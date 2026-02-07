Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Inundaciones

El Ayuntamiento de Córdoba autoriza desde hoy sábado la recogida puntual de enseres en casas desalojadas

Los vecinos podrán acudir a sus viviendas de 11.00 a 13.00 horas y de 16.00 a 18.00 horas, mientras que los centros cívicos permanecerán abiertos todo el fin de semana para reforzar la atención a los evacuados

La borrasca Marta llega a Córdoba | Última hora de la inundación del Guadalquivir, avisos de la Aemet y efectos del temporal, en directo

Vecinos observan viviendas evacuadas en Majaneque al otro lado del cordón policial.

Vecinos observan viviendas evacuadas en Majaneque al otro lado del cordón policial. / Manuel Murillo

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

El Ayuntamiento de Córdoba ha autorizado, desde este sábado, la recogida puntual de enseres imprescindibles, documentación y medicación en viviendas de las zonas desalojadas por la crecida del río Guadalquivir. Como ya avanzó este viernes el alcalde, José María Bellido, la actividad se desarrollará de forma controlada por la Policía.

El acceso se permitirá exclusivamente en horario de 11.00 a 13.00 horas y de 16.00 a 18.00 horas, y estará siempre condicionado a que la zona no presente peligro para la seguridad de las personas, circunstancia que será evaluada en cada momento por los agentes actuantes o por el mando responsable. La entrada a las viviendas desalojadas deberá ser breve y estará supervisada por los agentes, que verificarán la identidad de las personas que soliciten el acceso.

Centros cívicos abiertos

Por otra parte, para reforzar la atención a las personas afectadas, los centros cívicos abrirán de forma excepcional durante el fin de semana en horario continuado de 9.00 a 21.00 horas, solo con servicio de vigilancia.

Para facilitar el desplazamiento entre las zonas afectadas y el dispositivo de acogida habilitado en Vista Alegre, Aucorsa pone a disposición de los vecinos tres líneas de servicio especial gratuito con salida de Vista Alegre a los centros cívicos a las 10.00 y las 15.00 horas, y con salida de los centros cívicos a Vista Alegre a las 13.30 y las 20.30 horas.

Estas medidas excepcionales entran en vigor desde hoy y se valorará su continuidad por parte de los efectivos de emergencias, siempre en función del riesgo o de las condiciones meteorológicas y de crecida del río.

Las personas que precisen un certificado acreditativo del desalojo provisional pueden solicitarlo en el punto de información habilitado por la Policía Local en los accesos a las zonas afectadas. Dicho certificado será entregado al día siguiente de su solicitud por los propios agentes y podrá ser enviado por WhatsApp o correo electrónico.

