Efectos del tren de borrascas

Imágenes impactantes desde el aire: viviendas casi sumergidas por la crecida del Guadalquivir tras el temporal en Córdoba

El vídeo ha sido captado por un dron del Grupo de Emergencias de Andalucía y muestra la crudeza de las riada en la zona del aeropuerto

La borrasca Marta llega a Córdoba y Andalucía, en directo | Última hora de la crecida del Guadalquivir, avisos de la Aemet por viento y lluvia, y riesgo de inundaciones graves

La crecida del Guadalquivir en Córdoba captada por Emergencias

Diario CÓRDOBA

Manuel Á. Larrea

Manuel Á. Larrea

Córdoba

Imágenes aéreas tomadas en la capital de Córdoba por el Grupo de Emergencias de Andalucía (GREA) y difundidas este sábado muestran con crudeza el alcance de la inundación en las parcelaciones próximas al aeropuerto. El vídeo, grabado con dron, permite observar cómo numerosas viviendas quedan cubiertas casi por completo por el agua en las zonas más cercanas al cauce del Guadalquivir, desbordado tras varios días de lluvias intensas.

La riada ha sido provocada por las precipitaciones asociadas a la borrasca Leonardo, que azotó la provincia durante la semana y cesó este viernes. Sin embargo, la situación sigue siendo crítica: este sábado la borrasca Marta ha tomado el relevo, reactivando las lluvias y provocando un nuevo aumento del caudal del río. Aunque durante la mañana el nivel del Guadalquivir descendió ligeramente, en las últimas horas ha vuelto a crecer.

Cerca de un millar de vecinos de Córdoba han tenido que ser desalojados de manera preventiva ante el avance del agua. Los servicios de emergencia mantienen la vigilancia constante en las zonas afectadas, mientras las autoridades piden extremar la precaución. El vídeo del GREA se ha convertido en un impactante testimonio visual de una situación que sigue evolucionando y que recuerda a lo ocurrido en 2010, la última gran riada en Córdoba.

