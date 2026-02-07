Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La borrasca Marta llega a Córdoba y Andalucía, en directo | Última hora de la crecida del Guadalquivir, avisos de la Aemet por viento y lluvia, y riesgo de inundaciones graves

Tras los nuevos desalojos de este viernes, las miradas siguen puestas en las crecidas de los ríos y en la llegada de una nueva borrasca

El Guadalquivir impresiona a su paso por Córdoba

El Guadalquivir impresiona a su paso por Córdoba

Manuel Murillo

Manuel Á. Larrea

Adrián Ramírez

Araceli R. Arjona

José A. Pérez Lunar

Noelia Santos

Cristina Ramírez

El nivel del río Guadalquivir mantiene en vilo a toda la ciudad, mucho más cuando llega Marta, una nueva borrasca que releva a Leonardo. Este viernes se han producido nuevos desalojos. Cerca de un centenar de personas han tenido que abandonar sus viviendas en Villarrubia y Montón de la Tierra, con lo que ya son más de un millar las personas desalojadas en la capital cordobesa desde el miércoles.El Puente Romano se encuentra cortado al tránsito peatonal y multitud de cordobeses se acercan al entorno de La Calahorra y Miraflores para observar una imagen inédita y que se quedará guardada para siempre en la memoria colectiva de la ciudad.

El río Guadalquivir supera los 5,5 metros a su paso por Córdoba

El río Guadalquivir supera los 5,5 metros a su paso por Córdoba

El río Guadalquivir supera los 5,5 metros a su paso por Córdoba / VÍCTOR CASTRO

Aquí te contamos en directo, y minuto a minuto, la última hora sobre las incidencias y las medidas adoptadas por la Junta de Andalucía:

La borrasca Marta llega a Córdoba y Andalucía, en directo | Última hora de la crecida del Guadalquivir, avisos de la Aemet por viento y lluvia, y riesgo de inundaciones graves

La borrasca Marta llega a Córdoba y Andalucía, en directo | Última hora de la crecida del Guadalquivir, avisos de la Aemet por viento y lluvia, y riesgo de inundaciones graves

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

El nivel del Guadalquivir da un leve respiro y baja hasta los 5,4 metros a su paso por Córdoba

El nivel del Guadalquivir da un leve respiro y baja hasta los 5,4 metros a su paso por Córdoba

Qué hacer hoy en Córdoba, sábado 7 de febrero de 2026

Rocío Fernández, psicóloga de Cruz Roja: «Toda emergencia tiene un impacto emocional»

Rocío Fernández, psicóloga de Cruz Roja: «Toda emergencia tiene un impacto emocional»

Del desconcierto al miedo, de la incredulidad a la certeza: Córdoba asume que lo peor de la riada está por llegar

Del desconcierto al miedo, de la incredulidad a la certeza: Córdoba asume que lo peor de la riada está por llegar

Los desalojos se amplían a Villarrubia y Montón de la Tierra y suman un centenar de nuevos afectados

Los fallecidos en Córdoba el viernes 6 de febrero

