpeando con especial dureza a Andalucía desde el pasado 27 de enero, cuando comenzó este episodio de lluvias persistentes asociadas a ríos atmosféricos. Según los datos facilitados por la Junta, desde esa fecha se han registrado cerca de 9.650 emergencias o actuaciones en toda la comunidad.

Más de 11.000 personas desalojadas en Andalucía

El presidente andaluz ha detallado que más de 11.000 personas han sido desalojadas en Andalucía y que solo en la red autonómica hay 45 carreteras afectadas, con daños en infraestructuras viarias que superan los 500 millones de euros. A ello se suma el fuerte impacto en el sector primario, especialmente en la agricultura, la ganadería y la pesca, con más del 70% de los cultivos herbáceos afectados y previsiones de cosechas muy mermadas. "Es una situación que nos preocupa muchísimo", ha recalcado, antes de apuntar el "enorme impacto que tendrá también para nuestro sector turístico y para las infraestructuras". Según los datos aportados, solo en las carreteras, "el impacto de las obras supera ya los 500 millones de euros". Tenemos que solucionar problemas como los accesos, ha indicado, "ya que en muchos sitios las carreteras han desaparecido", por lo que hay que hacer un trabajo previo antes de que las familias puedan regresar a sus casas con garantías de seguridad. "Por eso pedimos especialmente al estado que a través del fondo de contingencia y solidaridad nos ayude".

Moreno ha advertido de que la situación sigue siendo de “emergencia muy preocupante”, ya que los ríos se encuentran por encima de su cauce habitual, los acuíferos están llenos y la mayoría de los embalses se sitúan entre el 85% y el 90% de su capacidad. En este contexto, la llegada de nuevas borrascas en los próximos días podría agravar aún más el escenario. En este momento, las zonas en situación más alartamente se encuentran en la Serranía de Málaga, la Sierra de Cádiz y el Campo de Gibraltar.

Por ello, ha apelado a la prudencia de la ciudadanía y ha pedido paciencia a las personas desalojadas, recordando que el regreso a las viviendas solo podrá producirse cuando existan plenas garantías de seguridad. “El agua nos ha dado muchas lecciones y puede ser traicionera e imprevisible”, ha advertido.

Finalmente, Juanma Moreno ha reiterado su compromiso de realizar un balance detallado de daños una vez pase el frente de lluvias y de articular líneas de ayuda para facilitar la recuperación social y económica de las zonas afectadas, insistiendo en que Andalucía necesitará el respaldo del conjunto de las administraciones para superar esta situación excepcional.

