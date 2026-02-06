Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sadeco desaloja el Centro de Bienestar Animal y traslada a más de 300 perros y gatos por el temporal

Los animales han sido reubicados en el complejo medioambiental Juan Revilla

Córdoba se prepara para la borrasca Marta | Última hora de la inundación del Guadalquivir, avisos de la Aemet y efectos de Leonardo, en directo

Un perro es sacado del centro de bienestar animal de Sadeco.

Un perro es sacado del centro de bienestar animal de Sadeco. / Córdoba

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Sadeco ha procedido al desalojo de las instalaciones del Servicio de Bienestar Animal (SBA), ubicado en la carretera de Casilla de Córdoba, ante el riesgo de inundación por el temporal y ha trasladado a los ejemplares que allí se encontraban al complejo medioambiental Juan Revilla. En total ha habido que reubicar a 119 gatos y 196 perros, que permanecerán en el citado complejo hasta que el equipamiento reúna las condiciones de seguridad necesarias para su regreso.

Entre los ejemplares trasladados hay en torno a una veintena que pertenecen a propietarios de las viviendas desalojadas en las diferentes zonas de Córdoba con motivo de la crecida del río. En total, habían sido 44 perros y tres gatos los que se habían acogido en un primer momento en el SBA. De ellos, el 50% ya han sido recogidos por sus dueños. Algunos efectivos del plan de voluntariado que desarrolla su labor con asiduidad en el centro se han hecho cargo de varios animales en acogida mientras se prolongue esta situación.

Uno de los perros trasladados.

Uno de los perros trasladados. / Córdoba

Del mismo modo, la Clínica Animal 24 se ha llevado a dos perros que están enfermos para continuar con los cuidados que precisan. Para que el traslado de los animales se realice de la manera y que se garantice su bienestar, Sadeco ha seguido las directrices del plan de evacuación con el que contaba el SBA.

Carretera de Casillas.

Carretera de Casillas. / Víctor Castro

Sadeco desaloja el Centro de Bienestar Animal y traslada a más de 300 perros y gatos por el temporal

