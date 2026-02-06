La UME ya está en Córdoba: un dispositivo de 27 militares preparado para la llegada de la nueva borrasca

La Unidad Militar de Emergencias (UME) se incorporó durante la noche de este jueves al dispositivo desplegado en la provincia de Córdoba ante el riesgo de inundaciones por el paso de la borrasca Leonardo y en previsión por la llegada de Marta. En total, 27 efectivos de la UME han sido movilizados y se encuentran ya en la provincia con material específico para la evacuación de agua, preparados para intervenir en caso de que la situación se complique por la llegada de ese nuevo frente de lluvias.

Según la subdelegada del Gobierno, Ana López, su despliegue se suma al amplio operativo coordinado por la Junta de Andalucía, en el que participan también Guardia Civil, Policía Nacional, ayuntamientos y servicios de emergencia, con un enfoque, por ahora preventivo. Las autoridades insisten en que la activación de la UME responde a la necesidad de anticiparse a posibles escenarios adversos, reforzando la capacidad de respuesta para proteger a la población y evitar riesgos mayores.

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han desplegado un amplio dispositivo en la provincia para colaborar en los desalojos preventivos, garantizar la seguridad ciudadana y evitar robos en las zonas evacuadas. La Policía Nacional ha movilizado alrededor de 270 efectivos en Córdoba, que trabajaron durante las 24 horas del día en labores de desalojo, asistencia a personas con movilidad reducida y vigilancia en áreas con riesgo de inundación.

Por su parte, la Guardia Civil ha desplegado cerca de 425 agentes en distintos puntos de la provincia, con especial atención a municipios como Palma del Río, Villafranca, Villa del Río, Baena, Lucena, Moriles o Pedro Abad. En total, se ha procedido al desalojo preventivo de unas 96 viviendas y más de 200 personas, al tiempo que se mantiene vigilancia continua para impedir accesos a zonas inundables.

Además de los desalojos, Policía Nacional y Guardia Civil mantienen una vigilancia permanente en las zonas inundables para evitar que los vecinos regresen a viviendas en riesgo y para prevenir posibles saqueos. Este control se realiza tanto por tierra como desde el aire, con el uso de drones y medios aéreos, especialmente en tramos del río Guadalquivir y en urbanizaciones históricamente afectadas por desbordamientos. Los responsables policiales subrayan que la presencia visible de los agentes está siendo clave para disuadir conductas de riesgo y accesos indebidos, sin que hasta el momento se hayan registrado robos ni incidentes graves.

Las fuerzas de seguridad insisten en que los desalojos realizados hasta ahora tienen carácter preventivo y se basan en recomendaciones, ya que no se ha emitido un decreto formal de evacuación obligatoria. No obstante, recalcan que no se puede "esperar a ver el agua", especialmente de noche, cuando la capacidad de reacción es menor y las labores de auxilio se complican. Por ello, los agentes están utilizando "técnicas de mediación y empatía" para convencer a los vecinos de abandonar las zonas de riesgo, priorizando en todo momento la protección de la vida humana, que califican como el objetivo principal del operativo.

En Directo

Pilar Cobos Los vecinos desalojados podrán recoger pertenencias El Ayuntamiento de Córdoba permitirá a los vecinos desalojados en la capital que regresen a sus casas para recoger pertenencias importantes de forma excepcional y acompañados por la Policía Local.

Pilar Cobos Bellido: "El día de sacar el vehículo de la cochera es hoy, no mañana" El alcalde de Córdoba alerta de que las trombas de agua pueden producir anegaciones en colectores de la ciudad, por lo que insta a los cordobeses que guardan sus vehículos en cocheras y que tengan el temor de que puedan sufrir algo daño a retirarlos este viernes y no esperar a mañana sábado. "Quien tenga vehículos en cocheras y tenga la sospecha, el día de sacar el coche es hoy, no mañana", ha advertido.

Diario CÓRDOBA Efectos del temporal en el campo cordobés: pérdidas de hasta el 40% en cereal y cítricos y un 30% en olivar Asaja Córdoba advierte de los graves efectos que las lluvias intensas y persistentes, acompañadas de fuertes vientos, están provocando en el campo cordobés, con daños generalizados en los principales sectores productivos de la provincia como cereal, olivar, cítricos y ganadería. El presidente de Asaja Córdoba, Fernando Adell, informa de que “las consecuencias, aún pendientes de cuantificar en su totalidad, comprometen seriamente la rentabilidad de las explotaciones y la producción de esta campaña e incluso de las siguientes”. Más información.

Pedro Sánchez anuncia un "plan de reconstrucción" tras las borrascas y destaca la coordinación en Andalucía El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha anunciado un plan de "reconstrucción y recuperación" de todas las zonas afectadas por la borrasca Leonardo, que deja ahora paso a la borrasca Marta, que será coordinado desde el Estado. Las medidas se aplicarán en las áreas donde ha habido más destrozos y pérdidas económicas. Sánchez ha hecho este anuncio tras visitar el dispositivo de la UME, Policía Nacional y Guardia Civil en el Campo de Gibraltar y el Ayuntamiento de San Roque, uno de los municipios afectados por la borrasca. En total participan más de 10.000 efectivos en toda Andalucía. En este encuentro ha destacado la "extraordinaria cooperación con la Junta de Andalucía". "Me parece funamental trasladarlo, así como reconocer a todos los servidores públicos que están trabajando de forma coordinada. Todos los días que hagan falta hasta que se supere esta emergencia climática", apuntó Sánchez. El presidente advirtió de que la situación en los próximos días será "compleja" por la entrada de la borrasca Marta. "Hago un llamamiento a la calma, a la prudencia y a la información a través de servicios de emergencia", completó.