Imágenes impactantes desde el aire: viviendas casi sumergidas por la crecida del Guadalquivir tras el temporal en Córdoba

Imágenes aéreas tomadas en la capital de Córdoba por el Grupo de Emergencias de Andalucía (GREA) y difundidas este sábado muestran con crudeza el alcance de la inundación en las parcelaciones próximas al aeropuerto. El vídeo, grabado con dron, permite observar cómo numerosas viviendas quedan cubiertas casi por completo por el agua en las zonas más cercanas al cauce del Guadalquivir, desbordado tras varios días de lluvias intensas.

La riada ha sido provocada por las precipitaciones asociadas a la borrasca Leonardo, que azotó la provincia durante la semana y cesó este viernes. Sin embargo, la situación sigue siendo crítica: este sábado la borrasca Marta ha tomado el relevo, reactivando las lluvias y provocando un nuevo aumento del caudal del río. Aunque durante la mañana el nivel del Guadalquivir descendió ligeramente, en las últimas horas ha vuelto a crecer.

Cerca de un millar de vecinos de Córdoba han tenido que ser desalojados de manera preventiva ante el avance del agua. Los servicios de emergencia mantienen la vigilancia constante en las zonas afectadas, mientras las autoridades piden extremar la precaución. El vídeo del GREA se ha convertido en un impactante testimonio visual de una situación que sigue evolucionando y que recuerda a lo ocurrido en 2010, la última gran riada en Córdoba.

En Directo

Preparan en desalojo de un centenar de vecinos en Ubrique por los movimientos de tierra El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha advertido este sábado del posible desalojo de un centenar de vecinos del municipio de Ubrique (Cádiz), como consecuencia de los movimientos que hay en el agua subterránea y que provoca movimientos de tierra tras las fuertes lluvias registradas por las borrascas en los últimos días. En una entrevista concedida a Antena 3, recogida por Europa Press, Moreno ha señalado que la preocupación actual esta "no solo en el cielo, sino también en el suelo", debido a que, según ha explicado, las laderas que entornan la localidad están colmadas de agua y "están empezando a provocar desprendimientos y corrimientos de tierra que pueden llegar a ser muy peligrosos". "Es lo mismo que entonces ha pasado con Grazalema", ha precisado. Noticias relacionadas y más Marta acentúa los efectos de Leonardo en Córdoba con otra crecida del nivel del río pero sin nuevos desalojos

Así se ve desde el aire la crecida del Guadalquivir en Córdoba

El Guadalquivir en Córdoba: comparación entre las riadas de 2010 y 2013 y la crecida actual por el paso de la borrasca Leonardo Asimismo, el presidente autonómico ha destacado que la prioridad actual de la Junta de Andalucía es asegurar aquellas zonas donde pueden haber peligro y velar por la seguridad de los vecinos y afectados.

Herido en Canena (Jaén) al caerle un muro tras colapsar una ladera Al menos dos personas han quedado atrapadas a causa de un muro desprendido sobre las 19,30 horas en un parque de la localidad jiennense de Canena, en concreto, en la avenida de Jaén. Según ha precisado el Gobierno andaluz en una nota, hasta el lugar se han desplazado dotaciones de Bomberos y sanitarios para la atención de estas personas atrapadas, al tiempo que han concretado que han movilizado al Vehículo de Apoyo Logístico. Noticias relacionadas y más Marta acentúa los efectos de Leonardo en Córdoba con otra crecida del nivel del río pero sin nuevos desalojos

Así se ve desde el aire la crecida del Guadalquivir en Córdoba

El Guadalquivir en Córdoba: comparación entre las riadas de 2010 y 2013 y la crecida actual por el paso de la borrasca Leonardo Por su parte, fuentes del Servicio de Emergencias 112 Andalucía, adscrito a Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía han declarado a Europa Press que la Sala Coordinadora ha movilizado a efectivos de Guardia Civil y del 061, además de los mencionados Bomberos y sanitarios. En otro punto de la provincia jiennense, la Guardia Civil ha rescatado en la madrugada de este sábado a un hombre de 68 años que quedó atrapado tras el derrumbe parcial de su vivienda en la localidad de Sorihuela del Guadalimar (Jaén) a causa de las lluvias torrenciales registradas en los últimos días por las borrascas.

500 militares de la UME desplegados en cuatro provincias La Unidad Militar de Emergencias (UME) ha desplegado en Andalucía un total de 500 efectivos y 200 medios que están actuando en las provincias de Málaga, Sevilla, Jaén y Cádiz, en todos los sitios con personal de la UME. Durante la jornada de hoy los trabajos se han centrado en Zahara de la Sierra, donde han distribuido agua potable entre los vecinos, el reconocimiento de viales y edificios en Vejer de la Frontera, la tala de árboles que impedían el tránsito en Los Barrios, mientras que en San Martín del Tesorillo se ha realizado el achique en un almacén de abono y el traslado de oxígeno a personas dependientes. En Málaga, se están efectuando la limpieza de carreteras de la Sierra de Ronda y monotorizando el embalse de Montejaque. En Jaén los efectivos se afanan en achicar agua en Mogón para evitar filtraciones en viviendas, mientras que, en El Palmar de Troya, se achica agua de la red de evacuación de aguas pluviales que estaban afectadas. La UME también está intentando acceder a las zonas aisladas para comprobar si tienen alguna necesidad junto a EMA Infoca. Noticias relacionadas y más Marta acentúa los efectos de Leonardo en Córdoba con otra crecida del nivel del río pero sin nuevos desalojos

Así se ve desde el aire la crecida del Guadalquivir en Córdoba

El Guadalquivir en Córdoba: comparación entre las riadas de 2010 y 2013 y la crecida actual por el paso de la borrasca Leonardo