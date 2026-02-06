Borrasca Leonardo
Sadeco desaloja el Centro de Bienestar Animal y traslada a más de 300 perros y gatos por el temporal
Los animales han sido reubicados en el complejo medioambiental Juan Revilla
Córdoba se prepara para la borrasca Marta | Última hora de la inundación del Guadalquivir, avisos de la Aemet y efectos de Leonardo, en directo
Sadeco ha procedido al desalojo de las instalaciones del Servicio de Bienestar Animal (SBA), ubicado en la carretera de Casilla de Córdoba, ante el riesgo de inundación por el temporal y ha trasladado a los ejemplares que allí se encontraban al complejo medioambiental Juan Revilla. En total ha habido que reubicar a 119 gatos y 196 perros, que permanecerán en el citado complejo hasta que el equipamiento reúna las condiciones de seguridad necesarias para su regreso.
Entre los ejemplares trasladados hay en torno a una veintena que pertenecen a propietarios de las viviendas desalojadas en las diferentes zonas de Córdoba con motivo de la crecida del río. En total, habían sido 44 perros y tres gatos los que se habían acogido en un primer momento en el SBA. De ellos, el 50% ya han sido recogidos por sus dueños. Algunos efectivos del plan de voluntariado que desarrolla su labor con asiduidad en el centro se han hecho cargo de varios animales en acogida mientras se prolongue esta situación.
Del mismo modo, la Clínica Animal 24 se ha llevado a dos perros que están enfermos para continuar con los cuidados que precisan. Para que el traslado de los animales se realice de la manera y que se garantice su bienestar, Sadeco ha seguido las directrices del plan de evacuación con el que contaba el SBA.
Cortan el acceso al Puente Romano
Conservación de carreteras de Córdoba, dependiente de la Delegación Territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, ha procedido al corte al tránsito de peatones del Puente Romano de Córdoba por riesgo ante la subida del caudal del Río Guadalquivir a su paso por la ciudad.
En breve el Ayuntamiento colocará elementos para impedir el paso de peatones.
José Muñoz Caro
Palma del Río teme más inundaciones
El nivel del río Genil a su paso por Palma del Río está bajando mientras el caudal del Guadalquivir va en aumento, según los datos que arroja la web de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. En la localidad palmeña, confluyen los dos ríos por lo que el Ayuntamiento teme que el Guadalquivir no permita descargar con facilidad el caudal del Genil, haciendo que se aneguen nuevas zonas si la crecida del Guadalquivir es tan alta como se estima.
Pilar Cobos
Bellido responde a la inseguridad de los vecinos por posibles robos
El alcalde de Córdoba, José María Bellido, informa de que la Policía Nacional permanece en los puntos de control evitando accesos indebidos, robos o saqueos en las viviendas desalojadas. Así, se ha dirigido a los vecinos para indicarles que "no tiene sentido quedarse allí para vigilar una vivienda".
Juanma Moreno abre las puertas a más evacuaciones en el entorno de Grazalema
Tras la evacuación al completo del municipio de Grazalema, el presidente andaluz, Juanma Moreno, ha dejado la puerta abierta a que se amplie el perímetro de la evacuación y tengan que ser desalojadas más zonas. "Es posible y podría ser razonable pero a ver que nos trasladan los técnicos", apuntó.
En este sentido, será fundamental en la evolución el volumen de precipitaciones que se produzcan en los próximos días dado que si son de más intensidad puede empeorar la situación y que sean obligatorios más desalojos.
En cualquier caso, los más de 1.500 vecinos que han sido desalojados de Grazalema no volverán a sus hogares prácticamente en una semana. "Hasta el miércoles que pase este frente de borrascas y se pueda hacer un peritaje es complicado. Entonces se supervisará y se evaluará".
Adrián Ramírez
Vecinos de las parcelaciones viven horas de incertidumbre sin poder regresar a sus casas
Coches detenidos en fila, vecinos apoyados en las ventanillas y miradas clavadas en el cauce del río. Así han amanecido los accesos a las parcelaciones desalojadas de Córdoba, todavía cerrados al tráfico. Decenas de personas, que han pasado la noche en casas de familiares, han regresado antes del alba con un único objetivo: comprobar cómo están sus viviendas y seguir de cerca la evolución del agua. El ambiente mezcla expectación y tensión. La paciencia aguanta, pero los nervios afloran y crecen las críticas ante la prohibición de entrada, en una mañana marcada por la incertidumbre.
“Ha sido una noche horrible. Sin pegar ojo, solo mirando las cámaras del móvil cada cinco minutos”, relata Mario, uno de los vecinos que aguardaba desde antes del amanecer dentro de su coche. “Solo estoy aquí porque me da algo de tranquilidad, aunque sea desde fuera”, añade. Su vivienda se encuentra unos metros más arriba de la calle La Tórtola, pero no ha querido esperar en casa. “No podía dormir y me he venido. Tengo una vida aquí”.
- Las inundaciones del Guadalquivir a su paso por Córdoba, en directo | Última hora de la alerta por el aviso naranja de la Aemet por fuerte viento, desalojos y carreteras cortadas
- El río Guadalquivir entra en umbral naranja a su paso por Córdoba mientras sube el cauce a gran velocidad
- Córdoba cierra colegios e institutos el miércoles por la llegada de un río atmosférico 'excepcional' vinculado a la borrasca Leonardo
- El Ayuntamiento refuerza la vigilancia en Córdoba por las lluvias: 'Las previsiones que vienen son duras, viene mucha agua
- El Ayuntamiento habilita Vista Alegre como punto de encuentro en caso de evacuación por inundaciones en Córdoba
- Un 'cachito' de Málaga en Córdoba: abre en la ciudad el primer local especializado en camperos
- Ordenan el desalojo de toda la cuenca del Guadalquivir en Córdoba y nueve zonas inundables de la capital
- El Guadalquivir en Córdoba: comparación entre las riadas de 2010 y 2013 y la crecida actual por el paso de la borrasca Leonardo