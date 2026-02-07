En Directo
La borrasca Marta llega a Córdoba y Andalucía, en directo | Última hora de la crecida del Guadalquivir, avisos de la Aemet por viento y lluvia, y riesgo de inundaciones graves
Tras los nuevos desalojos de este viernes, las miradas siguen puestas en las crecidas de los ríos y en la llegada de una nueva borrasca
El nivel del río Guadalquivir mantiene en vilo a toda la ciudad, mucho más cuando llega Marta, una nueva borrasca que releva a Leonardo. Este viernes se han producido nuevos desalojos. Cerca de un centenar de personas han tenido que abandonar sus viviendas en Villarrubia y Montón de la Tierra, con lo que ya son más de un millar las personas desalojadas en la capital cordobesa desde el miércoles.El Puente Romano se encuentra cortado al tránsito peatonal y multitud de cordobeses se acercan al entorno de La Calahorra y Miraflores para observar una imagen inédita y que se quedará guardada para siempre en la memoria colectiva de la ciudad.
Aquí te contamos en directo, y minuto a minuto, la última hora sobre las incidencias y las medidas adoptadas por la Junta de Andalucía:
Identificada la mujer fallecida tras caer al río Turvilla en Sayalonga durante el temporal
El cuerpo localizado este viernes por los operativos de Emergencia en Sayalonga (Málaga) corresponde al de la mujer de 45 años que cayó al río Turvilla el miércoles al intentar salvar a su perro, en pleno temporal por la borrasca Leonardo.
Fuentes de la Guardia Civil han indicado a EFE que se ha identificado el cadáver como la mujer desaparecida, llamada Carolina.
Hoy sábado, aviso naranja en todas las provincias
La borrasca Marta dejará hoy lluvias y rachas fuertes; aviso naranja por viento en todas las provincias y también por lluvias en Grazalema, Ronda, Sierra Norte de Sevilla y Aracena (Huelva). Evite desplazamientos; si viajas, revise carreteras y nunca cruce zonas inundadas.
Desalojados 42 vecinos de Lora del Río (Sevilla) por la crecida del Guadalquivir
Un total de 42 personas han sido desalojadas de sus viviendas en una barriada de Lora del Río (Sevilla) ante la crecida del Río Guadalquivir, que amenaza con inundar la zona en la que viven.
Según ha explicado a EFE el alcalde de la localidad, Antonio Enamorado, el desalojo se ha realizado "de forma preventiva" ante "una crecida histórica, con unos niveles y cotas muy elevados", frente a los que se está trabajando para evitar que el agua entre en las calles y viviendas.
"Nos estamos encontrando con situaciones que no ayudan a mejorar el escenario, como es el caso de dos pozos agrícolas que están introduciendo agua por capilaridad en el tanque de tormentas", ha dicho el alcalde, que ha concretado que los desalojados viven en la zona de 'El Calerín', y han sido realojados en establecimientos hosteleros del municipio o viviendas de familiares.
Andalucía supera los 11.000 evacuados con desalojos en Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla
Andalucía supera los 11.000 desalojados en las provincias de Cádiz, Córdoba, Jaén, Sevilla, Granada, Huelva y Málaga. De ese total, alrededor de 8.000 vecinos pertenecen a municipios gaditanos como Jerez de la Frontera, Arcos de la Frontera, Grazalema, El Puerto de Santa María, Puerto Serrano, Los Barrios, San Martín del Tesorillo, Jimena de la Frontera y Genalguacil.
El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, tras una nueva reunión del Comité Asesor del Plan de Emergencias celebrada este viernes por la tarde, ha señalado que ayer fue un día de "transición, aunque las lluvias han continuado en algunos puntos, su intensidad ha sido ligeramente menor". No obstante, ha advertido de que este sábado entrará una nueva borrasca, por lo que el riesgo seguirá siendo "muy elevado" en gran parte de Andalucía.
En la provincia de Cádiz, este viernes se ha permitido la vuelta condicionada de los 370 vecinos desalojados en San Roque (Cádiz), que han sido informados de la llegada de una nueva borrasca este sábado que podría provocar nuevas evacuaciones para las que deben estar preparados. También han regresado a sus casas los desalojados de Los Barrios de las zonas de Gringo Rango, Club Hípico Molino de Fuego y Benharás.
José A. Pérez Lunar
El temporal Marta vuelve a poner a Córdoba en alerta por inundaciones
La borrasca Leonardo ha dejado a su paso casi un millar de viviendas desalojadas en la provincia de Córdoba, las últimas en Villarrubia y Vega del Montón, por el desbordamiento de ríos y arroyos. En la capital, de hecho, Miraflores se ha inundado y el Puente Romano ha sido cortado al tránsito. El agua ha llegado a parcelaciones en el entorno del aeropuerto (que también se ha inundado, lo que ha cancelado los vuelos) y en Alcolea. Por su parte, Rute e Iznájar se han quedado sin agua potable y el partido del Córdoba CF se ha suspendido.
No obstante, lo peor del temporal no ha llegado todavía, según las principales autoridades y dispositivos de emergencia. Hoy sábado llega la borrasca Marta, que vuelve a poner a capital y provincia en alerta por crecidas e inundaciones.
José A. Pérez Lunar
El nivel del río cae hasta los 5,4 metros a su paso por Córdoba
El nivel del río Guadalquivir a su paso por Córdoba ha dado, esta pasada madrugada, un leve respiro, al caer hasta los 5,4 metros, desde los 5,9 que llegó a registrar en los peores momentos del viernes. Todo ello, en el marco de una sucesión de borrascas que han dejado cientos de desalojados en toda la provincia por las inundaciones del río grande y de otros ríos y arroyos.
Estas son las zonas desalojadas hasta ahora en Córdoba
Más de un millar de residentes de las zonas inundables han tenido que abandonar sus hogares por la crecida
Manuel Murillo
El Guadalquivir impresiona a su paso por Córdoba
Cientos de cordobeses se acercan al entorno del Puente Romano para ver la crecida
Corresponsales
El temporal mantiene en vilo a la provincia con Palma del Río en máxima alerta
Los últimos efectos de la borrasca Leonardo continúan provocando incidencias en distintos puntos de la provincia de Córdoba, con especial impacto en infraestructuras viarias, suministro eléctrico y cauces fluviales. Aunque en algunos municipios la situación ha mejorado en las últimas horas, las autoridades mantienen la vigilancia ante la llegada este sábado de una nueva borrasca: Marta.
Uno de los puntos de especial preocupación sigue siendo Palma del Río, donde todas las miradas siguen puestas en los ríos Genil y Guadalquivir ante el riesgo de crecida.
Ascienden a 11.000 los desalojados en Andalucía por los efectos de la borrasca
Unas 11.000 personas han sido desalojadas de sus viviendas hasta este viernes a consecuencia de los efectos de la borrasca Leonardo en Andalucía, que ha dejado anegaciones y daños en numerosas estructuras de la comunidad.
Esta cifra ha sido facilitada esta noche por el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, tras la reunión del comité asesor del Plan de Emergencias ante el Riesgo de Inundaciones, en el que se ha analizado la evolución meteorológica e hidrológica para los próximos días.
El consejero ha señalado que según la Agencia Estatal de Meteorología, mañana entra otra borrasca, Marta, y el lunes, otro río atmosférico, pero menos intenso.
