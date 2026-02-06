Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo borrasca Leonardo CórdobaRiesgo extremo en el GuadalquivirAviso de la CHGDesalojos por zonasCamiones cisterna en Rute e IznájarAeropuerto cerradoEmbalsesEl tiempoCarreteras cortadasInundaciones de 2010
instagramlinkedin

Ante la nueva borrasca

La UME ya está en Córdoba: un dispositivo de 27 militares preparado para la llegada de la nueva borrasca

Casi una treintena de efectivos llega a la provincia con material de achique para reforzar el dispositivo preventivo

Córdoba se prepara para la borrasca Marta | Última hora de la inundación del Guadalquivir, avisos de la Aemet y efectos de Leonardo, en directo

Cuerpos de seguridad actúan en las zonas desalojadas de Córdoba.

Cuerpos de seguridad actúan en las zonas desalojadas de Córdoba. / AJ González

Fabiola Mouzo

Fabiola Mouzo

CÓRDOBA

La Unidad Militar de Emergencias (UME) se incorporó durante la noche de este jueves al dispositivo desplegado en la provincia de Córdoba ante el riesgo de inundaciones por el paso de la borrasca Leonardo y en previsión por la llegada de Marta. En total, 27 efectivos de la UME han sido movilizados y se encuentran ya en la provincia con material específico para la evacuación de agua, preparados para intervenir en caso de que la situación se complique por la llegada de ese nuevo frente de lluvias.

Según la subdelegada del Gobierno, Ana López, su despliegue se suma al amplio operativo coordinado por la Junta de Andalucía, en el que participan también Guardia Civil, Policía Nacional, ayuntamientos y servicios de emergencia, con un enfoque, por ahora preventivo. Las autoridades insisten en que la activación de la UME responde a la necesidad de anticiparse a posibles escenarios adversos, reforzando la capacidad de respuesta para proteger a la población y evitar riesgos mayores.

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han desplegado un amplio dispositivo en la provincia para colaborar en los desalojos preventivos, garantizar la seguridad ciudadana y evitar robos en las zonas evacuadas. La Policía Nacional ha movilizado alrededor de 270 efectivos en Córdoba, que trabajaron durante las 24 horas del día en labores de desalojo, asistencia a personas con movilidad reducida y vigilancia en áreas con riesgo de inundación.

Por su parte, la Guardia Civil ha desplegado cerca de 425 agentes en distintos puntos de la provincia, con especial atención a municipios como Palma del Río, Villafranca, Villa del Río, Baena, Lucena, Moriles o Pedro Abad. En total, se ha procedido al desalojo preventivo de unas 96 viviendas y más de 200 personas, al tiempo que se mantiene vigilancia continua para impedir accesos a zonas inundables.

Además de los desalojos, Policía Nacional y Guardia Civil mantienen una vigilancia permanente en las zonas inundables para evitar que los vecinos regresen a viviendas en riesgo y para prevenir posibles saqueos. Este control se realiza tanto por tierra como desde el aire, con el uso de drones y medios aéreos, especialmente en tramos del río Guadalquivir y en urbanizaciones históricamente afectadas por desbordamientos. Los responsables policiales subrayan que la presencia visible de los agentes está siendo clave para disuadir conductas de riesgo y accesos indebidos, sin que hasta el momento se hayan registrado robos ni incidentes graves.

Noticias relacionadas y más

Las fuerzas de seguridad insisten en que los desalojos realizados hasta ahora tienen carácter preventivo y se basan en recomendaciones, ya que no se ha emitido un decreto formal de evacuación obligatoria. No obstante, recalcan que no se puede "esperar a ver el agua", especialmente de noche, cuando la capacidad de reacción es menor y las labores de auxilio se complican. Por ello, los agentes están utilizando "técnicas de mediación y empatía" para convencer a los vecinos de abandonar las zonas de riesgo, priorizando en todo momento la protección de la vida humana, que califican como el objetivo principal del operativo.

En Directo
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Las inundaciones del Guadalquivir a su paso por Córdoba, en directo | Última hora de la alerta por el aviso naranja de la Aemet por fuerte viento, desalojos y carreteras cortadas
  2. El río Guadalquivir entra en umbral naranja a su paso por Córdoba mientras sube el cauce a gran velocidad
  3. Córdoba cierra colegios e institutos el miércoles por la llegada de un río atmosférico 'excepcional' vinculado a la borrasca Leonardo
  4. El Ayuntamiento refuerza la vigilancia en Córdoba por las lluvias: 'Las previsiones que vienen son duras, viene mucha agua
  5. El Ayuntamiento habilita Vista Alegre como punto de encuentro en caso de evacuación por inundaciones en Córdoba
  6. Un 'cachito' de Málaga en Córdoba: abre en la ciudad el primer local especializado en camperos
  7. Ordenan el desalojo de toda la cuenca del Guadalquivir en Córdoba y nueve zonas inundables de la capital
  8. El Guadalquivir en Córdoba: comparación entre las riadas de 2010 y 2013 y la crecida actual por el paso de la borrasca Leonardo

¿Dónde ha llovido más en Córdoba al paso de la borrasca Leonardo? Estos son los litros que han caído en 48 horas

El nivel del Guadalquivir no para de subir y llega ya a los 5,8 metros de crecida a su paso por Córdoba

El nivel del Guadalquivir no para de subir y llega ya a los 5,8 metros de crecida a su paso por Córdoba

El restaurante de tres plantas que abrirá en la plaza de la Corredera da un nuevo paso

El restaurante de tres plantas que abrirá en la plaza de la Corredera da un nuevo paso

La ley Lista no puede con todo: la parcelación Las Pitas y lo difícil que tiene conseguir servicios básicos

La ley Lista no puede con todo: la parcelación Las Pitas y lo difícil que tiene conseguir servicios básicos

Urbanismo aprueba la venta a Escribano de una parcela en Rabanales 21 para ampliar sus instalaciones

Urbanismo aprueba la venta a Escribano de una parcela en Rabanales 21 para ampliar sus instalaciones

La UME ya está en Córdoba: un dispositivo de 27 militares preparado para la llegada de la nueva borrasca

La UME ya está en Córdoba: un dispositivo de 27 militares preparado para la llegada de la nueva borrasca

La CHG ve estabilidad en los caudales, pero avisa ante la nueva borrasca en Córdoba: "Lo malo está por venir"

La CHG ve estabilidad en los caudales, pero avisa ante la nueva borrasca en Córdoba: "Lo malo está por venir"

La Aemet activa el aviso amarillo por fuertes rachas de viento y lluvia para este fin de semana en Córdoba

La Aemet activa el aviso amarillo por fuertes rachas de viento y lluvia para este fin de semana en Córdoba
Tracking Pixel Contents