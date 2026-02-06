Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Obituario

Los fallecidos en Córdoba el viernes 6 de febrero

Escultura en un cementerio.

Escultura en un cementerio. / José Antonio Aguilar

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este sábado, 7 de febrero, están previstas las siguientes inhumaciones:

Concepción Gómez Reyes

La inhumación está prevista a las 10:30 horas en el cementerio de San Rafael

Rafaela Mañaní Jordano

La inhumación está prevista a las 11:30 horas en el cementerio de San Rafael

Isabel Gutiérrez Ojeda

La inhumación está prevista a las 12:00 horas en el cementerio de San Rafael

María Isabel Grinda Benito

La inhumación está prevista a las 12:00 horas en el cementerio de la Salud

Isabel Gómez Romero

La inhumación está prevista a las 12:00 horas en el cementerio de la Fuensanta

Josefina Cabrera Fernández

La inhumación está prevista a las 12:30 horas en el cementerio de la Fuensanta

José Arellano Velasco

La inhumación está prevista a las 13:00 horas en el cementerio de San Rafael

Concepción Solís Moreno

La inhumación está prevista a las 13:30 horas en el cementerio de San Rafael

María Isabel Hidalgo Jiménez

La inhumación está prevista a las 17:15 horas en el cementerio de San Rafael

Rafael Galisteo Tapias

La inhumación está prevista a las 18:45 horas en el cementerio de San Rafael

