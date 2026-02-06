El nivel del Guadalquivir no para de subir y supera los 5,5 metros de crecida a su paso por Córdoba

El río Guadalquivir, a su paso por Córdoba capital, no para de crecer. Desde que entrara en la tarde del miércoles en nivel rojo de peligro, establecido esto cuando supera los 2,5 metros de crecida, esa alerta no ha desaparecido. Las lluvias, pero principalmente los aportes de embalses como San Rafael de Navallana o Yeguas, no han hecho más que alimentar al río grande, que ayer por la noche ya superó los cinco metros de crecida sobre la lámina de aguas bajas y que en la mañana de este viernes ya roza los 5,60 metros.

Según los datos del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, los principales puntos de medición del Guadalquivir a su paso por Córdoba alcanzan nivel rojo, sin que de momento haya previsión de bajada. En el azud de Alcolea se han alcanzado ya los 110,37 metros de crecida (estos contabilizados sobre el nivel del mar, no sobre la lámina de aguas bajas), se superan los 5,5 metros en Casillas y el río sigue creciendo de camino a Almodóvar del Río, donde supera ya los diez metros de subida.

Un hombre fotografía el río Guadalquivir desde el Puente Romano. / MANUEL MURILLO

En lo que ha derivado esta crecida del río es en inundaciones de las zonas más susceptibles de ser afectadas por la subida. El río ya entró en parcelaciones como la de Guadalvalle y en el aeropuerto, justo al lado, lo ha hecho también en Alcolea, y en el casco urbano ha inundado ya las terrazas de Miraflores y ha rodeado por completo a la Torre de la Calahorra. El paso del Guadalquivir por el Puente Romano sigue siendo una de esas imágenes fijas de hechos como el que está provocando la borrasca Leonardo, con el agua quedándose a escasos metros de cubrir los ojos de esta histórica infraestructura.

Desembalses

Los pantanos de San Rafael de Navallana y Yeguas son ahora mismo los que más aporte de agua están haciendo al Guadalquivir en Córdoba, río arriba. Navallana sigue soltando agua a un nivel más o menos constante desde que se iniciara el desembalse ayer a media mañana y está por encima de los 176 metros cúbicos por segundo. Yeguas, que llegó a superar los 300 metros cúbicos de salida, ya empezó a rebajar el nivel de salida de madrugada y ahora se sitúa en unos 182 metros cúbicos por segundo.

Sánchez reconocerá en helicóptero las zonas afectadas en Cádiz El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reconocerá esta mañana, en helicóptero, las zonas más afectadas por la borrasca Leonardo en la provincia de Cádiz. A las 12.00 horas visitará el Puesto de Mando Avanzado situado en el municipio de San Roque.

Una mujer sigue desaparecida en Málaga El dispositivo de búsqueda de la mujer desaparecida en el río Turvilla, entre Sayalonga y Algarrobo, se refuerza este viernes con dos perros traídos desde Madrid y que se incorporan al despliegue desde esta mañana. No son los únicos que forman el dispositivo, que cuenta con varios efectivos de varios cuerpos de la Guardia Civil, bomberos y Protección Civil, así como voluntarios de la zona. Además, cuentan con el apoyo de un dron del grupo Pegaso de la Benemérita.

Noelia Santos El aeropuerto de Córdoba cierra su pista con la vista puesta en los vuelos programados para el sábado El aeropuerto de Córdoba ha tenido que cerrar su campo de vuelo ante la crecida del río Guadalquivir por las consecuencias de la borrasca Leonardo. Aena ha informado a primera hora de este viernes de que el campo de vuelo "no está apto para operar", después de que se haya retrasado la apertura del aeródromo para analizar las consecuencias de la entrada de agua. Esa entrada de agua procedente del río Guadalquivir comenzó ayer por la mañana. El aeropuerto de Córdoba se encuentra en zona inundable, siendo una de las casi 30 infraestructuras que hay en la provincia que se encuentran en la misma situación. En las riadas de 2010 se llegó a inundar la pista por completo, ahora la entrada de agua parece ser más contenida, pero el río no para de crecer y las parcelas que hay al lado del aeródromo se han tenido que desalojar por seguridad. Más información aquí.

Los desalojos de Grazalema Los vecinos de Grazalema (Cádiz), que fueron desalojados este jueves por la tarde por las inundaciones que ha provocado en la localidad la borrasca Leonardo, no podrán volver a sus casas antes de seis o siete días, según el presidente andaluz, Juanma Moreno. En declaraciones al programa la Mañana de Canal Sur Radio, Moreno ha explicado este viernes que tiene que dejar de llover, algo que parece que no ocurrirá hasta mediados de la próxima semana, y después hay que esperar unos días para saber la evolución de la masa de agua, así que "todo parece indicar que antes de seis o siete días va a ser difícil que puedan volver" a sus casas en Grazalema.