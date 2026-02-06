El sector del aceite español impulsa una gran estudio con sello cordobés para que Europa conceda la etiqueta cardiosaludable al AOVE

Andalucía lidera en el mundo la producción y exportación de aceite de oliva y Córdoba es la segunda provincia de España que más aceite de oliva produce, detrás de Jaén. Al margen de estos importantes datos económicos, en el ámbito de la salud, son numerosas las investigaciones que certifican las propiedades cardiosaludables, antioxidantes y antiinflamatorias del aceite de oliva virgen extra (AOVE).

Sin embargo, a pesar de todas estas investigaciones, muchas de ellas efectuadas en las últimas décadas por el Imibic, hospital universitario Reina Sofía y Universidad de Córdoba (UCO) con gran repercusión internacional, ya que han sido publicadas en revistas de alto impacto como ‘The Lancet’, Herminia Millán, gerente de QvExtra!, señala que la EFSA (Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA, por sus siglas en inglés) necesita más evidencias científicas para conceder la Declaración de Salud al aceite de oliva virgen extra español.

Degustación de aceite de oliva / Rafael Castro

Sello de calidad

Herminia Millán explica que esta Declaración de Salud permitiría incorporar una etiqueta, con validez europea, al aceite de oliva virgen extra de España que cumpla ciertos requisitos, como por ejemplo, que contenga más de 300 partes por millón de polifenoles y otros compuestos más minoritarios pero también saludables, para poder informar al consumidor del efecto positivo en el cuerpo humano de incorporar a la dieta el consumo de estos compuestos saludables del AOVE. Unas propiedades que ayudarán a quien lo tome, en su adecuada proporción y en combinación con un estilo de vida saludable, a reducir el colesterol o la hipertensión, por citar algunas de sus ventajas.

En la actualidad, en Europa solo 13 productos tienen la Declaración de Salud de la EFSA , de los que únicamente hay uno español, el Danacol, pero la buena noticia es que alrededor del 80% de los productores de aceite de oliva virgen extra podría cumplir en España el requisito de polifenoles.

El aceite de oliva virgen extra posee numerosas propiedades saludables. / Miguel Párraga

¿Qué son los polifenoles?

Pero, ¿por qué son tan importantes los polifenoles del AOVE? Porque protegen las paredes de los vasos sanguíneos y la salud del corazón; cuentan con una poderosa función antiiflamatoria; atacan a los radicales libres que desgastan las células; fortalecen la salud cerebral y protegen de la demencia y, además, previenen la aparición de tumores.

Para poder lograr que la EFSA apruebe esta Declaración de Salud para el AOVE, QvExtra!, asociación sin ánimo de lucro que agrupa a 33 empresas productoras de AOVE de España, que se someten a continuas auditorías externas que acreditan que sus aceites de oliva virgen extra cumplen rigurosos estándares de calidad, está ultimando el inicio de un estudio clínico que permita evaluar los beneficios para la salud del consumo de aceite de oliva virgen extra durante 12 semanas.

Directiva de la asociación QvExtra!. / CÓRDOBA

Concretamente, dentro de QvExtra!, entidad que preside la cordobesa Soledad Serrano, hay nueve firmas de la provincia de Córdoba (Almazaras de la Subbética, Oleum Hispania, Almazara de Muela, Finca Duernas, Luque Ecológico, Molino del Genil, Cortijo de Suerte Alta, Monteoliva y Nuestra Señora de Guadalupe), que como el resto que forman parte de esta asociación cuentan con un sello que acredita su calidad, el Sello Internacional de Calidad del Virgen Extra (SIQEV).

Uno de los requisitos de la EFSA para conceder al sector del aceite de oliva virgen extra la Declaración de Salud es poder comprobar los efectos saludables más a largo plazo de la ingesta del virgen extra, no solo los logrados durante tres semanas o menos tiempo como reflejan otras investigaciones efectuadas antes.

Formación de firmas aceiteras que forman parte de la asociación QvExtra!. / CÓRDOBA

Participación de la Organización interprofesional del Aceite de Oliva Español

En la actualidad, indica la gerente de Qv Extra!, esta entidad se encuentra negociando el respaldo económico de la Organización Interprofesional de Aceite de Oliva Español (que agrupa a los productores) para llevar a cabo este estudio, así como intentando contar con el respaldo de las asociaciones de envasadores y exportadores (Anierac y Asoliva), de los ministerios de Agricultura y Sanidad y de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria (Aesan).

El jefe de Medicina Interna del Reina Sofía, José López Miranda. / CÓRDOBA

Implicación del hospital Reina Sofía de Córdoba

Para desarrollar este estudio se va a contar con el respaldo científico de seis centros de referencia en España, como son el hospital Reina Sofía de Córdoba, la Universidad de Jaén, la Universidad de Navarra, el Hospital Clinic de Barcelona, el CSIC Instituto de la Grasa y el Instituto Hospital del Mar de Investigaciones Médicas de Barcelona. Está previsto que aporten sus conocimientos el jefe de Medicina Interna del hospital Reina Sofía e investigador del Imibic, José López Miranda, uno de los responsables de numerosos estudios relacionados con los beneficios del aceite de oliva y de la dieta mediterránea); Ramón Estruch, Miguel Ángel Martínez, Miguel Ruiz Canela, José Juan Gaforio y María del Carmen Millán, del CSIC Instituto de la Grasa, como coordinadora.

La gerente de la asociación QvExtra!, Herminia Millán. / CÓRDOBA

Población incluida en el estudio

En estos momentos, se está definiendo el perfil de la población que participaría en este estudio sobre los beneficios saludables del AOVE y otros detalles del mismo; qué centro va a liderar el proyecto y qué factores se van a analizar, con la intención de poder comenzarlo para el próximo verano.

Sello que garantiza la calidad de las empresas. / CÓRDOBA

Millán especifica que, en principio, el estudio evaluará la presión arterial, colesterol, glucosa en sangre, triglicéridos y marcadores antiinflamatorios, con el objetivo de hacer un estudio lo más completo posible que se ajuste a lo que demanda la EFSA y poder conseguir así esa ansiada Declaración de Salud europea, para poder luego seguir avanzando y poder lograr que un reconocimiento similar pudiera existir para el AOVE en Estados Unidos, lo que ayudaría a seguir incrementando la venta de este producto en esta nación, gracias a sus cualidades saludables.