La borrasca Marta deja casi 32 litros en menos de siete horas en Córdoba

La borrasca Marta, que ha hecho acto de aparición este sábado en Córdoba desde la zona occidental de Andalucía, ha dejado 31.9 litros de agua en menos de siete horas, desde las 10 de la mañana hasta las 16.30 horas, según la información actualizada de la Agencia Estatal de Meteorología. La previsión de precipitaciones para toda la jornada, según los datos que maneja el Ayuntamiento de Córdoba, es que sobre la ciudad descarguen entre 40 y 50 litros de agua.

De momento, sigue lloviendo con intensidad más moderada. Se espera que poco a poco la lluvia remita y haya una tregua de dos horas entre las seis y las siete de la tarde y que vuelva a llover entre las 20 y las 22 horas. A partir de ese momento, la caída de agua desde el cielo debería remitir en la capital, aunque eso no signifique necesariamente un descenso del nivel del río, afectado también por los desembalses que se están realizando en toda la cuenca durante todo el día. La jornada del domingo estará presidida por nubes y claros, ya que no se prevén nuevas precipitaciones aunque sí algunos chubascos bien entrada la tarde.

Curiosos observan la crecida del río en Córdoba. / Victor Castro

Ráfagas de hasta 58 kilómetros por hora

El viento ha soplado con potencia también a lo largo de la mañana, registrándose las rachas más fuertes en torno a las 15.30 horas, con ráfagas de 58 kilómetros por hora a las 16.10 horas.

Las temperaturas se mantienen dentro de las previsiones. A las 7.40 horas, el mercurio ha bajado hasta los 6,4 grados mientras que la máxima hasta las 16.30 horas son los 12.3 grados medidos a las 15.40 horas en el Observatorio del Aeropuerto.

Noticias relacionadas

A pesar del aviso naranja por viento y amarillo por lluvias, así como de las advertencias reiteradas de las autoridades llamando a la población a alejarse de ríos y arroyos, la zona de Miraflores y alrededores del Guadalquivir a su paso por Córdoba sigue siendo un lugar de reunión de numerosos curiosos de todas las nacionalidades, interesados en hacer sus propias fotografías y vídeos en primera línea de temporal.

En Directo

Cortes de la Frontera tras "los movimientos y zumbidos" en la zona: "El municipio no está en peligro" El municipio malagueño de Cortes de la Frontera ha aclarado en relación con los "movimientos y zumbidos constantes" en la zona que el municipio "no está en peligro". En un publicación en redes sociales, el Ayuntamiento ha informado a la población, a quienes han dado las "gracias por la paciencia y compresión", de que "es normal que sintáis todos esos sonidos y movimientos porque está ocurriendo en todas partes y en zonas muy cercanas", al tiempo que han precisado que a las 05.25 horas de este sábado desde el Área de Seguridad mantenían una conversación con los científicos del CSIC.

Preocupación en la Serranía ante la amenaza de desbordamiento de la presa de Montejaque Los pueblos malagueños de la Serranía de Ronda como Montejaque, Cortes de la Frontera, Jimera de Líbar o Benaoján han mostrado su preocupación ante la situación de la presa de Montejaque, y en algún caso además por movimientos y "zumbidos", ante lo que las autoridades han pedido tranquilidad. Se trata de una franja de la provincia situada en la parte occidental de la provincia malagueña, limítrofe con la de Cádiz y próxima a esta antigua presa, que fue abandonada por filtraciones, data de 1924 y es una presa bóveda sobre el río Gaduares de 74 metros de altura con capacidad de 36 hectómetros cúbicos.

Manuel Á. Larrea El pronóstico de la Aemet para este domingo en Córdoba Tras un sábado marcado por las intensas lluvias de la borrasca Marta, el pronóstico de la Aemet para este domingo en Córdoba apunta a precipitaciones de débiles a moderadas durante la primera mitad del día, tendiendo a abrirse algunos claros durante las horas centrales del día y aumentando de nuevo a cubiertos por la tarde, con precipitaciones moderadas.

Desalojados de nuevo varios vecinos de Lora (Sevilla) que habían vuelto a sus casas La Guardia Civil ha vuelto a desalojar este sábado a algunas familias que habían tenido que dejar sus viviendas la pasada noche en Lora del Río, al regresar a las casas sin que hayan mejorado las condiciones de seguridad en torno a su barrio. Fuentes de la Guardia Civil han informado de que los desalojos se realizaron en la zona del barrio El Calerín, de donde fueron sacadas anoche 42 personas. Sin embargo, algunas han regresado por la mañana, de modo que ha habido que proceder de nuevo al desalojo, y tras realizarlo se han llevado a cabo labores de reconocimiento de la zona por parte de la Guardia Civil.