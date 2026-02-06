Los desalojos se amplían a Villarrubia y Montón de la Tierra y suman un centenar de nuevos afectados

Los desalojos en Córdoba se han ampliado en la tarde de este viernes a dos nuevas zonas de la capital y han afectado, al menos, a más de un centenar de personas.

Según han avanzado fuentes de la Policía Nacional y han confirmado fuentes municipales, las evacuaciones se han producido a lo largo de la tarde-noche. El primero de los desalojos tuvo lugar en el Veredón de los Frailes, en la barriada de Villarrubia, donde unas 80 personas residentes en una treintena de viviendas de la zona oeste han tenido que abandonar sus domicilios de manera preventiva ante la crecida del arroyo Guadarromán. De ellas, quince han sido trasladadas al pabellón municipal de Vistalegre, habilitado como recurso de emergencia.

Posteriormente, se ha procedido al desalojo de 27 viviendas de la parcelación de Montón de la Tierra, situada en las inmediaciones de Alcolea y frente al cementerio de La Fuensanta. Por el momento, no ha trascendido el número exacto de personas afectadas en esta zona.

Más de un millar de desalojados

De esta manera, Córdoba sigue sumando desalojados conforme avanzan las crecidas tanto del Guadalquivir como de diferentes arroyos de la capital. Esta mañana, el Ayuntamiento de Córdoba informó que el jueves más de un millar de personas de 704 viviendas 524 corresponden a zonas afectadas directamente por la crecida del Guadalquivir: Alcolea (27), Guadalvalle-Altea-San Isidro (166), Fontanar de Quintos (158), Majaneque (120) y las parcelaciones La Forja I (35) y La Forja II (16). A ellas se suman otras 180 viviendas de la urbanización Las Cigüeñas, desalojadas por la crecida del arroyo de La Lancha. Con estas cifras, se estima que más de un millar de personas han tenido que abandonar sus hogares, a la espera de que se concrete el número definitivo de afectados.

En Directo

Diario CÓRDOBA Camión cisterna con agua potable en Iznájar. / CÓRDOBA Los camiones cisterna con agua potable llegan a Rute e Iznájar Los camiones cisterna con agua potable han comenzado a llegar a las localidades de Rute e Iznájar, en la Subbética cordobesa, que han visto este viernes como el temporal afectaba a su red de abastecimiento. El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, se ha reunido ya con los alcaldes de los municipios afectados para coordinar la situación, que afecta a unas 12.000 personas.

Leonardo se despide de la península con una muerte y más de 8.000 desalojos en Andalucía La borrasca Leonardo ha perdido este viernes intensidad al despedirse de la península, aunque deja más de 8.000 desalojos solo en Andalucía, gran inquietud ante las crecidas de muchos ríos como el Guadalquivir y un cadáver hallado en Málaga. Pero, si bien Leonardo se despide, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha alertado de la entrada de una nueva borrasca, Marta, prevista para mañana y que traerá "precipitaciones persistentes".