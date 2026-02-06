La borrasca Leonardo impactó en la capital durante su segundo día provocando el desalojo en nueve zonas inundables, similares a las del año 2010. Por otro lado, el Palacio de Deportes de Vista Alegre ha alojado esta noche a nuevas familias que se sumaron a las 61 personas del primer día. Y por último, sin salir del temporal, el río Guadalquivir subió su caudal hasta casi los cinco metros por los desembalses y poniendo en jaque a la ciudad y la provincia.

