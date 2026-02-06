Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Borrasca Leonardo

Los desalojos se amplían a Villarrubia y Montón de la Tierra y suman un centenar de nuevos afectados

Unas 80 personas fueron evacuadas en Veredón de los Frailes y otras 27 viviendas en la parcelación cercana al cementerio de La Fuensanta

Córdoba se prepara para la borrasca Marta | Última hora de la inundación del Guadalquivir, avisos de la Aemet y efectos de Leonardo, en directo

Los desalojos se amplían este viernes

Los desalojos se amplían este viernes

Policía Nacional

Adrián Ramírez

Adrián Ramírez

Los desalojos en Córdoba se han ampliado en la tarde de este viernes a dos nuevas zonas de la capital y han afectado, al menos, a más de un centenar de personas.

Según han avanzado fuentes de la Policía Nacional y han confirmado fuentes municipales, las evacuaciones se han producido a lo largo de la tarde-noche. El primero de los desalojos tuvo lugar en el Veredón de los Frailes, en la barriada de Villarrubia, donde unas 80 personas residentes en una treintena de viviendas de la zona oeste han tenido que abandonar sus domicilios de manera preventiva ante la crecida del arroyo Guadarromán. De ellas, quince han sido trasladadas al pabellón municipal de Vistalegre, habilitado como recurso de emergencia.

Posteriormente, se ha procedido al desalojo de 27 viviendas de la parcelación de Montón de la Tierra, situada en las inmediaciones de Alcolea y frente al cementerio de La Fuensanta. Por el momento, no ha trascendido el número exacto de personas afectadas en esta zona.

Más de un millar de desalojados

De esta manera, Córdoba sigue sumando desalojados conforme avanzan las crecidas tanto del Guadalquivir como de diferentes arroyos de la capital. Esta mañana, el Ayuntamiento de Córdoba informó que el jueves más de un millar de personas de 704 viviendas 524 corresponden a zonas afectadas directamente por la crecida del Guadalquivir: Alcolea (27), Guadalvalle-Altea-San Isidro (166), Fontanar de Quintos (158), Majaneque (120) y las parcelaciones La Forja I (35) y La Forja II (16). A ellas se suman otras 180 viviendas de la urbanización Las Cigüeñas, desalojadas por la crecida del arroyo de La Lancha. Con estas cifras, se estima que más de un millar de personas han tenido que abandonar sus hogares, a la espera de que se concrete el número definitivo de afectados.

En Directo
