El Carnaval de Córdoba vive su gran final con emoción y buen ambiente

El temporal sigue fuera, pero dentro del Gran Teatro de Córdoba se respira un aire de Carnaval que contagia a cada espectador. Las butacas están llenas, algunos disfraces se pueden ver entre el público y las ganas de pasarlo bien son palpables. Esta noche han pasado a la final cuatro comparsas, cuatro chirigotas y un coro, que prometen desplegar todo su talento en la gran cita del concurso.

La noche ha arrancado con un video que repasaba todas las agrupaciones que han formado parte del concurso este año, despertando aplausos y vítores entre el público que anunciaban la intensidad de lo que está por venir. Antes de que comenzara oficialmente la final, se ha guardado un minuto de silencio en homenaje a las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz, ocurrido hace ya tres semanas. Junto a este gesto, el público y los artistas han querido reconocer también la labor de todos los servicios públicos que trabajaron en ello en su momento y siguen trabajando ahora frente a las consecuencias del temporal que afecta con especial dureza a Andalucía.

La final del concurso de agrupaciones carnavalescas de Córdoba, en imágenes / Víctor Castro

Primeras improsiones de la noche

La comparsa A mis pies, de Almodóvar del Río, ha abierto la noche sobre las tablas. Su primer pasodoble, dedicado al Hospital Reina Sofía y su respuesta ante el accidente de Adamuz, ha provocado que el público se ponga en pie. El segundo pasodoble ha lanzado una dura crítica a Bellido, señalando el abandono de los barrios y el vestir la ciudad solo "para ricos y turistas", y de nuevo, el público ha respondido poniéndose de pie al final de la actuación, acompañando a la comparsa en un arranque de la noche muy potente y ovacionado.

Le ha seguido la chirigota Vaya cajonazo, que subía al escenario con su divertido tipo, generando complicidad inmediata con el público. Su primer pasodoble lanzaba una crítica a la cultura del postureo y a la necesidad de publicar todo en redes sociales para demostrar, mientras que el segundo apuntaban directamente al presidente de la asociación carnavalesca, despertando aplausos y poniendo de pie a más de un espectador en las butacas. La chirigota ha mantenido un repertorio ágil y lleno de humor, con momentos que provocaban risas y una constante interacción con el público.

La comparsa La Iluminada, formada por voces femeninas llegadas de la cantera, ha subido al escenario con toda la fuerza y energía que caracteriza a este grupo joven. Su primer pasodoble, dedicado a la madre que sostiene y cuida, incluso mientras libra sus propias batallas, ha conectado de inmediato con el público. El segundo pasodoble ha defendido la importancia del cuidado de la cantera y su papel esencial en la continuidad del Carnaval. Durante la actuación, una de las integrantes ha sufrido un pequeño accidente que la ha obligado a abandonar el escenario por unos minutos. Sin embargo, los ánimos del público la han impulsado a regresar, y todo el grupo se ha recompuesto, cerrando su actuación con fuerza y profesionalidad, demostrando que la cantera sabe responder incluso en momentos inesperados.

Le segirán Las que llevan mucho tiempo sin salir (chirigota), Hijos de nadie (comparsa), Los sacamantecas(chirigota), Los bienvestíos (comparsa), Los picos de oro (chirigota) y La Mariquilla (coro), que conocerán el fallo del jurado al final de la noche.

Este año, debido a la situación meteorológica que afecta a la ciudad, no se ha visto al alcalde ni a los concejales disfrazados en el teatro, como venía siendo tradición en año anteriores. Aun así, el ambiente sigue siendo intenso y festivo, no solo dentro del Gran Teatro, sino también en la carpa, donde los espectadores disfrutan y celebran el Carnaval mientras esperan conocer el veredicto final.