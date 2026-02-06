Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo borrasca Leonardo CórdobaBalance del temporalDesalojos en la capitalDesalojos en la provinciaRiesgo extremo en el GuadalquivirInundaciones de 2010Carreteras cortadasEl tiempo fin de semanaEmbalsesCórdoba CF
instagramlinkedin

Obras

Urbanismo arreglará el jardín interior del antiguo hospital militar de Córdoba

La mayor parte del terreno está sin pavimentar (es de terrizo), aunque sí existen bastantes ejemplares de naranjos y palmeras

Vista de un pabellón y de algunas palmeras del antiguo hospital militar.

Vista de un pabellón y de algunas palmeras del antiguo hospital militar. / A. J. GONZÁLEZ

Noelia Santos

Noelia Santos

Córdoba

La Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) de Córdoba ha sacado a licitación un contrato para realizar la redacción del proyecto de urbanización del jardín interior del antiguo hospital militar de San Fernando, situado en la confluencia de las avenidas Almogávares y Agrupación Córdoba. El contrato, que incluye el proyecto de redacción, el estudio de seguridad y la dirección de obras sale a licitación por 16.940 euros, impuestos incluidos, y las empresas interesadas en presentar sus ofertas tendrán hasta el 20 de febrero para hacerlo.

Según la información recogida en la Plataforma de Contratación, el jardín del hospital militar se estructura en tres plataformas horizontales situadas entre los distintos pabellones del complejo, donde tiene su sede, entre otras organizaciones, el sindicato UGT. La mayor parte del terreno está sin pavimentar (es de terrizo), aunque sí existen bastantes ejemplares de naranjos y palmeras de gran tamaño que se conservan del antiguo jardín.

Urbanismo estima que la obra en sí costará en torno a medio millón de euros y consistirá en ejecutar todas las instalaciones, colocar elementos de mobiliario urbano y distintas construcciones. El contrato que se licita ahora para redactar el proyecto de intervención tiene un plazo de ejecución de un año.

AJGonzález Córdoba Edificio del Centro de emergencia habitacional antiguo Hospital Militar

Pabellón del antiguo hospital militar. / A. J. GONZÁLEZ

La historia del edificio

El hospital militar de San Fernando se levantó a principios del siglo XX formado por diferentes pabellones que, a día de hoy, siguen en pie. Tenía, sobre todo, uso militar, pero no era exclusivo. En su historia quedará grabado el 26 de septiembre de 1984. Ese día, hasta el hospital militar llegó herido de muerte Francisco Rivera Paquirri, estaba siendo trasladado desde Pozoblanco hasta el Reina Sofía, pero el de San Fernando quedaba más cerca.

Más allá de hechos anecdóticos, el centro funcionó como hospital hasta mediados de la década del 2000. Defensa lo cedió al Ayuntamiento, que, a su vez, lo cede a distintos colectivos de la ciudad. En el año 2008, siendo presidente de la Gerencia de Urbanismo Andrés Ocaña, se firmaron las escrituras de los pabellones con la Cruz Blanca, CCOO, UGT y Acojer. A día de hoy hay pabellones ocupados, pero no todos.

Noticias relacionadas y más

El ocupante más reciente de los pabellones es el centro de emergencia habitacional del Ayuntamiento. Se puso en marcha en abril del año pasado como un espacio en el que familias que se vieran en la calle de forma sobrevenida pudieran tener un techo bajo el que vivir. El centro cuenta con 15 apartamentos y a finales del año pasado el Ayuntamiento comentaba que había lista de espera para poder ocuparlos, toda vez que se trata de una solución habitacional de transición, y no definitiva.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El río Guadalquivir entra en umbral naranja a su paso por Córdoba mientras sube el cauce a gran velocidad
  2. Las inundaciones del Guadalquivir a su paso por Córdoba, en directo | Última hora de la alerta por el aviso naranja de la Aemet por fuerte viento, desalojos y carreteras cortadas
  3. Córdoba cierra colegios e institutos el miércoles por la llegada de un río atmosférico 'excepcional' vinculado a la borrasca Leonardo
  4. El río Guadalquivir supera los dos metros a su paso por Córdoba y entra en umbral naranja
  5. El Ayuntamiento refuerza la vigilancia en Córdoba por las lluvias: 'Las previsiones que vienen son duras, viene mucha agua
  6. El Ayuntamiento habilita Vista Alegre como punto de encuentro en caso de evacuación por inundaciones en Córdoba
  7. Un 'cachito' de Málaga en Córdoba: abre en la ciudad el primer local especializado en camperos
  8. El río Guadalquivir vuelve a rebasar el umbral amarillo en Córdoba antes de lo peor de la borrasca Leonardo

Córdoba prevé enjuiciar en 2026 su mayor fraude a la Seguridad Social

Córdoba prevé enjuiciar en 2026 su mayor fraude a la Seguridad Social

Urbanismo arreglará el jardín interior del antiguo hospital militar de Córdoba

Urbanismo arreglará el jardín interior del antiguo hospital militar de Córdoba

El sector del aceite español impulsa una gran estudio con sello cordobés para que Europa conceda la etiqueta cardiosaludable al AOVE

El sector del aceite español impulsa una gran estudio con sello cordobés para que Europa conceda la etiqueta cardiosaludable al AOVE

Una investigación enfermera reduce hasta un 50% las lesiones oculares en la UCI del hospital Reina Sofía de Córdoba

Una investigación enfermera reduce hasta un 50% las lesiones oculares en la UCI del hospital Reina Sofía de Córdoba

La cordobesa Carmen Galán, autora del cuento 'Mamá, soy capaz': "Quiero ayudar a mi hijo con diabetes a que no se sienta solo"

La cordobesa Carmen Galán, autora del cuento 'Mamá, soy capaz': "Quiero ayudar a mi hijo con diabetes a que no se sienta solo"

¿Qué tratamiento necesita tu bebé para tratar la displasia de cadera?

¿Qué tratamiento necesita tu bebé para tratar la displasia de cadera?

El Carnaval de Córdoba 2026 ya tiene finalistas de su concurso: estas son las agrupaciones que se juegan la final

El Carnaval de Córdoba 2026 ya tiene finalistas de su concurso: estas son las agrupaciones que se juegan la final

El Cabildo Catedral de Córdoba presenta su Memoria de Sostenibilidad, un documento pionero entre los monumentos

El Cabildo Catedral de Córdoba presenta su Memoria de Sostenibilidad, un documento pionero entre los monumentos
Tracking Pixel Contents