Inundaciones

El caudal del río Guadalquivir baja a 1.680 metros cúbicos a su paso por Córdoba aunque casi duplicando el umbral de desbordamiento

La altura de la lámina desciende a 5,27 metros desde los 5,9 metros que alcanzó este viernes

La borrasca Marta llega a Córdoba | Última hora de la inundación del Guadalquivir, avisos de la Aemet y efectos del temporal, en directo

El río, a su paso por Córdoba este sábado

El río, a su paso por Córdoba este sábado

Víctor Castro

Pilar Cobos

Pilar Cobos

Córdoba

Córdoba continúa con la mirada atenta al río Guadalquivir y es que, si bien su caudal se ha reducido a 1.680 metros cúbicos por segundo este sábado, ese nivel continúa duplicando, prácticamente, el umbral de desbordamiento, que se sitúa en 950 metros cúbicos. Los datos difundidos en tiempo real por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir apuntan, por tanto, a un leve respiro, aunque este organismo ya advirtió este viernes de que la situación podría empeorar.

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, explicó ayer a los medios de comunicación que el caudal del río a su paso por la capital se está calculando con el dato de Villafranca, que es de 1.419 metros cúbicos por segundo hoy a las 9.00 horas, y la cantidad de agua desembalsada en San Rafael de Navallana, que está aliviando 261 metros cúbicos por segundo en estos momentos.

Con estas cifras, el río permanece alejado de los 2.000 metros cúbicos por segundo que rozó este viernes en el primer pico de crecida. La CHG ha advertido de que en estos días podría alcanzar los 2.400 metros cúbicos de la riada histórica de 2010 debido a las nuevas precipitaciones de la borrasca Marta y a los desembalses.

El río se halla, asimismo, en nivel rojo a su paso por Fuente Palmera, con 2.683 metros cúbicos, y por El Carpio, donde se registran 1.392 metros cúbicos por segundo.

Por el momento, sin embargo, la lámina del Guadalquivir a su paso por la capital ha descendido a 5,27 metros de altura, frente a los 5,9 metros que llegó a alcanzar este viernes. Con este resultado, supera el umbral de desbordamiento, al igual que ocurre en Almodóvar del Río, donde llega a 10,26 metros, y en el azud de Alcolea, donde tiene 109 metros sobre el nivel del mar, no sobre la lámina de aguas bajas como se miden los anteriores.

