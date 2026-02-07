La hermandad de la Merced conmemora el 50 aniversario de la bendición de la Virgen con un amplio programa de actos

La hermandad de la Merced celebrará a lo largo de 2026 el 50 aniversario de la bendición de su titular mariana, Santa María de la Merced, con un amplio programa de actos religiosos, culturales y sociales. La corporación presentó en la tarde de este viernes el cartel conmemorativo y el calendario de actividades en un acto celebrado en el salón de actos de la Diputación de Córdoba, al que asistieron hermanos, devotos y representantes del ámbito cofrade y cultural de la ciudad.

El cartel anunciador de esta efeméride es obra del pintor sevillano José Cabrera Lasso de la Vega, artista de reconocida trayectoria en el ámbito del cartelismo religioso. Bajo el título Eterna Merced, la obra presenta una composición triangular presidida por la imagen de Santa María de la Merced sobre un fondo rojo mercedario. La Virgen aparece con la corona de salida y sus atributos más característicos, como el puñal y el escudo de la orden mercedaria.

La propia silueta de la imagen se convierte en un espacio simbólico que integra diversas escenas relacionadas con la historia y espiritualidad de la hermandad. Entre ellas destaca el rostro de Nuestro Padre Jesús Humilde en la Coronación de Espinas, cuya mirada se dirige hacia la palabra “Madre”, así como la presencia de hermanos mercedarios ataviados con la túnica marfil, en alusión a los hábitos de los frailes de la orden. La composición incluye también un ostensorio que subraya el carácter sacramental de la corporación y una escena que recuerda la visita de la Virgen a la antigua prisión provincial a finales de los años ochenta, evocando su advocación como redentora de cautivos.

El cartel se completa con referencias a la ciudad, como los arcos de la Mezquita-Catedral, y con momentos destacados de la historia reciente de la hermandad, entre ellos la imposición de la actual corona en el año 2001 por fray Ricardo de Córdoba, coincidiendo con el vigésimo quinto aniversario de la bendición de la imagen.

Durante el acto también se dio a conocer el programa de actividades diseñado para conmemorar el aniversario, que dará comienzo a mediados del próximo mes de marzo y se prolongará hasta finales de octubre, cuando se celebrará una eucaristía de acción de gracias. Entre las iniciativas previstas figuran la presentación de la restauración de los bordados del palio el 14 de marzo, un ciclo de conferencias sobre la figura de Santa María de la Merced, distintos actos musicales, exposiciones y un pregón extraordinario.

El calendario conmemorativo incluirá asimismo la visita de la Virgen al centro penitenciario de Córdoba, recuperando una de las señas de identidad de la hermandad. La Función Principal del próximo 24 de septiembre estará presidida por el obispo de Córdoba, monseñor Jesús Fernández González, y los actos culminarán con una procesión extraordinaria de Santa María de la Merced por las calles de la ciudad.