La actualidad del día
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
La alerta ante la entrada de una nueva borrasca, el desconcierto de los desalojados de las zonas inundables y la subida progresiva del río centran el foco informativo
La crecida derivada de las lluvias consecutivas de los últimos días centra el foco informativo. Córdoba está en alerta y la entrada de una nueva borrasca coloca a la ciudad "en riesgo" a partir de la noche del sábado, según ha alertado el alcalde esta mañana. Lo peor está por llegar. Te contamos las novedades, minuto a minuto. De otro lado, más de un millar de personas han sido desalojadas y viven en el desconcierto, asumiendo que lo pero está por llegar a sus hogares. Hoy han podido acceder para recuperar parte de sus pertenencias. Además, sigue preocupando la subida del nivel del Guadalquivir, que mantiene en vilo a los cordobeses. De hecho, el Puente Romano se ha cerrado a los peatones como medida preventiva.
- Bellido, alcalde de Córdoba: "A partir del sábado noche entramos en zona de riesgo"
- Del desconcierto al miedo, de la incredulidad a la certeza: Córdoba asume que lo peor de la riada está por llegar
- El nivel del Guadalquivir no para de subir y llega ya a los 5,8 metros de crecida a su paso por Córdoba
Además, destacamos estas otras noticias:
Borrasca Leonardo
- La CHG ve estabilidad en los caudales, pero avisa ante la nueva borrasca en Córdoba: "Lo malo está por venir"
- El temporal deja sin agua potable a Rute e Iznájar, que se abastecerán con cisternas para consumo alimentario
- La inundación del aeropuerto de Córdoba impide la llegada de los vuelos de Barcelona y Gran Canaria
- El Guadalquivir inunda Miraflores y sitia la Calahorra en una crecida que va camino de ser histórica
- Bellido avisa de que el río puede alcanzar el caudal de 2010, pero ahora no hay previstos más desalojos
- Más de 700 viviendas desalojadas en Córdoba por la crecida del río Guadalquivir tras la borrasca Leonardo
Córdoba ciudad
- Urbanismo aprueba la venta a Escribano de una parcela en Rabanales 21 para ampliar sus instalaciones
- La ley Lista no puede con todo: la parcelación Las Pitas y lo difícil que tiene conseguir servicios básicos
- El Reina Sofía pone el foco en la donación en vida: un gesto seguro que multiplica oportunidades
- El Carnaval de Córdoba 2026 ya tiene finalistas de su concurso: estas son las agrupaciones que se juegan la final
Provincia
- Tres altas dejan en diez los heridos en el accidente ferroviario de Adamuz que permanecen ingresados
- Oleícola El Tejar defiende las plantas de biogás como garantía de futuro del sector olivarero
Campo
- Efectos del temporal en el campo cordobés: pérdidas de hasta el 40% en cereal y cítricos y un 30% en olivar
Deportes
