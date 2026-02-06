Borrasca Leonardo
Los desalojos se amplían a Villarrubia y Montón de la Tierra y suman un centenar de nuevos afectados
Unas 80 personas fueron evacuadas en Veredón de los Frailes y otras 27 viviendas en la parcelación cercana al cementerio de La Fuensanta
Córdoba se prepara para la borrasca Marta | Última hora de la inundación del Guadalquivir, avisos de la Aemet y efectos de Leonardo, en directo
Los desalojos en Córdoba se han ampliado en la tarde de este viernes a dos nuevas zonas de la capital y han afectado, al menos, a más de un centenar de personas.
Según han avanzado fuentes de la Policía Nacional y han confirmado fuentes municipales, las evacuaciones se han producido a lo largo de la tarde-noche. El primero de los desalojos tuvo lugar en el Veredón de los Frailes, en la barriada de Villarrubia, donde unas 80 personas residentes en una treintena de viviendas de la zona oeste han tenido que abandonar sus domicilios de manera preventiva ante la crecida del arroyo Guadarromán. De ellas, quince han sido trasladadas al pabellón municipal de Vistalegre, habilitado como recurso de emergencia.
Posteriormente, se ha procedido al desalojo de 27 viviendas de la parcelación de Montón de la Tierra, situada en las inmediaciones de Alcolea y frente al cementerio de La Fuensanta. Por el momento, no ha trascendido el número exacto de personas afectadas en esta zona.
Más de un millar de desalojados
De esta manera, Córdoba sigue sumando desalojados conforme avanzan las crecidas tanto del Guadalquivir como de diferentes arroyos de la capital. Esta mañana, el Ayuntamiento de Córdoba informó que el jueves más de un millar de personas de 704 viviendas 524 corresponden a zonas afectadas directamente por la crecida del Guadalquivir: Alcolea (27), Guadalvalle-Altea-San Isidro (166), Fontanar de Quintos (158), Majaneque (120) y las parcelaciones La Forja I (35) y La Forja II (16). A ellas se suman otras 180 viviendas de la urbanización Las Cigüeñas, desalojadas por la crecida del arroyo de La Lancha. Con estas cifras, se estima que más de un millar de personas han tenido que abandonar sus hogares, a la espera de que se concrete el número definitivo de afectados.
Adrián Ramírez
Nuevos desalojos en Córdoba
Unas 80 personas han sido evacuadas en Veredón de los Frailes y otras 27 viviendas en la parcelación cercana al cementerio de La Fuensanta
Adrián Ramírez
Los desalojos se amplían a Villarrubia y Montón de la Tierra y afectan a más de un centenar de personas
Según han avanzado fuentes de la Policía Nacional y han confirmado fuentes municipales, las evacuaciones se produjeron a lo largo de la tarde-noche. El primero de los desalojos tuvo lugar en el Veredón de los Frailes, en la barriada de Villarrubia, donde unas 80 personas residentes en una treintena de viviendas de la zona oeste tuvieron que abandonar sus domicilios de manera preventiva ante la crecida del arroyo Guadarromán. De ellas, quince fueron trasladadas al pabellón municipal de Vistalegre, habilitado como recurso de emergencia.
Posteriormente, se procedió al desalojo de 27 viviendas de la parcelación de Montón de la Tierra, situada en las inmediaciones de Alcolea y frente al cementerio de La Fuensanta. Por el momento, no ha trascendido el número exacto de personas afectadas en esta zona.
Diario CÓRDOBA
Los camiones cisterna con agua potable llegan a Rute e Iznájar
Los camiones cisterna con agua potable han comenzado a llegar a las localidades de Rute e Iznájar, en la Subbética cordobesa, que han visto este viernes como el temporal afectaba a su red de abastecimiento.
El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, se ha reunido ya con los alcaldes de los municipios afectados para coordinar la situación, que afecta a unas 12.000 personas.
Leonardo se despide de la península con una muerte y más de 8.000 desalojos en Andalucía
La borrasca Leonardo ha perdido este viernes intensidad al despedirse de la península, aunque deja más de 8.000 desalojos solo en Andalucía, gran inquietud ante las crecidas de muchos ríos como el Guadalquivir y un cadáver hallado en Málaga.
Pero, si bien Leonardo se despide, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha alertado de la entrada de una nueva borrasca, Marta, prevista para mañana y que traerá "precipitaciones persistentes".
La DGT pide evitar desplazamientos innecesarios en Andalucía y Extremadura
La Dirección General de Tráfico (DGT) ha pedido evitar desplazamientos innecesarios y no cruzar por zonas inundables ni ríos cuando se circule sobre todo en Andalucía y Extremadura, las zonas más afectadas por la llegada de la borrasca 'Marta', prevista para este sábado.
Alrededor de las 18.00 horas, un total de 177 carreteras españolas siguen cortadas debido al temporal de lluvia por inundaciones y desprendimientos, la gran mayoría en Andalucía, según ha informado la DGT. En concreto, en Andalucía hay 141 carreteras cortadas debido al temporal y la provincia más afectada es Cádiz.
Por ello, la DGT ha pedido extremar la precaución en las zonas afectadas, evitar desplazamientos innecesarios y, en el caso de tener que circular, informarse del estado de las carreteras y del tiempo antes de emprender la marcha, ya que persiste el riesgo por inundaciones.
- Las inundaciones del Guadalquivir a su paso por Córdoba, en directo | Última hora de la alerta por el aviso naranja de la Aemet por fuerte viento, desalojos y carreteras cortadas
- El río Guadalquivir entra en umbral naranja a su paso por Córdoba mientras sube el cauce a gran velocidad
- Córdoba cierra colegios e institutos el miércoles por la llegada de un río atmosférico 'excepcional' vinculado a la borrasca Leonardo
- El Ayuntamiento refuerza la vigilancia en Córdoba por las lluvias: 'Las previsiones que vienen son duras, viene mucha agua
- El Ayuntamiento habilita Vista Alegre como punto de encuentro en caso de evacuación por inundaciones en Córdoba
- Un 'cachito' de Málaga en Córdoba: abre en la ciudad el primer local especializado en camperos
- Ordenan el desalojo de toda la cuenca del Guadalquivir en Córdoba y nueve zonas inundables de la capital
- El Guadalquivir en Córdoba: comparación entre las riadas de 2010 y 2013 y la crecida actual por el paso de la borrasca Leonardo