Temporal de lluvia y viento

El nivel del Guadalquivir no para de subir y supera los 5,5 metros de crecida a su paso por Córdoba

En Alcolea, Casillas y Almodóvar el río sigue en nivel rojo de peligro sin previsión de comenzar a descender

Continúan las lluvias y el río Guadalquivir supera ya los 5,5 metros a su paso por Córdoba

El Guadalquivir a su paso por Córdoba este jueves

El Guadalquivir a su paso por Córdoba este jueves

A. J. González

Noelia Santos

Noelia Santos

Córdoba

El río Guadalquivir, a su paso por Córdoba capital, no para de crecer. Desde que entrara en la tarde del miércoles en nivel rojo de peligro, establecido esto cuando supera los 2,5 metros de crecida, esa alerta no ha desaparecido. Las lluvias, pero principalmente los aportes de embalses como San Rafael de Navallana o Yeguas, no han hecho más que alimentar al río grande, que ayer por la noche ya superó los cinco metros de crecida sobre la lámina de aguas bajas y que en la mañana de este viernes ya roza los 5,60 metros.

Según los datos del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, los principales puntos de medición del Guadalquivir a su paso por Córdoba alcanzan nivel rojo, sin que de momento haya previsión de bajada. En el azud de Alcolea se han alcanzado ya los 110,37 metros de crecida (estos contabilizados sobre el nivel del mar, no sobre la lámina de aguas bajas), se superan los 5,5 metros en Casillas y el río sigue creciendo de camino a Almodóvar del Río, donde supera ya los diez metros de subida.

Temporal borrasca Leonardo. Río Guadalquivir a su paso por Córdoba, Viento, subida del Río, Calahorra, Puente Romano, Mezquita, Molinos, sotos de la albolafia

Un hombre fotografía el río Guadalquivir desde el Puente Romano. / MANUEL MURILLO

En lo que ha derivado esta crecida del río es en inundaciones de las zonas más susceptibles de ser afectadas por la subida. El río ya entró en parcelaciones como la de Guadalvalle y en el aeropuerto, justo al lado, lo ha hecho también en Alcolea, y en el casco urbano ha inundado ya las terrazas de Miraflores y ha rodeado por completo a la Torre de la Calahorra. El paso del Guadalquivir por el Puente Romano sigue siendo una de esas imágenes fijas de hechos como el que está provocando la borrasca Leonardo, con el agua quedándose a escasos metros de cubrir los ojos de esta histórica infraestructura.

Desembalses

Los pantanos de San Rafael de Navallana y Yeguas son ahora mismo los que más aporte de agua están haciendo al Guadalquivir en Córdoba, río arriba. Navallana sigue soltando agua a un nivel más o menos constante desde que se iniciara el desembalse ayer a media mañana y está por encima de los 176 metros cúbicos por segundo. Yeguas, que llegó a superar los 300 metros cúbicos de salida, ya empezó a rebajar el nivel de salida de madrugada y ahora se sitúa en unos 182 metros cúbicos por segundo.

