Temporal

Los embalses de Córdoba están al 72% tras el paso de la borrasca Leonardo y duplican ya el agua almacenada hace un año

En las últimas 24 horas han aliviado alrededor de 92 hectómetros cúbicos para permitir que entren las nuevas precipitaciones

Desembalse en San Rafael de Navallana

Desembalse en San Rafael de Navallana

A. J. González

Pilar Cobos

Pilar Cobos

Córdoba

Los embalses de Córdoba se hallan este sábado al 72% de su capacidad con 2.398 hectómetros cúbicos almacenados. Según indican los datos difundidos en tiempo real por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), este volumen supone ya, prácticamente, duplicar el agua alojada hace un año, cuando guardaban 1.236 hectómetros cúbicos y se encontraban al 37%.

Las fuertes precipitaciones recibidas en los últimos días con el paso de la borrasca Leonardo han llevado a la CHG a realizar desembalses en algunas de estas infraestructuras, que ya han superado el 100% de volumen embalsado sobre su capacidad o que podrían hacerlo en los próximos días. En esta línea, durante las últimas 24 horas han aliviado alrededor de 92 hectómetros cúbicos, incorporando definitivamente solo 12 hectómetros cúbicos.

Espectaculares imágenes del Guadalquivir a su paso por Almodóvar del Río

Espectaculares imágenes del Guadalquivir a su paso por Almodóvar del Río

CÓRDOBA

Según ha explicado el organismo de cuenca, la actuación responde a la necesidad de preparar los embalses para las nuevas lluvias que traerá la borrasca Marta. En las últimas 24 horas, han registrado una aportación de 95 hectómetros cúbicos y las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología avanzan la llegada de lluvias fuertes a Córdoba. De hecho, este sábado ha llovido prácticamente durante toda la mañana.

En estos momentos, exceden su capacidad Yeguas, con 232 hectómetros cúbicos; Martín Gonzalo, con casi 21, y San Rafael de Navallana, con 161 hectómetros cúbicos. Puente Nuevo permanece al 93%, con 262 hectómetros cúbicos almacenados.

TEMAS

