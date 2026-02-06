Urbanismo arreglará el jardín interior del antiguo hospital militar de Córdoba

La Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) de Córdoba ha sacado a licitación un contrato para realizar la redacción del proyecto de urbanización del jardín interior del antiguo hospital militar de San Fernando, situado en la confluencia de las avenidas Almogávares y Agrupación Córdoba. El contrato, que incluye el proyecto de redacción, el estudio de seguridad y la dirección de obras sale a licitación por 16.940 euros, impuestos incluidos, y las empresas interesadas en presentar sus ofertas tendrán hasta el 20 de febrero para hacerlo.

Según la información recogida en la Plataforma de Contratación, el jardín del hospital militar se estructura en tres plataformas horizontales situadas entre los distintos pabellones del complejo, donde tiene su sede, entre otras organizaciones, el sindicato UGT. La mayor parte del terreno está sin pavimentar (es de terrizo), aunque sí existen bastantes ejemplares de naranjos y palmeras de gran tamaño que se conservan del antiguo jardín.

Urbanismo estima que la obra en sí costará en torno a medio millón de euros y consistirá en ejecutar todas las instalaciones, colocar elementos de mobiliario urbano y distintas construcciones. El contrato que se licita ahora para redactar el proyecto de intervención tiene un plazo de ejecución de un año.

Pabellón del antiguo hospital militar. / A. J. GONZÁLEZ

La historia del edificio

El hospital militar de San Fernando se levantó a principios del siglo XX formado por diferentes pabellones que, a día de hoy, siguen en pie. Tenía, sobre todo, uso militar, pero no era exclusivo. En su historia quedará grabado el 26 de septiembre de 1984. Ese día, hasta el hospital militar llegó herido de muerte Francisco Rivera Paquirri, estaba siendo trasladado desde Pozoblanco hasta el Reina Sofía, pero el de San Fernando quedaba más cerca.

Más allá de hechos anecdóticos, el centro funcionó como hospital hasta mediados de la década del 2000. Defensa lo cedió al Ayuntamiento, que, a su vez, lo cede a distintos colectivos de la ciudad. En el año 2008, siendo presidente de la Gerencia de Urbanismo Andrés Ocaña, se firmaron las escrituras de los pabellones con la Cruz Blanca, CCOO, UGT y Acojer. A día de hoy hay pabellones ocupados, pero no todos.

El ocupante más reciente de los pabellones es el centro de emergencia habitacional del Ayuntamiento. Se puso en marcha en abril del año pasado como un espacio en el que familias que se vieran en la calle de forma sobrevenida pudieran tener un techo bajo el que vivir. El centro cuenta con 15 apartamentos y a finales del año pasado el Ayuntamiento comentaba que había lista de espera para poder ocuparlos, toda vez que se trata de una solución habitacional de transición, y no definitiva.