El Ayuntamiento de Córdoba autoriza desde hoy sábado la recogida puntual de enseres en casas desalojadas

El Ayuntamiento de Córdoba ha autorizado, desde este sábado, la recogida puntual de enseres imprescindibles, documentación y medicación en viviendas de las zonas desalojadas por la crecida del río Guadalquivir. Como ya avanzó este viernes el alcalde, José María Bellido, la actividad se desarrollará de forma controlada por la Policía.

El acceso se permitirá exclusivamente en horario de 11.00 a 13.00 horas y de 16.00 a 18.00 horas, y estará siempre condicionado a que la zona no presente peligro para la seguridad de las personas, circunstancia que será evaluada en cada momento por los agentes actuantes o por el mando responsable. La entrada a las viviendas desalojadas deberá ser breve y estará supervisada por los agentes, que verificarán la identidad de las personas que soliciten el acceso.

Centros cívicos abiertos

Por otra parte, para reforzar la atención a las personas afectadas, los centros cívicos abrirán de forma excepcional durante el fin de semana en horario continuado de 9.00 a 21.00 horas, solo con servicio de vigilancia.

Para facilitar el desplazamiento entre las zonas afectadas y el dispositivo de acogida habilitado en Vista Alegre, Aucorsa pone a disposición de los vecinos tres líneas de servicio especial gratuito con salida de Vista Alegre a los centros cívicos a las 10.00 y las 15.00 horas, y con salida de los centros cívicos a Vista Alegre a las 13.30 y las 20.30 horas.

Estas medidas excepcionales entran en vigor desde hoy y se valorará su continuidad por parte de los efectivos de emergencias, siempre en función del riesgo o de las condiciones meteorológicas y de crecida del río.

Las personas que precisen un certificado acreditativo del desalojo provisional pueden solicitarlo en el punto de información habilitado por la Policía Local en los accesos a las zonas afectadas. Dicho certificado será entregado al día siguiente de su solicitud por los propios agentes y podrá ser enviado por WhatsApp o correo electrónico.

En Directo

Emilia Lora Llega la borrasca Marta: estas son las carreteras de la provincia de Córdoba cortadas este sábado Tras el paso de Leonardo, la borrasca Marta continúa haciendo daños en la red viaria de la provincia de Córdoba y este sábado son 16 las carreteras de titularidad autonómica y provincial que se encuentran cerradas al tráfico, según la información facilitada por la Junta de Andalucía y la Diputación de Córdoba. En algunas de ellas preocupa la situación, bien porque los servicios de mantenimiento no pueden actuar desde hace ya varios días o bien porque se encuentran inundadas por la crecida de los cauces de ríos o arroyos. Las más afectadas, sin duda, son las de la zona sur de Córdoba, especialmente en la comarca de la Subbética. [Aquí puede consultar todas las carreteras afectadas]

Miguel Heredia Intranquilidad en Majaneque: "Es la tercera vez que nos puede llegar el agua a casa" Mucha intranquilidad entre los vecinos de la barriada de Majaneque. Incertidumbre ante lo que, adivinan, como "la peor parte del temporal". "Es la tercera vez que nos puede llegar a casa, nos pasó en 2009 y 2010. El miedo a tener que volver a empezar es mucho, el tener que tirar y comprar otra vez los muebles, limpiar completamente la casa, la ropa...", afirma Joaquín, quien ya ve cómo el agua permanece desde el fondo de la calle hasta domicilios cercanos.

Juanma Moreno visita este sábado las zonas inundadas de Córdoba El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, visita este sábado por la mañana zonas inundadas de la provincia de Córdoba como consecuencia de la borrasca Leonardo. Juanma Moreno visita las zonas inundadas en Córdoba / CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA El Ayuntamiento de Córdoba habilita el pabellón deportivo de Alcolea para acoger a vecinos desalojados El Ayuntamiento de Córdoba ha habilitado el pabellón de deportivo de Alcolea para acoger a vecinos desalojados de la zona que lo precisen. En el pabellón se han preparado entre 15 y 20 plazas, que el Ayuntamiento ampliará si fuese necesario. Algunos vecinos que tuvieron que dejar sus casas en la zona de Alcolea han pasado la noche en el salón parroquial de Nuestra Señora de Los Ángeles. Cáritas Diocesana de Córdoba y la hermandad de Los Dolores, así como vecinos que se han brindado como voluntarios, están colaborando para que cuenten con alojamiento y comida.