El Reina Sofía pone el foco en la donación en vida: un gesto seguro que multiplica oportunidades

El Hospital Universitario Reina Sofía cerró 2025 como el centro con mayor actividad trasplantadora de Andalucía, con 306 trasplantes de órganos realizados y una tasa de donación de 75,3 donantes por millón de población, la más alta de la comunidad y muy por encima de la media andaluza y nacional. Unos datos que consolidan a Córdoba como referente en donación y trasplantes y que reflejan el compromiso de toda una sociedad con la vida.

En este contexto de excelencia, el hospital ha querido poner el acento en una realidad aún poco visible pero clave para el futuro del sistema: la donación de órganos en vida, especialmente en el trasplante renal, una opción segura, ética y altamente regulada que permite mejorar los resultados clínicos y reducir los tiempos de espera de los pacientes.

Un liderazgo sostenido gracias a una gran cadena humana

El director gerente del Hospital Universitario Reina Sofía, durante el acto celebrado en el centro, ha destacado el orgullo por el camino recorrido y ha subrayado que estos resultados no serían posibles sin una "cadena perfectamente engranada" en la que participan múltiples servicios clínicos, hospitales públicos y privados, asociaciones de pacientes, medios de comunicación y, de forma muy especial, las familias donantes, "capaces de decir sí a la vida en medio del dolor".

El hospital cerró el pasado año con 11 trasplantes infantiles, alcanzó hitos como el primer trasplante infantil de corazón con donante en asistolia en Andalucía y avanzó en innovación con la incorporación de la cirugía robótica para la extracción hepática de donante vivo, situándose de nuevo entre los centros más avanzados del país.

Equipo de profesionales del Hospital Universitario Reina Sofía junto a Yolanda y Sofía / AJ González / COR

Córdoba, cinco años liderando la tasa de donación

El coordinador sectorial de trasplantes para Córdoba y Jaén, José María Dueña, ha agadecido de forma expresa la implicación de la sociedad cordobesa, que encadena cinco años consecutivos liderando la tasa de donación, siempre por encima de la media andaluza y nacional. "Cuando hablamos de cifras hablamos de personas que tienen una nueva vida, de familias agradecidas y de una sanidad que funciona", ha señalado, destacando también la colaboración de la sanidad privada y de unidades generadoras de donantes como Medicina Intensiva, Urgencias, Anestesia, Neurología o Cuidados Paliativos.

Donación y cuidados paliativos: transformar el final en legado

Uno de los aspectos destacados durante el acto ha sido el del papel creciente de los Cuidados Paliativos en el proceso de donación. Desde esta unidad se trabaja no solo el control de síntomas físicos, sino también las necesidades emocionales y espirituales de los pacientes en el final de la vida.

La incorporación de la donación en la planificación anticipada de decisiones permite que muchas personas "puedan transformar su sufrimiento en un legado de vida y esperanza para otros", conciliando sus deseos personales con la posibilidad real de ser donantes gracias a nuevas técnicas como la donación.

El valor del donante vivo: una oportunidad que hay que visibilizar

Más allá de la donación procedente de personas fallecidas, los profesionales del Reina Sofía subrayan la importancia de seguir avanzando en el ámbito del donante vivo, donde Andalucía aún tiene margen de crecimiento respecto a otras comunidades.

La jefa del Servicio de Nefrología, Sagrario Soriano, ha puesto en valor la consulta específica de donante vivo, en funcionamiento desde hace cinco años, diseñada para informar, acompañar y estudiar con todas las garantías a las personas que desean donar un órgano a un familiar o allegado. "Es un proceso muy garantista, en el que a veces se estudian varios posibles donantes para elegir siempre el más idóneo, priorizando la seguridad del donante y el beneficio del receptor", ha explicado.

Sofía, Yolanda y sus doctoras del Hospital de Reina Sofía / AJ González / COR

Un trasplante que cambió una vida

Ese acompañamiento fue clave en el caso de Sofía, una joven de 18 años con una enfermedad renal crónica desde la infancia, que recibió un trasplante renal gracias a la donación de su madre, Yolanda Pedrosa, el pasado mes de diciembre.

Sofía ha contado que la enfermedad condicionó su día a día durante años, con cansancio constante y dificultades para llevar una vida normal. "Tenía miedo, pero también ilusión. Estaba deseando que llegara el momento del trasplante", ha explicado, animando a otros pacientes a no sentirse solos en el proceso.

Para Yolanda, la decisión de donar fue tomada con respeto y reflexión, pero con plena confianza en el sistema. "Es un proceso muy seguro, nadie te obliga en ningún momento y tienes el respaldo de profesionales y del comité de ética hasta el final", ha afirmado, animando a valorar la donación en vida como una opción real y beneficiosa.

Un llamamiento a seguir sumando vidas

Desde el Hospital Reina Sofía insisten en que donar en vida es una decisión personal, que depende del momento vital de cada persona, pero recuerdan que se trata de un gesto altruista, seguro y con un enorme impacto en la calidad de vida de quienes esperan un trasplante. "Más allá de las cifras, hablamos de devolver oportunidades y de seguir construyendo un sistema sanitario humano, solidario y de excelencia", han concluido los responsables del centro.