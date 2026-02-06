Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Vecinos evacuados en Córdoba podrán recoger pertenencias en sus casas acompañados por la Policía

El centro cívico de Levante se constituye en punto de atención para los desalojados y las familias afectadas puedan solicitar información, además, en el número de teléfono 645 598 026

Última hora de la inundación del Guadalquivir, avisos de la Aemet y efectos de Leonardo, en directo

Desalojos en Alcolea: los vecinos de la calle de la Barca dejan sus viviendas ante la crecida del Guadalquivir

Desalojos en Alcolea: los vecinos de la calle de la Barca dejan sus viviendas ante la crecida del Guadalquivir

Víctor Castro

Pilar Cobos

Pilar Cobos

Córdoba

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha informado este viernes de que vecinos desalojados de sus viviendas podrán regresar a ellas, siempre que sea posible el acceso y acompañados por la Policía Local, para recoger enseres o documentación en caso de que necesiten hacerlo. "Tiene que ser algo excepcional y con un uso responsable, porque hay un riesgo vital para las personas, estamos accediendo a una zona evacuada", ha explicado.

El Ayuntamiento de Córdoba ha habilitado el centro cívico de Levante como punto de información para el millar de personas afectadas por los desalojos. El horario de atención se extenderá de 9.00 a 21.00 horas de lunes a viernes, y de 9.00 a 14.00 horas los sábados y domingos. Además, los ciudadanos que necesiten información pueden llamar al número de teléfono 645 598 026.

Por otra parte, el regidor municipal ha afirmado que las personas evacuadas de las 704 viviendas desalojadas en la ciudad están siendo informadas de manera "preferente" a través de los representantes vecinales. "Estamos utilizando los cauces del movimiento ciudadano para tenerles al tanto", ha manifestado.

A preguntas de los periodistas sobre la situación de algunos afectados, que todavía permanecen junto a las zonas evacuadas por temor a lo que pueda ocurrirle a sus viviendas, José María Bellido ha destacado su comprensión, pero ha aclarado que "no tiene sentido quedarse allí para vigilar una vivienda. La Policía Nacional se encuentra en todos los puntos de control para evitar robos, saqueos o accesos indebidos, mientras que la Policía Local está controlando los cauces y trabajando en el control de la emergencia con los bomberos".

