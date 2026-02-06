El dron de la Policía Nacional revela la rápida crecida del Guadalquivir: comparamos las imágenes del jueves al viernes

Las imágenes desde el aire grabadas por un dron de la Policía Nacional de Córdoba muestran la crecida del Guadalquivir en las parcelas del entorno del aeropuerto, en el propio aeródromo, y cómo ha sido su evolución de un día para otro. En el vídeo que ilustra esta noticia, pueden verse primero las imágenes grabadas por el dron de la policía el jueves, y después las del viernes.

Comparando las imágenes de los dos días, se puede apreciar el aumento del nivel del agua en las parcelaciones anegadas. El jueves, el desbordamiento llegaba a las viviendas pero aún se distinguían zonas verdes del terreno o enseres en el exterior de las viviendas. Este viernes, con el río duplicando el umbral rojo a su paso por Córdoba, en la zona del aeropuerto el agua ya llega en muchos casos a cubrir buena parte de las edificaciones de la zona anegada. Este viernes, el nivel del agua ya rebasa ventanas y llega a la altura de las puertas de las viviendas en algunos casos, según se aprecia en las imágenes.

En el caso del aeropuerto, las imágenes del dron de la Policía Nacional muestran como el jueves el agua ya entraba en la zona delimitada por las vallas de seguridad, mientras que este viernes, el agua ya llega hasta la pista. En estas circunstancias, el aeropuerto de Córdoba ha tenido que cerrar. Aena ha confirmado que este sábado, en que había previstos dos vuelos comerciales, el aeropuerto permanecerá cerrado.

Drones para aportar información sobre la crecida y vigilar las zonas desalojadas

Los drones de la Policía Nacional no solo están ayudando con sus imágenes al conocimiento de la situación en las zonas anegadas, además, apoyan en las tareas de vigilancia policial de las áreas desalojadas, un trabajo encomendado desde el jueves a este cuerpo de seguridad.

La alcaldesa de Jerez alerta del riesgo de inundaciones por el colapso de los colectores La alcaldesa de Jerez de la Frontera, María José García-Pelayo, ha alertado del riesgo de inundaciones en el casco urbano debido al posible colapso de los colectores por las lluvias persistentes y la crecida del río Guadalete. En declaraciones a los medios ha anunciado la activación de un dispositivo municipal preventivo para minimizar los daños, después de que los informes técnicos de la empresa concesionaria del servicio de agua hayan advertido de que la red se encuentra al límite de su capacidad. "Si se mantienen las lluvias como está previsto, se va a producir lo que ya ocurre en otras ciudades andaluzas, que el agua salga hacia arriba", ha advertido

La DGT pide evitar desplazamientos innecesarios en Andalucía y Extremadura La Dirección General de Tráfico (DGT) ha pedido evitar desplazamientos innecesarios y no cruzar por zonas inundables ni ríos cuando se circule sobre todo en Andalucía y Extremadura, las zonas más afectadas por la llegada de la borrasca 'Marta', prevista para este sábado. Alrededor de las 18.00 horas, un total de 177 carreteras españolas siguen cortadas debido al temporal de lluvia por inundaciones y desprendimientos, la gran mayoría en Andalucía, según ha informado la DGT. En concreto, en Andalucía hay 141 carreteras cortadas debido al temporal y la provincia más afectada es Cádiz. Por ello, la DGT ha pedido extremar la precaución en las zonas afectadas, evitar desplazamientos innecesarios y, en el caso de tener que circular, informarse del estado de las carreteras y del tiempo antes de emprender la marcha, ya que persiste el riesgo por inundaciones.

