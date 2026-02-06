Sadeco desaloja el Centro de Bienestar Animal y traslada a más de 300 perros y gatos por el temporal

Sadeco ha procedido al desalojo de las instalaciones del Servicio de Bienestar Animal (SBA), ubicado en la carretera de Casilla de Córdoba, ante el riesgo de inundación por el temporal y ha trasladado a los ejemplares que allí se encontraban al complejo medioambiental Juan Revilla. En total ha habido que reubicar a 119 gatos y 196 perros, que permanecerán en el citado complejo hasta que el equipamiento reúna las condiciones de seguridad necesarias para su regreso.

Entre los ejemplares trasladados hay en torno a una veintena que pertenecen a propietarios de las viviendas desalojadas en las diferentes zonas de Córdoba con motivo de la crecida del río. En total, habían sido 44 perros y tres gatos los que se habían acogido en un primer momento en el SBA. De ellos, el 50% ya han sido recogidos por sus dueños. Algunos efectivos del plan de voluntariado que desarrolla su labor con asiduidad en el centro se han hecho cargo de varios animales en acogida mientras se prolongue esta situación.

Uno de los perros trasladados. / Córdoba

Del mismo modo, la Clínica Animal 24 se ha llevado a dos perros que están enfermos para continuar con los cuidados que precisan. Para que el traslado de los animales se realice de la manera y que se garantice su bienestar, Sadeco ha seguido las directrices del plan de evacuación con el que contaba el SBA.

Carretera de Casillas. / Víctor Castro

En Directo

El Puente Romano, cortado a los peatones. / CÓRDOBA Cortan el acceso al Puente Romano Conservación de carreteras de Córdoba, dependiente de la Delegación Territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, ha procedido al corte al tránsito de peatones del Puente Romano de Córdoba por riesgo ante la subida del caudal del Río Guadalquivir a su paso por la ciudad. En breve el Ayuntamiento colocará elementos para impedir el paso de peatones.

José Muñoz Caro Guardia Civil Palma del Río teme más inundaciones El nivel del río Genil a su paso por Palma del Río está bajando mientras el caudal del Guadalquivir va en aumento, según los datos que arroja la web de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. En la localidad palmeña, confluyen los dos ríos por lo que el Ayuntamiento teme que el Guadalquivir no permita descargar con facilidad el caudal del Genil, haciendo que se aneguen nuevas zonas si la crecida del Guadalquivir es tan alta como se estima. [Lee aquí la noticia completa]

Pilar Cobos Bellido responde a la inseguridad de los vecinos por posibles robos El alcalde de Córdoba, José María Bellido, informa de que la Policía Nacional permanece en los puntos de control evitando accesos indebidos, robos o saqueos en las viviendas desalojadas. Así, se ha dirigido a los vecinos para indicarles que "no tiene sentido quedarse allí para vigilar una vivienda".

Juanma Moreno abre las puertas a más evacuaciones en el entorno de Grazalema Tras la evacuación al completo del municipio de Grazalema, el presidente andaluz, Juanma Moreno, ha dejado la puerta abierta a que se amplie el perímetro de la evacuación y tengan que ser desalojadas más zonas. "Es posible y podría ser razonable pero a ver que nos trasladan los técnicos", apuntó. En este sentido, será fundamental en la evolución el volumen de precipitaciones que se produzcan en los próximos días dado que si son de más intensidad puede empeorar la situación y que sean obligatorios más desalojos. En cualquier caso, los más de 1.500 vecinos que han sido desalojados de Grazalema no volverán a sus hogares prácticamente en una semana. "Hasta el miércoles que pase este frente de borrascas y se pueda hacer un peritaje es complicado. Entonces se supervisará y se evaluará".