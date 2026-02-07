El caudal del río Guadalquivir baja a 1.680 metros cúbicos a su paso por Córdoba aunque casi duplicando el umbral de desbordamiento

Córdoba continúa con la mirada atenta al río Guadalquivir y es que, si bien su caudal se ha reducido a 1.680 metros cúbicos por segundo este sábado, ese nivel continúa duplicando, prácticamente, el umbral de desbordamiento, que se sitúa en 950 metros cúbicos. Los datos difundidos en tiempo real por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir apuntan, por tanto, a un leve respiro, aunque este organismo ya advirtió este viernes de que la situación podría empeorar.

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, explicó ayer a los medios de comunicación que el caudal del río a su paso por la capital se está calculando con el dato de Villafranca, que es de 1.419 metros cúbicos por segundo hoy a las 9.00 horas, y la cantidad de agua desembalsada en San Rafael de Navallana, que está aliviando 261 metros cúbicos por segundo en estos momentos.

Con estas cifras, el río permanece alejado de los 2.000 metros cúbicos por segundo que rozó este viernes en el primer pico de crecida. La CHG ha advertido de que en estos días podría alcanzar los 2.400 metros cúbicos de la riada histórica de 2010 debido a las nuevas precipitaciones de la borrasca Marta y a los desembalses.

El río se halla, asimismo, en nivel rojo a su paso por Fuente Palmera, con 2.683 metros cúbicos, y por El Carpio, donde se registran 1.392 metros cúbicos por segundo.

Por el momento, sin embargo, la lámina del Guadalquivir a su paso por la capital ha descendido a 5,27 metros de altura, frente a los 5,9 metros que llegó a alcanzar este viernes. Con este resultado, supera el umbral de desbordamiento, al igual que ocurre en Almodóvar del Río, donde llega a 10,26 metros, y en el azud de Alcolea, donde tiene 109 metros sobre el nivel del mar, no sobre la lámina de aguas bajas como se miden los anteriores.

En Directo

Emilia Lora Llega la borrasca Marta: estas son las carreteras de la provincia de Córdoba cortadas este sábado Tras el paso de Leonardo, la borrasca Marta continúa haciendo daños en la red viaria de la provincia de Córdoba y este sábado son 16 las carreteras de titularidad autonómica y provincial que se encuentran cerradas al tráfico, según la información facilitada por la Junta de Andalucía y la Diputación de Córdoba. En algunas de ellas preocupa la situación, bien porque los servicios de mantenimiento no pueden actuar desde hace ya varios días o bien porque se encuentran inundadas por la crecida de los cauces de ríos o arroyos. Las más afectadas, sin duda, son las de la zona sur de Córdoba, especialmente en la comarca de la Subbética. [Aquí puede consultar todas las carreteras afectadas]

Miguel Heredia Intranquilidad en Majaneque: "Es la tercera vez que nos puede llegar el agua a casa" Mucha intranquilidad entre los vecinos de la barriada de Majaneque. Incertidumbre ante lo que, adivinan, como "la peor parte del temporal". "Es la tercera vez que nos puede llegar a casa, nos pasó en 2009 y 2010. El miedo a tener que volver a empezar es mucho, el tener que tirar y comprar otra vez los muebles, limpiar completamente la casa, la ropa...", afirma Joaquín, quien ya ve cómo el agua permanece desde el fondo de la calle hasta domicilios cercanos.

Juanma Moreno visita este sábado las zonas inundadas de Córdoba El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, visita este sábado por la mañana zonas inundadas de la provincia de Córdoba como consecuencia de la borrasca Leonardo. Juanma Moreno visita las zonas inundadas en Córdoba / CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA El Ayuntamiento de Córdoba habilita el pabellón deportivo de Alcolea para acoger a vecinos desalojados El Ayuntamiento de Córdoba ha habilitado el pabellón de deportivo de Alcolea para acoger a vecinos desalojados de la zona que lo precisen. En el pabellón se han preparado entre 15 y 20 plazas, que el Ayuntamiento ampliará si fuese necesario. Algunos vecinos que tuvieron que dejar sus casas en la zona de Alcolea han pasado la noche en el salón parroquial de Nuestra Señora de Los Ángeles. Cáritas Diocesana de Córdoba y la hermandad de Los Dolores, así como vecinos que se han brindado como voluntarios, están colaborando para que cuenten con alojamiento y comida.