El Guadalquivir inunda Miraflores y sitia la Calahorra en una crecida que va camino de ser histórica

La estampa que está dejando el río Guadalquivir a su paso por Córdoba capital va camino de ser histórica. La crecida constante del nivel del río grande atrae a numerosos curiosos al entorno de la Calahorra, el Puente Romano y la avenida de Fray Albino. El Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) de la Cuenca del Guadalquivir sitúa la crecida del Guadalquivir en 5,7 metros por encima de la lámina de aguas bajas, lo que ha provocado el desbordamiento del caudal ya no solo en las zonas más críticas, aquellas en las que se sitúan centenares de viviendas (como Guadalvalle), sino en el propio casco urbano.

El agua ha tomado, de forma literal, todo lo que se ha encontrado a su paso por gran parte de la capital. Ha inundado por completo Miraflores, con varias de sus terrazas tomadas por el agua. Papeleras o el parque de calistenia de la zona han quedado sepultados, y el parque infantil en forma de barco muestra la imagen de un buque que parece navegar.

El río Guadalquivir supera los 5,5 metros a su paso por Córdoba / VÍCTOR CASTRO

La Torre de la Calahorra también ha sido sitiada por el caudal del río, rodeada al completo por la crecida, como gran parte del paseo que se sitúa justo al lado. Llamativa es también la imagen del molino de San Antonio, que durante años ha mostrado, con las marcas de humedad, el nivel al que llegó el río hace más de diez años. Ahora, todo apunta a que se volverá a repetir la misma imagen.

Parque infantil en forma de barco en Miraflores, inundado por la crecida del Guadalquivir. / VÍCTOR CASTRO

Los embalses no dejan de soltar ahora y mañana será un día de lluvia intensa

Mientras estas imágenes se suceden, aguas arriba el río se va cargando cada vez más. San Rafael de Navallana y Yeguas aportan, entre los dos, más de 250 metros cúbicos por segundo al río y la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) avisa de lo que vendrá mañana sábado. Las lluvias serán constantes durante el sábado, con una previsión de mayores precipitaciones entre las 17.00 y las 18.00 horas.

Molino de San Antonio. / VÍCTOR CASTRO

Por todo ello, y aunque ya se han desalojado las zonas residenciales que pueden verse alcanzadas por las inundaciones, las administraciones insisten pedir precaución.

¿Qué llevarse en caso de desalojo? Las recomendaciones de las fuerzas de seguridad, en caso de desalojo por la crecida del río Guadalquivir, son claras. Al salir de casa hay que llevar lo imprescindible. Lo más importante: Documentación, Medicamentos, Cargador

Medicamentos

Cargador

Última hora de la Alemet: se mantienen avisos amarillos en las ocho provincias La Agencia Estatal de Meteorología ha actualizado los niveles de riesgo para esta jornada de viernes, a la espera de la llegada de la borrasca Marta, que entrará mañana en Andalucía. Aunque han desaparecido los avisos naranja que marcaron el jueves en provincias como Granada, Jaén o Almería, la AEMET mantiene el aviso amarillo en las ocho provincias andaluzas por una combinación de lluvias, fuertes rachas de viento, fenómenos costeros y tormentas.

Un equipo del CSIC estudia ya sobre el terreno los movimientos de tierra en Grazalema por la situación del acuífero El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, a través del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), ha desplazado a personal experto a las zonas afectadas por las lluvias en Andalucía para prestar asesoramiento científico. El CSIC ha activado su protocolo de respuesta a emergencias y ha creado un Grupo de Asesoramiento de Desastres y Emergencias (GADE) integrado por especialistas de distintas disciplinas para prestar asesoramiento científico-técnico ante las lluvias que están afectando a la zona de Grazalema, en la Sierra de Cádiz, ha informado el Gobierno en una nota.

Diario CÓRDOBA Vista de dron: así se encuentran las inmediaciones del aeropuerto La Policía Nacional ha compartido imágenes tomadas por dron de la situación en la que se encuentran las inmediaciones del aeropuerto de Córdoba, donde la crecida del río está haciendo que el agua empiece a adentrarse en la pista. Las parcelaciones son las más afectadas. Además, la Policía recuerda la importancia de seguir las indicaciones de los agentes, estar preparado con todo lo necesario y prestar atención a las redes sociales oficiales.