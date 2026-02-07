Bellido descarta la posibilidad de inundación en el casco urbano de Córdoba y asegura que una empresa vigila el estado de los puentes

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha visitado estes sábado 8 de febrero la ciudad de Córdoba para conocer de primera mano la situación que se vive a causa del temporal. Tras reunirse con los representantes municipales y provinciales que están pilotando la emergencia en el puesto de mando instalado en el edificio de la plaza de la Constitución, ha comparecido ante los medios de comunicación junto al alcalde de Córdoba, José María Bellido, que ha recordado que el caudal del río Guadalquivir ha comenzado a descender tras alcanzar en la jornada anterior un máximo cercano a los seis metros de altura y unos 2.000 metros cúbicos por segundo, provocando afectaciones en zonas inundables de la ciudad.

Durante la reunión de coordinación la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) ha trasladado que la borrasca Marta ya está entrando en la Península y que afectará a la cuenca del Guadalquivir, por lo que la jornada será de extrema vigilancia, ante la posibilidad de una nueva subida del caudal del río.

Bellido ha subrayado que, pese a este escenario, "no existe riesgo de inundación en el casco urbano de Córdoba", según la información facilitada por la CHG. No obstante, se mantiene una vigilancia reforzada en zonas próximas al río, como el paseo de Miraflores, el entorno del puente del Arenal y el recinto ferial, áreas que permanecen en situación límite pero sin previsión de afección al interior de la ciudad. También ha informado de que hay una empresa que se encarga de la revisión de los puentes de la ciudad para garantizar su seguridad.

Sin nuevos desalojos previstos

En cuanto a las evacuaciones, el alcalde ha asegurado que no se prevé la realización de nuevos desalojos en Córdoba. Las evacuaciones llevadas a cabo en días anteriores afectaron a más de 700 viviendas y unas 1.100 personas, y las últimas realizadas se produjeron de forma puntual, fundamentalmente por la crecida de arroyos y no por el río Guadalquivir. A día de hoy, según ha indicado, no existe previsión de nuevas salidas forzosas de vecinos.

El Ayuntamiento mantiene activos dispositivos de Policía Local, Bomberos y servicios de emergencia, que continúan evaluando la evolución de la situación. Además, se están realizando acompañamientos policiales para que vecinos con necesidades urgentes puedan acceder a sus viviendas y recoger enseres básicos, una vez que el nivel de agua ha descendido y siempre acompañados por las fuerzas de seguridad.

Las personas desalojadas están siendo atendidas en distintos recursos municipales, como el pabellón Vista Alegre, el centro cívico de Levante y también en la barriada de Alcolea, en el pabellón deportivo, a petición de los vecinos. El Consistorio ha anunciado la convocatoria de una nueva reunión con representantes vecinales para informar de la evolución del caudal y de las previsiones a corto plazo.

Por su parte, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha calificado la situación como “compleja y muy difícil”, destacando la necesidad de coordinación entre administraciones ante el tren de borrascas que afecta al sur de España desde finales de enero. Moreno ha señalado que el plan de emergencia ante el riesgo de inundaciones se mantiene en nivel 2 en toda Andalucía, con más de 9.600 actuaciones realizadas desde el inicio del episodio.

En el caso de la provincia de Córdoba, el presidente ha indicado que más de 1.500 personas se han visto afectadas en distintos municipios ribereños del Guadalquivir, citando especialmente Villafranca, El CarpioVilla del RíoPalma del Río y Almodóvar del Río, además de las afecciones registradas en la capital.

Moreno ha insistido en que no se puede bajar la guardia, ya que se prevén nuevas precipitaciones en las próximas horas y días, aunque ha destacado como dato positivo que el caudal del Guadalquivir ya ha alcanzado su punto máximo, situado en torno a los 5,9 metros, y ha comenzado a descender, aunque continúa en nivel rojo.

