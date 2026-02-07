Dos barrios de Córdoba se reparten el segundo premio de la Lotería Nacional

La Lotería Nacional ha sonreído por partida doble a Córdoba capital este sábado, 7 de febrero, con el segundo premio, dotado con 120.000 euros al número. El número agraciado es el 03.365, que se ha vendido en dos puntos de la ciudad.

Los décimos premiados se han despachado en la administración situada en la avenida Jesús Rescatado con Julio Alarcón, número 2, y en un Alsara de la calle Diputado Ignacio Gallego, en el barrio de Miralbaida. Además de la capital cordobesa, el número ha resultado agraciado en otros 16 municipios, lo que amplía el alcance del premio.

En el conjunto de Andalucía, el segundo premio también ha caído doblemente en la ciudad de Granada.

Primer premio

El primer premio, dotado con 600.000 euros al número, ha sido para el 97.617, vendido en Burgos, Huelva y Galapagar (Madrid).

Este golpe de suerte llega a Córdoba tras dos semanas marcadas por un tren de borrascas, con lluvias intensas, fuertes vientos y daños en distintos puntos de la provincia, un contexto que ha condicionado el día a día de vecinos y servicios públicos. En ese escenario, el sorteo deja una noticia positiva en una jornada pasada por agua.