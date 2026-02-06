Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El dron de la Policía Nacional revela la rápida crecida del Guadalquivir: comparamos las imágenes del jueves al viernes

Los vídeos muestran el aumento en dos días del nivel del agua en las parcelas y la pista del aeródromo

Última hora de la inundación del Guadalquivir, avisos de la Aemet y efectos de Leonardo, en directo

El dron de la Policía Nacional de Córdoba muestra la crecida del Guadalquivir desde el aire en el entorno del aeropuerto

El dron de la Policía Nacional de Córdoba muestra la crecida del Guadalquivir desde el aire en el entorno del aeropuerto

Manuel Ruiz

Manuel Ruiz

Córdoba

Las imágenes desde el aire grabadas por un dron de la Policía Nacional de Córdoba muestran la crecida del Guadalquivir en las parcelas del entorno del aeropuerto, en el propio aeródromo, y cómo ha sido su evolución de un día para otro. En el vídeo que ilustra esta noticia, pueden verse primero las imágenes grabadas por el dron de la policía el jueves, y después las del viernes.

Comparando las imágenes de los dos días, se puede apreciar el aumento del nivel del agua en las parcelaciones anegadas. El jueves, el desbordamiento llegaba a las viviendas pero aún se distinguían zonas verdes del terreno o enseres en el exterior de las viviendas. Este viernes, con el río duplicando el umbral rojo a su paso por Córdoba, en la zona del aeropuerto el agua ya llega en muchos casos a cubrir buena parte de las edificaciones de la zona anegada. Este viernes, el nivel del agua ya rebasa ventanas y llega a la altura de las puertas de las viviendas en algunos casos, según se aprecia en las imágenes.

En el caso del aeropuerto, las imágenes del dron de la Policía Nacional muestran como el jueves el agua ya entraba en la zona delimitada por las vallas de seguridad, mientras que este viernes, el agua ya llega hasta la pista. En estas circunstancias, el aeropuerto de Córdoba ha tenido que cerrar. Aena ha confirmado que este sábado, en que había previstos dos vuelos comerciales, el aeropuerto permanecerá cerrado.

Drones para aportar información sobre la crecida y vigilar las zonas desalojadas

Los drones de la Policía Nacional no solo están ayudando con sus imágenes al conocimiento de la situación en las zonas anegadas, además, apoyan en las tareas de vigilancia policial de las áreas desalojadas, un trabajo encomendado desde el jueves a este cuerpo de seguridad.

