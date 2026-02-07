Qué hacer hoy en Córdoba, sábado 7 de febrero de 2026

Divulgación científica

‘Las que cuentan la ciencia 2026’

La novena edición del espectáculo de divulgación científica Las que cuentan la ciencia sube al escenario a una veintena de divulgadoras que reflexionarán sobre el tiempo a partir de sus campos de investigación: el tiempo geológico, el envejecimiento, el tiempo histórico o la meteorología. El espectáculo propone un día entero de monólogos divulgativos cortos en clave de entretenimiento de la mano de Boticaria García, Conchi Lillo, Raquel Sastre, Clara Grima, Laura Morán, Gemma del Caño o Anna Freixas, entre otras. Entrada libre hasta completar el aforo.

CÓRDOBA. Teatro Góngora. Jesús y María. 10.30 y 17.00 horas.

Música

Concierto de ‘Grande amore’

Concierto de Grande Amore, grupo que destaca por su propuesta de guitarra, ritmo y voz donde predomina la distorsión extrema y un sonido deliberadamente roto.

CÓRDOBA. Sala Impala. Avda. de Chinales, 64. 20.45 horas.

Carnaval

Final del Concurso de Agrupaciones Carnavalescas

Cinco chirigotas, cinco comparsas y un coro optan a los premios en la gran final. El orden de actuación de los grupos en la final será el siguiente: A mis pies (comparsa); Vaya cajonazo (chirigota); La iluminada (comparsa); Las que llevan mucho tiempo sin salir (chirigota); Hijos de nadie (comparsa); Los sacamantecas (chirigota); Los bienvestíos (comparsa); Los picos de oro (chirigota) y La Mariquilla (coro).

CÓRDOBA. Gran Teatro. Bulevar Gran Capitán. 20.00 horas.

Comedia

Puesta en escena de ‘La valentía’

Se pone en escena La Valentía, de Alfredo Sanzol, con la compañía La Tarima Alto Guadiato.

Noticias relacionadas

CÓRDOBA. Teatro Avanti. María Auxiliadora. 20.30 horas.

A jugar a casa

‘Zona Neo y sesión de temática zombie

La Casa de la Juventud volverá a ser una Zona Neo Juegos, para jóvenes de 14 a 20 años, que ofrecerá juegos de mesa y de rol, y de 20.00 a 3.00, escenario de una nueva sesión de A jugar a la Casa, para todas las edades y niveles, en la que habrá juegos de temática zombie, además de juegos variados. Entrada libre hasta cubrir aforo.