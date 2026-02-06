Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

¿Qué tratamiento necesita tu bebé para tratar la displasia de cadera?

Se trata de una alteración frecuente en los primeros meses de vida, en la que la articulación de la cadera no se ha formado correctamente

Andrés López Villalba, director técnico ortoprotésico.

Andrés López Villalba, director técnico ortoprotésico. / Sanicor

DC Digital

La displasia del desarrollo de la cadera es una alteración frecuente en los primeros meses de vida, en la que la articulación de la cadera no se ha formado correctamente. Detectarla a tiempo es clave para garantizar un desarrollo normal y evitar problemas de movilidad en el futuro.

Desde la ortopedia pediátrica, el objetivo principal es favorecer la correcta posición de la cadera durante el crecimiento del bebé, permitiendo que el acetábulo y la cabeza del fémur se desarrollen de forma adecuada. Un diagnóstico temprano, generalmente mediante ecografía, permite aplicar tratamientos sencillos y muy eficaces.

Displasia de cadera.

Displasia de cadera. / Sanicor

El tratamiento más habitual en los primeros meses es el uso de ortesis específicas —como el arnés de Pavlik u otros sistemas de abducción— que mantienen las piernas del bebé en una posición segura y fisiológica. Estas ortesis ayudan a estabilizar la cadera sin limitar el movimiento natural del bebé, favoreciendo su correcta maduración.

En Sanicor, recomendamos que el tratamiento se realice siempre bajo la supervisión conjunta del pediatra, el traumatólogo infantil y el técnico ortoprotésico, quien se encargará de ajustar la ortesis a la anatomía del bebé, asegurar su comodidad y acompañar a la familia durante todo el proceso.

Además, es importante tener en cuenta algunas pautas en el día a día:

  • Colocar correctamente la ortesis y respetar las horas de uso indicadas.
  • Evitar envolver al bebé con las piernas estiradas (swaddling inadecuado).
  • Acudir a las revisiones periódicas para controlar la evolución.
Arné pavlik.

Arné pavlik. / Sanicor

Consejo profesional

Si a tu bebé le han diagnosticado displasia de cadera, no te alarmes. Con un tratamiento ortopédico adecuado y seguimiento especializado, la mayoría de los casos se corrigen con éxito, permitiendo un desarrollo sano y sin limitaciones. Andrés López Villalba, director técnico ortoprotésico.

