La crecida derivada de las lluvias consecutivas de los últimos días centra el foco informativo. Córdoba está en alerta y la entrada de una nueva borrasca coloca a la ciudad "en riesgo" a partir de la noche del sábado, según ha alertado el alcalde esta mañana. Lo peor está por llegar. Te contamos las novedades, minuto a minuto. De otro lado, más de un millar de personas han sido desalojadas y viven en el desconcierto, asumiendo que lo pero está por llegar a sus hogares. Hoy han podido acceder para recuperar parte de sus pertenencias. Además, sigue preocupando la subida del nivel del Guadalquivir, que mantiene en vilo a los cordobeses. De hecho, el Puente Romano se ha cerrado a los peatones como medida preventiva.

