Ciencia
El Palacio de Congresos de Córdoba y el CSIC firman un protocolo para impulsar la celebración de eventos científicos
La colaboración se orienta a potenciar la visibilidad de la actividad investigadora y a atraer encuentros de alcance nacional e internacional
El Palacio de Congresos de Córdoba y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) han suscrito un protocolo general de actuación con el objetivo de impulsar la celebración de eventos científicos, consolidando a Córdoba como un enclave estratégico para la ciencia y la transferencia de conocimiento.
Este protocolo permitirá fomentar la celebración de actividades vinculadas a la investigación y la divulgación científica, favoreciendo el intercambio de ideas entre la comunidad investigadora, instituciones académicas y otros agentes del ámbito científico y tecnológicom subrayan. La colaboración se orienta a potenciar la visibilidad de la actividad investigadora y a atraer encuentros científicos de alcance nacional e internacional.
El CSIC, como principal organismo público de investigación en España, aporta su experiencia y red de centros e institutos, mientras que el Palacio de Congresos de Córdoba pone a disposición en condiciones ventajosas sus infraestructuras, medios técnicos y experiencia en la gestión de eventos científicos y profesionales. "La suma de ambas capacidades abre nuevas oportunidades para situar a Córdoba en el circuito de grandes encuentros científicos", señalan desde el Palacio de Congresos.
En la actualidad, el CSIC cuenta con 121 institutos de investigación, además de tres centros nacionales (INIA, IGME e IEO), y su actividad se enmarca en más de 1.500 grupos de investigación integrados en sus centros.
Con esta iniciativa, el Palacio de Congresos de Córdoba refuerza su papel como espacio idóneo para acoger eventos vinculados al conocimiento y la innovación, ampliando su programación hacia ámbitos estratégicos que contribuyen al posicionamiento de la ciudad y al impulso de su actividad congresual.
