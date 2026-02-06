Qué hacer hoy en Córdoba, viernes 6 de febrero de 2025

Humor

Gala prefinal de monólogos

El Gran Teatro acoge la participación en la gala prefinal de monólogos del humorista Manuel Morera, ganador consecutivo durante cinco años de la modalidad de cuartetos.

CÓRDOBA. Gran Teatro. Gran Capitán. 21.00 horas.

Teatro

Puesta en escena de ‘Las verdades de Virginia Woolf’

La compañía La Costura Teatro pone en escena la obra interpretada por María José Lucena dentro de la 19ª Muestra de Teatro Aficionado de Teatro Avanti. Entrada: 5€.

CÓRDOBA. Teatro Avanti. María Auxiliadora, s/n. 20.30 horas.

Música

Actuación de Alfredo Tejada

Velada flamenca con la actuación del cantaor Alfredo Tejada acompañado de Antonio de la Luz, al toque.

CÓRDOBA. Peña Fosforito de Córdoba. Rincón de las Beatillas. Ocaña, 4. 21.30 horas.

Música

Concierto de Ángel Stanich

El artista cántabro actuará en la Sala Hangar de Córdoba, dentro de su gira, en la que continúa presentando los temas de su último trabajo y repasando los éxitos que lo han convertido en una figura imprescindible del panorama alternativo nacional.

Noticias relacionadas

CÓRDOBA. Sala Hangar. Avda. de la Libertad, 2. 21.00 horas.

Literatura infantil

Sesiones de lectura

Habrá sesión de lectura en las bibliotecas Alcolea (17.30) y Norte (18.00), a cargo de Nieves Palma y Máximo Ortega, respectivamente. La asistencia es libre según aforo.