La actualidad del viernes 6 de febrero

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

La orden de desalojos en Córdoba capital y provincia marcan la mirada informativa tras un jueves en el que el nivel del Guadalquivir subió y aún mantiene muy preocupados a miles de cordobeses

Las crecidas ponen en alerta a Córdoba

Las crecidas ponen en alerta a Córdoba / Manuel Murillo

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

La borrasca Leonardo impactó en la capital durante su segundo día provocando el desalojo en nueve zonas inundables, similares a las del año 2010. Por otro lado, el Palacio de Deportes de Vista Alegre ha alojado esta noche a nuevas familias que se sumaron a las 61 personas del primer día. Y por último, sin salir del temporal, el río Guadalquivir subió su caudal hasta casi los cinco metros por los desembalses y poniendo en jaque a la ciudad y la provincia.

Además, destacamos estas otras noticias:

Borrasca Leonardo

Córdoba ciudad

Salud

Campo

Deportes

  1. Las inundaciones del Guadalquivir a su paso por Córdoba, en directo | Última hora de la alerta por el aviso naranja de la Aemet por fuerte viento, desalojos y carreteras cortadas
  2. El río Guadalquivir entra en umbral naranja a su paso por Córdoba mientras sube el cauce a gran velocidad
  3. Córdoba cierra colegios e institutos el miércoles por la llegada de un río atmosférico 'excepcional' vinculado a la borrasca Leonardo
  4. El Ayuntamiento refuerza la vigilancia en Córdoba por las lluvias: 'Las previsiones que vienen son duras, viene mucha agua
  5. El Ayuntamiento habilita Vista Alegre como punto de encuentro en caso de evacuación por inundaciones en Córdoba
  6. Un 'cachito' de Málaga en Córdoba: abre en la ciudad el primer local especializado en camperos
  7. Ordenan el desalojo de toda la cuenca del Guadalquivir en Córdoba y nueve zonas inundables de la capital
  8. El Guadalquivir en Córdoba: comparación entre las riadas de 2010 y 2013 y la crecida actual por el paso de la borrasca Leonardo

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

Qué hacer hoy en Córdoba, viernes 6 de febrero de 2025

Córdoba prevé enjuiciar en 2026 su mayor fraude a la Seguridad Social

Urbanismo arreglará el jardín interior del antiguo hospital militar de Córdoba

El sector del aceite español impulsa una gran estudio con sello cordobés para que Europa conceda la etiqueta cardiosaludable al AOVE

Una investigación enfermera reduce hasta un 50% las lesiones oculares en la UCI del hospital Reina Sofía de Córdoba

La cordobesa Carmen Galán, autora del cuento 'Mamá, soy capaz': "Quiero ayudar a mi hijo con diabetes a que no se sienta solo"

¿Qué tratamiento necesita tu bebé para tratar la displasia de cadera?

