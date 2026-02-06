Toma posesión del cargo Cristina Pastor, la jueza que investigará la tragedia de Adamuz

La jueza Cristina Pastor ha tomado este viernes posesión de su cargo como titular de la plaza 2 de la sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro, por lo que ha pasado a ser la responsable de la investigación judicial del accidente de trenes de Adamuz (Córdoba), que dejó 46 víctimas mortales y un centenar de heridos.

Hasta la fecha, la instrucción ha sido dirigida por la jueza sustituta María del Carmen Troyano, pero previsiblemente Cristina Pastor se incorporará a su destino el próximo lunes. El nombramiento fue publicado en el Boletín Oficial del Estado el 20 de enero pasado, dos días después de la tragedia.

Andalucía cuenta desde hoy con 23 jueces nuevos y dentro de esta promoción se halla, asimismo, María del Carmen Blanque, titular de la plaza 1 de la sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro. Casualmente, son las dos únicas juezas que se han incorporado en Córdoba.

Lorenzo del Río: "Tienen experiencia dilatada"

María del Carmen Blanque colaborará con su compañera en la instrucción de la macrocausa. Así lo avanzó recientemente el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Lorenzo del Río, quien aludió a la «experiencia dilatada» de ambas juezas. «Aunque vengan de la Escuela Judicial, llevan nueve meses trabajando en juzgados complejos y, previamente, con una preparación inicial de prácticas ya de varios años», señaló.

En el caso concreto de Cristina Pastor, fuentes judiciales apuntan a su experiencia en otra causa mediática como la de Juana Rivas. Ha sido jueza en prácticas en el juzgado de Instrucción número 8 de Granada y ha servido en el Tribunal de Instancia de Loja, según difunde la prensa granadina. Además, el bufete granadino LTA Abogados y Economistas publica algunos artículos suyos de hace una década.