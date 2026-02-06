Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo borrasca Leonardo CórdobaBalance del temporalDesalojos en la capitalDesalojos en la provinciaRiesgo extremo en el GuadalquivirEmbalsesInundaciones de 2010Carreteras cortadasEl tiempo
instagramlinkedin

Temporal de lluvia y viento

El Guadalquivir inunda Miraflores y sitia la Calahorra en una crecida que va camino de ser histórica

La subida sobre el nivel de aguas bajas supera ya los 5,7 metros

Córdoba se prepara para la borrasca Marta | Última hora de la inundación del Guadalquivir, avisos de la Aemet y efectos de Leonardo, en directo

La crecida del Guadalquivir este viernes

La crecida del Guadalquivir este viernes

Víctor Castro

Noelia Santos

Noelia Santos

Córdoba

La estampa que está dejando el río Guadalquivir a su paso por Córdoba capital va camino de ser histórica. La crecida constante del nivel del río grande atrae a numerosos curiosos al entorno de la Calahorra, el Puente Romano y la avenida de Fray Albino. El Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) de la Cuenca del Guadalquivir sitúa la crecida del Guadalquivir en 5,7 metros por encima de la lámina de aguas bajas, lo que ha provocado el desbordamiento del caudal ya no solo en las zonas más críticas, aquellas en las que se sitúan centenares de viviendas (como Guadalvalle), sino en el propio casco urbano.

El agua ha tomado, de forma literal, todo lo que se ha encontrado a su paso por gran parte de la capital. Ha inundado por completo Miraflores, con varias de sus terrazas tomadas por el agua. Papeleras o el parque de calistenia de la zona han quedado sepultados, y el parque infantil en forma de barco muestra la imagen de un buque que parece navegar.

El río Guadalquivir supera los 5,5 metros a su paso por Córdoba

El río Guadalquivir supera los 5,5 metros a su paso por Córdoba

Ver galería

El río Guadalquivir supera los 5,5 metros a su paso por Córdoba / VÍCTOR CASTRO

La Torre de la Calahorra también ha sido sitiada por el caudal del río, rodeada al completo por la crecida, como gran parte del paseo que se sitúa justo al lado. Llamativa es también la imagen del molino de San Antonio, que durante años ha mostrado, con las marcas de humedad, el nivel al que llegó el río hace más de diez años. Ahora, todo apunta a que se volverá a repetir la misma imagen.

Parque infantil en forma de barco en Miraflores, inundado por la crecida del Guadalquivir.

Parque infantil en forma de barco en Miraflores, inundado por la crecida del Guadalquivir. / VÍCTOR CASTRO

Los embalses no dejan de soltar ahora y mañana será un día de lluvia intensa

Mientras estas imágenes se suceden, aguas arriba el río se va cargando cada vez más. San Rafael de Navallana y Yeguas aportan, entre los dos, más de 250 metros cúbicos por segundo al río y la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) avisa de lo que vendrá mañana sábado. Las lluvias serán constantes durante el sábado, con una previsión de mayores precipitaciones entre las 17.00 y las 18.00 horas.

Noticias relacionadas

Molino de San Antonio.

Molino de San Antonio. / VÍCTOR CASTRO

Por todo ello, y aunque ya se han desalojado las zonas residenciales que pueden verse alcanzadas por las inundaciones, las administraciones insisten pedir precaución.

En Directo
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Las inundaciones del Guadalquivir a su paso por Córdoba, en directo | Última hora de la alerta por el aviso naranja de la Aemet por fuerte viento, desalojos y carreteras cortadas
  2. El río Guadalquivir entra en umbral naranja a su paso por Córdoba mientras sube el cauce a gran velocidad
  3. Córdoba cierra colegios e institutos el miércoles por la llegada de un río atmosférico 'excepcional' vinculado a la borrasca Leonardo
  4. El Ayuntamiento refuerza la vigilancia en Córdoba por las lluvias: 'Las previsiones que vienen son duras, viene mucha agua
  5. El Ayuntamiento habilita Vista Alegre como punto de encuentro en caso de evacuación por inundaciones en Córdoba
  6. Un 'cachito' de Málaga en Córdoba: abre en la ciudad el primer local especializado en camperos
  7. Ordenan el desalojo de toda la cuenca del Guadalquivir en Córdoba y nueve zonas inundables de la capital
  8. El Guadalquivir en Córdoba: comparación entre las riadas de 2010 y 2013 y la crecida actual por el paso de la borrasca Leonardo

Ordenan el desalojo de toda la cuenca del Guadalquivir en Córdoba y nueve zonas inundables de la capital

Ordenan el desalojo de toda la cuenca del Guadalquivir en Córdoba y nueve zonas inundables de la capital

El nivel del Guadalquivir no para de subir y llega ya a los 5,7 metros de crecida a su paso por Córdoba

El nivel del Guadalquivir no para de subir y llega ya a los 5,7 metros de crecida a su paso por Córdoba

El Guadalquivir inunda Miraflores y sitia la Calahorra en una crecida que va camino de ser histórica

El Guadalquivir inunda Miraflores y sitia la Calahorra en una crecida que va camino de ser histórica

La Aemet activa el aviso amarillo por fuertes rachas de viento y lluvia para este fin de semana en Córdoba

La Aemet activa el aviso amarillo por fuertes rachas de viento y lluvia para este fin de semana en Córdoba

Eurocaja Rural abre nueva oficina en Córdoba para reforzar su compromiso con Andalucía

Eurocaja Rural abre nueva oficina en Córdoba para reforzar su compromiso con Andalucía

El aeropuerto de Córdoba cierra su pista con la vista puesta en los vuelos programados para el sábado

El aeropuerto de Córdoba cierra su pista con la vista puesta en los vuelos programados para el sábado

Más de 700 viviendas desalojadas en Córdoba por la crecida del Guadalquivir

Más de 700 viviendas desalojadas en Córdoba por la crecida del Guadalquivir

El virgen extra de España impulsa una gran estudio con sello cordobés para que Europa conceda la etiqueta cardiosaludable al AOVE

El virgen extra de España impulsa una gran estudio con sello cordobés para que Europa conceda la etiqueta cardiosaludable al AOVE
Tracking Pixel Contents