Obituario
Los fallecidos en Córdoba el viernes 6 de febrero
Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este sábado, 7 de febrero, están previstas las siguientes inhumaciones:
Concepción Gómez Reyes
La inhumación está prevista a las 10:30 horas en el cementerio de San Rafael
Rafaela Mañaní Jordano
La inhumación está prevista a las 11:30 horas en el cementerio de San Rafael
Isabel Gutiérrez Ojeda
La inhumación está prevista a las 12:00 horas en el cementerio de San Rafael
María Isabel Grinda Benito
La inhumación está prevista a las 12:00 horas en el cementerio de la Salud
Isabel Gómez Romero
La inhumación está prevista a las 12:00 horas en el cementerio de la Fuensanta
Josefina Cabrera Fernández
La inhumación está prevista a las 12:30 horas en el cementerio de la Fuensanta
José Arellano Velasco
La inhumación está prevista a las 13:00 horas en el cementerio de San Rafael
Concepción Solís Moreno
La inhumación está prevista a las 13:30 horas en el cementerio de San Rafael
María Isabel Hidalgo Jiménez
La inhumación está prevista a las 17:15 horas en el cementerio de San Rafael
Rafael Galisteo Tapias
La inhumación está prevista a las 18:45 horas en el cementerio de San Rafael
