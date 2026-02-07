Los embalses de Córdoba están al 72% tras el paso de la borrasca Leonardo y duplican ya el agua almacenada hace un año

Los embalses de Córdoba se hallan este sábado al 72% de su capacidad con 2.398 hectómetros cúbicos almacenados. Según indican los datos difundidos en tiempo real por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), este volumen supone ya, prácticamente, duplicar el agua alojada hace un año, cuando guardaban 1.236 hectómetros cúbicos y se encontraban al 37%.

Las fuertes precipitaciones recibidas en los últimos días con el paso de la borrasca Leonardo han llevado a la CHG a realizar desembalses en algunas de estas infraestructuras, que ya han superado el 100% de volumen embalsado sobre su capacidad o que podrían hacerlo en los próximos días. En esta línea, durante las últimas 24 horas han aliviado alrededor de 92 hectómetros cúbicos, incorporando definitivamente solo 12 hectómetros cúbicos.

CÓRDOBA

Según ha explicado el organismo de cuenca, la actuación responde a la necesidad de preparar los embalses para las nuevas lluvias que traerá la borrasca Marta. En las últimas 24 horas, han registrado una aportación de 95 hectómetros cúbicos y las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología avanzan la llegada de lluvias fuertes a Córdoba. De hecho, este sábado ha llovido prácticamente durante toda la mañana.

En estos momentos, exceden su capacidad Yeguas, con 232 hectómetros cúbicos; Martín Gonzalo, con casi 21, y San Rafael de Navallana, con 161 hectómetros cúbicos. Puente Nuevo permanece al 93%, con 262 hectómetros cúbicos almacenados.

En Directo

Miguel Heredia Alivio e incertidumbre entre los afectados por las inundaciones de Alcolea Alivio entre los afectados por las inundaciones de la barriada de Alcolea, aunque incertidumbre de cara a lo que viene. El nivel del arroyo de Guadalbarbo ha disminuido sensiblemente esta jornada, lo que está permitiendo a más vecinos y vecinas acudir a sus viviendas para recuperar algunas de sus pertenencias en estos momentos.

Araceli R. Arjona José María Bellido, alcalde de Córdoba (i), junto a Juanma Moreno, este sábado, en el Puente Romano. / Víctor Castro El Ayuntamiento ha revisado el estado de los puentes de Córdoba El alcalde de Córdoba ha explicado que no hay motivo de preocupación de momento sobre la posibilidad de que el agua pueda entrar en el casco urbano de Córdoba y tampoco sobre la seguridad de los puentes, ya que hay una empresa contratada para la revisión de estas infraestructuras y están bien.

Araceli R. Arjona Juanma Moreno (d), junto al alcalde de Córdoba, José María Bellido, este sábado, junto al Puente Romano. / Víctor Castro Daños millonarios causados por el temporal El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha destacado en Córdoba que "el impacto económico del temporal va a ser millonario" y que a partir del martes o miércoles se hará la cuantificación de los daños sobre todo en el sector primario, de la agricultura, pesca y ganadería así como en las infraestructuras. Solo en las carreteras, el impacto de las obras supera los 500 millones de euros. Por tanto, ha dicho, "quiero empezar a trasladar al Gobierno la necesidad de cooperar con el fondo de cooperación y el fondo de solidaridad europeo".

Araceli R. Arjona No hay previsión de nuevos desalojos en Córdoba El alcalde de Córdoba, José María Bellido, también ha informado de que el escenario sigue siendo el de las inundaciones de 2010 y que no hay previsión de nuevos desalojos en la capital, donde más de 700 viviendas han sido desalojadas y 1.100 personas permanecen fuera de sus hogares