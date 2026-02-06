Eurocaja Rural abre nueva oficina en Córdoba para reforzar su compromiso con Andalucía

Eurocaja Rural ha abierto una nueva oficina en la ciudad de Córdoba, un paso estratégico dentro de su plan de expansión en Andalucía y una muestra del firme compromiso de la Entidad con el desarrollo económico y social de la comunidad autónoma.

La nueva oficina, situada en Plaza de Colón número 20, ofrecerá a particulares, autónomos, empresas o colectivos profesionales, entre muchos otros, un servicio cercano, especializado y basado en los valores que caracterizan a la cooperativa de crédito: solvencia, cercanía, profesionalidad y vocación de servicio.

La oficina de Córdoba cuenta con horario de apertura al público de 8.30 a 14.00 horas, y al frente de la misma se encuentra Juan Antonio Molina Pérez, junto a los gestores comerciales María Almudena Hernández Saco y Sonia Carmona Agüera.

El director general de Eurocaja Rural, Víctor Manuel Martín López, señaló al respecto de esta nueva apertura en Córdoba que “esta oficina refleja nuestra voluntad de seguir creciendo en Andalucía, aportando un modelo de banca responsable, humana y que proporciona un acompañamiento financiero, social y asistencial estable y comprometido. Queremos ser un aliado en el territorio cordobés, contribuyendo a generar oportunidades y a impulsar proyectos que fortalezcan la economía de la ciudad”.

Igualmente, destacó que la Caja continúa ampliando su red de oficinas para ofrecer un servicio presencial de calidad, manteniendo la atención personalizada como seña de identidad. “En un momento en el que muchas entidades reducen su presencia física, nosotros apostamos por estar más cerca de las personas. Esta oficina es un ejemplo de esta filosofía”, afirmó.

La oficina cuenta con un equipo profesional altamente cualificado y ofrece productos y servicios financieros a medida de las necesidades de los clientes: soluciones de liquidez y crédito, líneas de financiación, banca digital, medios de pago, seguros o en materia de inversión, entre otros.

Con esta apertura, Eurocaja Rural consolida su presencia en Andalucía tras la apertura de su oficina en Sevilla el pasado mes de septiembre, reafirmando su compromiso con un modelo de banca cooperativa que prioriza el desarrollo del territorio, la atención personalizada y la cercanía al cliente.

Noticias relacionadas

Con esta apertura Eurocaja Rural eleva a más de 505 oficinas su red comercial en todo el territorio donde opera (Andalucía, Cantabria, Comunidad Valenciana, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Madrid, La Rioja, Región de Murcia, Aragón, Asturias y Extremadura), consolidando su apuesta por la generación de empleo y contribución al desarrollo económico y social. La entidad financiera supera actualmente los 500.000 clientes y los 100.000 socios, y su Grupo Económico integra a más de 1.400 profesionales. Además, es la única referencia física financiera en más de 70 municipios, beneficiando a más de 89.000 habitantes.