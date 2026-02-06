Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Hostelería

El restaurante de tres plantas que abrirá en la plaza de la Corredera da un nuevo paso

Urbanismo aprobará la modificación del Pepch necesaria para la obra

Imagen de archivo de los soportales de la plaza de la Corredera.

Imagen de archivo de los soportales de la plaza de la Corredera. / MANUEL MURILLO

Noelia Santos

Noelia Santos

Córdoba

El consejo rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) tiene previsto aprobar la semana que viene la modificación de una ficha del Plan de Especial Protección del Casco Histórico (Pepch) que permitirá abrir un restaurante con tres plantas en la plaza de la Corredera de Córdoba. Es la empresa cordobesa Patio de San Andrés la que impulsa el proyecto, iniciado hace ya varios meses, pero que requiere del cambio urbanístico para poder ejecutar las obras.

La modificación, que tras pasar por el consejo rector ya será definitiva, se ciñe a una ficha concreta del Pepch, la que tiene que ver con la protección de la primera crujía de las edificaciones de la Corredera. La propuesta que hace Patio de San Andrés no prevé intervenir aquí, sino en el entorno, y ya ha recibido el visto bueno de Cultura.

El cambio urbanístico

El objeto de la modificación es adaptar esa ficha a la realidad que presenta el solar del número 11 de la plaza, el cual, debido a sus dimensiones, no permite proyectar una vivienda o uso comercial con un correcto aprovechamiento del mismo. Si se atiende a lo que dicen varios artículos del Pepch, habría que hacer un patio con el tamaño del 30% de la superficie de la parcela, unas galerías perimetrales, algo que debido a la morfología de este inmueble no es posible. La ficha se modifica, por lo tanto, para ubicar el cuerpo de la escalera y para meter un ascensor que permitan acceder a las distintas plantas.

El objetivo, una vez se den todos los pasos urbanísticos necesarios y se ejecuten las obras, es abrir un local de restauración que se ubicará en el número 11 de la plaza, ocupando toda la casa, con planta baja de acceso y otras tres con salas comedor.

Comisión de licencias

Urbanismo también celebrará la semana que viene la comisión de licencias. Entre los asuntos más destacados está el permiso de reforma que se le concederá a la parroquia de San Francisco y San Eulogio para la rehabilitación del colegio Espinar, en la calle Armas. Se prevé aprobar, igualmente, licencia de obra para Hitachi para la ampliación de unas oficinas en su fábrica.

¿Dónde ha llovido más en Córdoba al paso de la borrasca Leonardo? Estos son los litros que han caído en 48 horas

