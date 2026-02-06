Urbanismo aprueba la venta a Escribano de una parcela en Rabanales 21 para ampliar sus instalaciones

El consejo rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) de Córdoba tiene previsto aprobar la semana que viene la adjudicación directa de una parcela situada en Rabanales 21 a la empresa Escribano Mechanical & Engineering (EM&E). Según adelantó este periódico, los planes de Escribano, que ya trabaja en el parque tecnológico (en el espacio donde estaba Silos), son invertir hasta 70 millones de euros para incrementar su actividad en Córdoba, en este caso, para montar una nueva fábrica donde llevar a cabo el programa de modernización de la artillería de campaña (ATP) del Ejército de Tierra.

Por los terrenos, Escribano pagará 1.588.077,94 euros (más 333.496,37 de IVA). Según lo que va al consejo rector, el Ayuntamiento podrá destinar estos ingresos a varias cosas, según marca el artículo 129 de la ley urbanística andaluza Lista. Entre otras cosas, los recursos que deriven de la gestión del patrimonio público (como son los terrenos municipales de Rabanales 21 que se venden a Escribano) pueden ir a adquirir suelos donde construir VPO, a dar soluciones habitacionales que reduzcan los efectos de situaciones de emergencia o a promoción de suelo para el ejercicio de actividades empresariales que generen empleo.

Fábrica de Escribano en Rabanales 21. / A. J. GONZÁLEZ

Los planes de Escribano

Rabanales 21 albergará una nueva instalación para la ejecución del módulo de artillería -cañones y torretas- en una nave de más de 15.000 metros cuadrados que ejecutará Escribano. La inversión del proyecto sería de unos 70 millones de euros y supondría la creación de más de medio millar de puestos de trabajo de aquí a final de año, si se cumple con todos los plazos de ejecución previstos.

Esta nueva fábrica, junto a la antigua de Silos Córdoba en su propiedad desde noviembre de 2023, elevaría la factoría a casi 40.000 metros cuadrados de uso industrial, con un horizonte de creación de empleo en 2027 de casi 1.000 trabajadores. En la actualidad, Escribano cuenta con 135 empleados en Córdoba, de los que un 30% son ingenieros, desde el inicio de su actividad en marzo de 2024. Su plan de inversión este año es destinar 15 millones de euros en el nuevo edificio y otros 55 millones más en nueva maquinaria industrial.