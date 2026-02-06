La actualidad del viernes 6 de febrero
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
La orden de desalojos en Córdoba capital y provincia marcan la mirada informativa tras un jueves en el que el nivel del Guadalquivir subió y aún mantiene muy preocupados a miles de cordobeses
La borrasca Leonardo impactó en la capital durante su segundo día provocando el desalojo en nueve zonas inundables, similares a las del año 2010. Por otro lado, el Palacio de Deportes de Vista Alegre ha alojado esta noche a nuevas familias que se sumaron a las 61 personas del primer día. Y por último, sin salir del temporal, el río Guadalquivir subió su caudal hasta casi los cinco metros por los desembalses y poniendo en jaque a la ciudad y la provincia.
- La riada deja más de un millar de desalojados en Córdoba: «Más vale dejar tu casa que la vida»
- Decenas de familias pasan la noche en Vista Alegre: «Ni en las inundaciones de 2010 tuvimos que salir de casa»
- El Guadalquivir se acerca ya a los cinco metros de crecida y obliga a desalojar varias zonas de Córdoba
Además, destacamos estas otras noticias:
Borrasca Leonardo
- La Aemet establece aviso amarillo por tormentas en Córdoba para el viernes
- Así fueron las graves inundaciones del 2010: 800 viviendas desalojadas por la crecida del Guadalquivir
- El pantano Vadomojón alcanza el 70% por la crecida del Guadajoz y comenzará mañana a desembalsar
- Casi 80 personas permanecen desalojadas en la zona de huertos familiares de Villafranca, que sigue en nivel uno de emergencia
- Estos son los colegios e institutos de Córdoba y provincia donde no habrá clase este viernes por la borrasca Leonardo
- Estas son las carreteras cortadas en Córdoba por la borrasca Leonardo: hasta 18 vías afectadas
Córdoba ciudad
- Córdoba prevé enjuiciar en 2026 su mayor fraude a la Seguridad Social
- Urbanismo arreglará el jardín interior del antiguo hospital militar de Córdoba
- La apertura de los puestos de caracoles en Córdoba se retrasa por las lluvias
Salud
- El sector del aceite español impulsa una gran estudio con sello cordobés para que Europa conceda la etiqueta cardiosaludable al AOVE
Campo
- Montilla-Moriles y la UCO lanzan un modelo predictivo de una de las enfermedades más temidas por los viticultores
Deportes
