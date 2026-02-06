Medida excepcional
Vecinos evacuados en Córdoba podrán recoger pertenencias en sus casas acompañados por la Policía
El centro cívico de Levante se constituye en punto de atención para los desalojados y las familias afectadas puedan solicitar información, además, en el número de teléfono 645 598 026
Última hora de la inundación del Guadalquivir, avisos de la Aemet y efectos de Leonardo, en directo
El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha informado este viernes de que vecinos desalojados de sus viviendas podrán regresar a ellas, siempre que sea posible el acceso y acompañados por la Policía Local, para recoger enseres o documentación en caso de que necesiten hacerlo. "Tiene que ser algo excepcional y con un uso responsable, porque hay un riesgo vital para las personas, estamos accediendo a una zona evacuada", ha explicado.
El Ayuntamiento de Córdoba ha habilitado el centro cívico de Levante como punto de información para el millar de personas afectadas por los desalojos. El horario de atención se extenderá de 9.00 a 21.00 horas de lunes a viernes, y de 9.00 a 14.00 horas los sábados y domingos. Además, los ciudadanos que necesiten información pueden llamar al número de teléfono 645 598 026.
Por otra parte, el regidor municipal ha afirmado que las personas evacuadas de las 704 viviendas desalojadas en la ciudad están siendo informadas de manera "preferente" a través de los representantes vecinales. "Estamos utilizando los cauces del movimiento ciudadano para tenerles al tanto", ha manifestado.
A preguntas de los periodistas sobre la situación de algunos afectados, que todavía permanecen junto a las zonas evacuadas por temor a lo que pueda ocurrirle a sus viviendas, José María Bellido ha destacado su comprensión, pero ha aclarado que "no tiene sentido quedarse allí para vigilar una vivienda. La Policía Nacional se encuentra en todos los puntos de control para evitar robos, saqueos o accesos indebidos, mientras que la Policía Local está controlando los cauces y trabajando en el control de la emergencia con los bomberos".
Virginia Requena
El caudal del río en Puente Genil está cinco veces más bajo que este jueves
El río a su paso por Puente Genil ha bajado, notablemente en este viernes, respecto al día de ayer. En estos momentos fluye con un caudal de 66 m3/seg, cinco veces menos que el caudal máximo alcanzado ayer a las 15 horas.
El embalse de Iznájar ha alcanzado el 44,31% de su nivel de llenado. En los últimos días, ha almacenado una cantidad brutal de agua porque estaba en el 24%. Eso nos ha librado de una avenida.
Pilar Cobos
El Ayuntamiento de Córdoba ya tiene permiso para derribar una casa en zona inundable
El Ayuntamiento de Córdoba dispone ya de permiso para derribar una vivienda localizada en zona inundable y tramita, además, otros cinco expedientes de demolición. Así lo ha avanzado este viernes el alcalde de la ciudad, José María Bellido, en una comparecencia de prensa ofrecida para informar de la situación de emergencia derivada del temporal.
A preguntas de los periodistas, ha detallado que "estamos tramitando cinco o seis expedientes de derribo y en uno tenemos ya el permiso". En marzo del año pasado, después de la última riada, el alcalde anunció la demolición de seis viviendas en las parcelaciones de Guadalvalle y La Altea, en el entrono del aeropuerto. Según detalló entonces, eran casas vacías que estaban precintadas desde una avenida anterior, y se ubican muy cerca del cauce del río Guadalquivir.
Suspendidos los mercadillos de Córdoba este fin de semana
La asociación de comerciantes ambulantes Comacor ha informado que el Ayuntamiento de Córdoba, ha acordado suspender todas las resoluciones de autorización emitidas por la Delegaciones Municipales y Entidades del Sector Público Municipal que impliquen la realización de actividades en la vía pública previstas los días 6,7 y 8 de febrero de 2026. Dentro de estas medidas está la suspensión de los mercadillos previstos para este fin de semana: Fuensanta, Villarrubia y Moreras (sábado) y el de El Arenal (domingo).
Rafael Cobo
Reabre el tráfico con limitación de velocidad en la A-339 a su paso por Priego tras la reparación de un socavón
Los últimos coletazos del paso de la borrasca Leonardo siguen provocando en Priego de Córdoba un buen puñado de incidencias, tras una noche de relativa calma y una madrugada en la que se han registrado 6,8 litros por metro cuadrado hasta las 09.00 horas según la Agencia Estatal de Meteorología, con rachas de viento que en algunos tramos horarios alcanzaron los 45 kilómetros por hora.
En cuanto a las incidencias, la tregua que dieron las precipitaciones durante la tarde de este jueves permitió iniciar de urgencia los trabajos de reparación del socavón detectado entre los puntos kilométricos 26 y 27 de la circunvalación de la A-339 a su paso por Priego, lo que obligó a cortar dicha vía y poner en marcha un plan de tráfico con itinerarios alternativos. Estos trabajos han permitido abrir de nuevo al tráfico este tramo, aunque con limitación de velocidad y extremando la precaución en dicho punto.
Los 341 vecinos desalojados en San Roque (Cádiz) pueden volver a sus casas
La Junta de Andalucía ha autorizado a los 341 vecinos de San Roque (Cádiz) que habían sido desalojados por la situación creada por la borrasca Leonardo a volver a sus viviendas adoptando medidas de precaución, según ha informado el Ayuntamiento.
La llegada de la borrasca Marta, este sábado, puede revertir la situación y que los afectados deban ser desalojados de nuevo, ha advertido el consistorio.
El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, ha explicado que el río Guadiaro va bajando su nivel tras el paso de alerta naranja a
