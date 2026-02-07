Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Efectos del tren de borrascas

La borrasca Marta deja casi 32 litros en menos de siete horas en Córdoba

Las temperaturas se mantienen estables en una jornada con ráfagas de viento que ya han alcanzado los 58 kilómetros en la capital

La borrasca Marta llega a Córdoba y Andalucía, en directo | Última hora de la crecida del Guadalquivir, avisos de la Aemet por viento y lluvia, y riesgo de inundaciones graves

La borrasca Marta, a su paso por Córdoba capital.

La borrasca Marta, a su paso por Córdoba capital. / Victor Castro

Araceli R. Arjona

Araceli R. Arjona

La borrasca Marta, que ha hecho acto de aparición este sábado en Córdoba desde la zona occidental de Andalucía, ha dejado 31.9 litros de agua en menos de siete horas, desde las 10 de la mañana hasta las 16.30 horas, según la información actualizada de la Agencia Estatal de Meteorología. La previsión de precipitaciones para toda la jornada, según los datos que maneja el Ayuntamiento de Córdoba, es que sobre la ciudad descarguen entre 40 y 50 litros de agua.

De momento, sigue lloviendo con intensidad más moderada. Se espera que poco a poco la lluvia remita y haya una tregua de dos horas entre las seis y las siete de la tarde y que vuelva a llover entre las 20 y las 22 horas. A partir de ese momento, la caída de agua desde el cielo debería remitir en la capital, aunque eso no signifique necesariamente un descenso del nivel del río, afectado también por los desembalses que se están realizando en toda la cuenca durante todo el día. La jornada del domingo estará presidida por nubes y claros, ya que no se prevén nuevas precipitaciones aunque sí algunos chubascos bien entrada la tarde.

Borrasca Marta Temporal inundaciones, Lluvia

Curiosos observan la crecida del río en Córdoba. / Victor Castro

Ráfagas de hasta 58 kilómetros por hora

El viento ha soplado con potencia también a lo largo de la mañana, registrándose las rachas más fuertes en torno a las 15.30 horas, con ráfagas de 58 kilómetros por hora a las 16.10 horas.

Las temperaturas se mantienen dentro de las previsiones. A las 7.40 horas, el mercurio ha bajado hasta los 6,4 grados mientras que la máxima hasta las 16.30 horas son los 12.3 grados medidos a las 15.40 horas en el Observatorio del Aeropuerto.

A pesar del aviso naranja por viento y amarillo por lluvias, así como de las advertencias reiteradas de las autoridades llamando a la población a alejarse de ríos y arroyos, la zona de Miraflores y alrededores del Guadalquivir a su paso por Córdoba sigue siendo un lugar de reunión de numerosos curiosos de todas las nacionalidades, interesados en hacer sus propias fotografías y vídeos en primera línea de temporal.

