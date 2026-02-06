Una investigación enfermera reduce hasta un 50% las lesiones oculares en la UCI del hospital Reina Sofía de Córdoba

El enfermero Pedro Arévalo Buitrago, que trabaja actualmente en la unidad de investigación del Distrito Córdoba-Guadalquivir y anteriormente desarrolló su labor en la UCI del hospital universitario Reina Sofía de Córdoba ha sido merecedor del 38º Premio de Investigación de Enfermería del Colegio de Enfermería de Córdoba por un trabajo sobre el impacto de una intervención educativa estructurada en la prevención de los trastornos de la superficie ocular en pacientes críticos, estudio que perseguía disminuir la incidencia de las lesiones en la superficie ocular, un problema frecuente en los pacientes ingresados en las unidades de cuidados intensivos.

Gracias al desarrollo de esta investigación, coordinada en la UCI del Reina Sofía por parte de este profesional, se logró reducir hasta un 50% estas lesiones oculares en el caso de esta UCI, destaca Pedro Arévalo, que indica que hospitales de Málaga, Sevilla o Zaragoza se han interesado por aplicar esta misma forma de trabajo en sus UCI para igualmente reducir la tasa de lesiones oculares en pacientes más críticos.

El enfermero e investigador del Imibic Pedro Arévalo. / Víctor Castro

investigador del Imibic y profesor de la UCO

Este enfermero de 38 años, profesor también de la Universidad de Córdoba (UCO) e investigador del Imibic, recuerda que para realizar este trabajo contaron con la cuantía de una beca de investigación que le concedió en 2022 el Colegio de Enfermería y con el trabajo de compañeros de Enfermería de la UCI del Reina Sofía y de los integrantes del grupo de investigación del Imibic Cuidados enfermeros integrales, que dirige Pablo López Soto.

Este investigador precisa que en la primera parte del proyecto se constató el alto porcentaje de pacientes de la UCI que presentaban lesiones oculares, ya que estas personas, cuando se encuentran sedadas y sometidas a ventilación mecánica, pierden los mecanismos naturales de defensa oculares, que son el parpadeo y el lagrimeo, por lo que sus ojos están expuestos a amenazas que pueden llegar a ocasionar lesiones en los ojos.

Francisco José Cabello, supervisor de enfermería de la UCI del hospital Reina Sofía; el enfermero premiado Pedro Arévalo y Pablo J. López, coordinador del grupo 'Cuidados enfermeros integrales' del Imibic. / Víctor Castro

Intervención exitosa gracias a la investigación

«Tras constatar la existencia de este problema, instauramos un protocolo actualizado de cuidados y se realizó una formación específica de los profesionales, lo que permitió reducir progresivamente la incidencia y mejorar mucho la salud ocular de los pacientes de la UCI», sostiene.

Este equipo de enfermeros cordobeses de la UCI del Reina Sofía logró anteriormente el tercer premio a la Mejor Comunicación Oral en el reciente 50º Congreso Nacional de la Sociedad Española de Enfermería Intensiva y Unidades Coronarias (Seeiuc).

Premio recogido por el enfermero Pedro Arévalo en el Colegio de Enfermería de Córdoba. / CÓRDOBA

«Esta investigación resalta la importancia de la formación continua en Enfermería, demostrando cómo un enfoque profesional y basado en la evidencia, puede generar cambios reales en la calidad de la atención y la seguridad de los pacientes en estado crítico», defiende Pedro Arévalo.

Para este enfermero de Almodóvar del Campo (Ciudad Real), pero afincado en Montilla, este premio «refleja el esfuerzo y la dedicación de los profesionales de la salud y es un ejemplo de cómo la investigación en Enfermería puede tener un impacto directo en el bienestar de las personas». Por otro lado, Arévalo remarca que la importancia de los resultados de esta iniciativa han permitido su publicación en revistas del primer cuartil (Q1).