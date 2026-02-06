Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

La alerta ante la entrada de una nueva borrasca, el desconcierto de los desalojados de las zonas inundables y la subida progresiva del río centran el foco informativo

Expectación en Córdoba por la subida del río.

Expectación en Córdoba por la subida del río. / Manuel Murillo

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

La crecida derivada de las lluvias consecutivas de los últimos días centra el foco informativo. Córdoba está en alerta y la entrada de una nueva borrasca coloca a la ciudad "en riesgo" a partir de la noche del sábado, según ha alertado el alcalde esta mañana. Lo peor está por llegar. Te contamos las novedades, minuto a minuto. De otro lado, más de un millar de personas han sido desalojadas y viven en el desconcierto, asumiendo que lo pero está por llegar a sus hogares. Hoy han podido acceder para recuperar parte de sus pertenencias. Además, sigue preocupando la subida del nivel del Guadalquivir, que mantiene en vilo a los cordobeses. De hecho, el Puente Romano se ha cerrado a los peatones como medida preventiva.

Además, destacamos estas otras noticias:

Borrasca Leonardo

Córdoba ciudad

Provincia

Campo

Deportes

El Reina Sofía pone el foco en la donación en vida: un gesto seguro que multiplica oportunidades

La inundación del aeropuerto de Córdoba impide la llegada de los vuelos de Barcelona y Gran Canaria

