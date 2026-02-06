Desde el aire
El dron de la Policía Nacional revela la rápida crecida del Guadalquivir: comparamos las imágenes del jueves al viernes
Los vídeos muestran el aumento en dos días del nivel del agua en las parcelas y la pista del aeródromo
Última hora de la inundación del Guadalquivir, avisos de la Aemet y efectos de Leonardo, en directo
Las imágenes desde el aire grabadas por un dron de la Policía Nacional de Córdoba muestran la crecida del Guadalquivir en las parcelas del entorno del aeropuerto, en el propio aeródromo, y cómo ha sido su evolución de un día para otro. En el vídeo que ilustra esta noticia, pueden verse primero las imágenes grabadas por el dron de la policía el jueves, y después las del viernes.
Comparando las imágenes de los dos días, se puede apreciar el aumento del nivel del agua en las parcelaciones anegadas. El jueves, el desbordamiento llegaba a las viviendas pero aún se distinguían zonas verdes del terreno o enseres en el exterior de las viviendas. Este viernes, con el río duplicando el umbral rojo a su paso por Córdoba, en la zona del aeropuerto el agua ya llega en muchos casos a cubrir buena parte de las edificaciones de la zona anegada. Este viernes, el nivel del agua ya rebasa ventanas y llega a la altura de las puertas de las viviendas en algunos casos, según se aprecia en las imágenes.
En el caso del aeropuerto, las imágenes del dron de la Policía Nacional muestran como el jueves el agua ya entraba en la zona delimitada por las vallas de seguridad, mientras que este viernes, el agua ya llega hasta la pista. En estas circunstancias, el aeropuerto de Córdoba ha tenido que cerrar. Aena ha confirmado que este sábado, en que había previstos dos vuelos comerciales, el aeropuerto permanecerá cerrado.
Drones para aportar información sobre la crecida y vigilar las zonas desalojadas
Los drones de la Policía Nacional no solo están ayudando con sus imágenes al conocimiento de la situación en las zonas anegadas, además, apoyan en las tareas de vigilancia policial de las áreas desalojadas, un trabajo encomendado desde el jueves a este cuerpo de seguridad.
La alcaldesa de Jerez alerta del riesgo de inundaciones por el colapso de los colectores
La alcaldesa de Jerez de la Frontera, María José García-Pelayo, ha alertado del riesgo de inundaciones en el casco urbano debido al posible colapso de los colectores por las lluvias persistentes y la crecida del río Guadalete.
En declaraciones a los medios ha anunciado la activación de un dispositivo municipal preventivo para minimizar los daños, después de que los informes técnicos de la empresa concesionaria del servicio de agua hayan advertido de que la red se encuentra al límite de su capacidad.
"Si se mantienen las lluvias como está previsto, se va a producir lo que ya ocurre en otras ciudades andaluzas, que el agua salga hacia arriba", ha advertido
La DGT pide evitar desplazamientos innecesarios en Andalucía y Extremadura
La Dirección General de Tráfico (DGT) ha pedido evitar desplazamientos innecesarios y no cruzar por zonas inundables ni ríos cuando se circule sobre todo en Andalucía y Extremadura, las zonas más afectadas por la llegada de la borrasca 'Marta', prevista para este sábado.
Alrededor de las 18.00 horas, un total de 177 carreteras españolas siguen cortadas debido al temporal de lluvia por inundaciones y desprendimientos, la gran mayoría en Andalucía, según ha informado la DGT. En concreto, en Andalucía hay 141 carreteras cortadas debido al temporal y la provincia más afectada es Cádiz.
Por ello, la DGT ha pedido extremar la precaución en las zonas afectadas, evitar desplazamientos innecesarios y, en el caso de tener que circular, informarse del estado de las carreteras y del tiempo antes de emprender la marcha, ya que persiste el riesgo por inundaciones.
Un corrimiento de la muralla de la Villa de Cabra deja al descubierto el convento de las Franciscanas
El temporal de lluvias registrado en estos últimos días ha provocado el corrimiento de un paño de muralla en la ladera norte del barrio histórico de la Villa de Cabra, a la altura del convento de las Franciscanas Darderas, una zona que desde hace años presenta problemas de estabilidad.
El desprendimiento afecta directamente a un tramo de la muralla histórica situado junto al antiguo mirador conventual y ha dejado parte del inmueble prácticamente al aire, con un desnivel de gran profundidad hacia el cauce del río, lo que incrementa el riesgo en caso de nuevas precipitaciones.
Rafael Cobo
La zona de Campo Nubes, en Priego, se queda sin suministro eléctrico
El Ayuntamiento de Priego informa que durante las últimas horas se ha registrado el desprendimiento de una cornisa en la calle Puertas Nuevas, así como la falta de suministro eléctrico en la zona de Campo Nubes, donde los vecinos permanecen sin luz desde la pasada noche.
Igualmente, en la las inmediaciones de la aldea de El Solvito, el río Caicena se ha desbordado, mientras que en el Camino Alto, junto a la urbanización Los Almendros, una gran cantidad de tierra y barro ha invadido la calzada por completo, haciendo muy peligrosa la circulación de vehículos.
Tensa calma en Villa del Río mientras se espera la nueva crecida del río: "No se puede bajar la guardia"
Villa del Río vive desde el jueves con una sensación de tensa calma e incertidumbre ante lo que está por venir. Aunque los caudales de los arroyos registraron anoche una subida a primera hora, a medida que fue avanzando la madrugada y el día de hoy los niveles han ido descendiendo de forma progresiva. En cuanto al río Guadalquivir, también se ha observado una bajada del nivel, situándose la línea de agua en la zona próxima a los merenderos de San Isidro Labrador.
En palabras del jefe de Protección Civil, la situación puede calificarse de «cierta calma relativa», al haber mejorado respecto al día anterior. No obstante, se insiste en que "no se puede bajar la guardia".
