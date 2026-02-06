“Estoy aquí porque me da algo de tranquilidad’: vecinos de las parcelaciones viven horas de incertidumbre sin poder regresar a sus casas

Coches detenidos en fila, vecinos apoyados en las ventanillas y miradas clavadas en el cauce del río. Así han amanecido los accesos a las parcelaciones desalojadas de Córdoba, todavía cerrados al tráfico. Decenas de personas, que han pasado la noche en casas de familiares, han regresado antes del alba con un único objetivo: comprobar cómo están sus viviendas y seguir de cerca la evolución del agua. El ambiente mezcla expectación y tensión. La paciencia aguanta, pero los nervios afloran y crecen las críticas ante la prohibición de entrada, en una mañana marcada por la incertidumbre.

“Ha sido una noche horrible. Sin pegar ojo, solo mirando las cámaras del móvil cada cinco minutos”, relata Mario, uno de los vecinos que aguardaba desde antes del amanecer dentro de su coche. “Solo estoy aquí porque me da algo de tranquilidad, aunque sea desde fuera”, añade. Su vivienda se encuentra unos metros más arriba de la calle La Tórtola, pero no ha querido esperar en casa. “No podía dormir y me he venido. Tengo una vida aquí”.

Los accesos a Altea y Guadalvalle permanecían cerrados a la altura de la glorieta del aeropuerto, donde alrededor de una veintena de personas esperaban poder entrar para recoger algunos enseres, medicación o, simplemente, ver cómo avanzaba el agua. A un lado, el río bajaba visiblemente más crecido que el día anterior y con mucha fuerza. “Menos mal que El Tranco está todavía a mitad de capacidad, pero si viene más agua en los próximos días…”, lamentaba otro vecino.

En las imágenes difundidas por la Policía mediante dron se apreciaba cómo durante la noche y la mañana de este viernes el agua no ha dejado de ganar terreno, apoderándose ya de varias calles de Guadalvalle. También se observaba cómo el nivel había alcanzado la pista del aeropuerto. Cabe recordar que tras la riada de 2010 se instaló una escollera para evitar este tipo de situaciones, una infraestructura que, en esta primera crecida similar, ha demostrado ser insuficiente: el agua ya entraba por el punto sureste y avanzaba también por el suroeste.

Vecinos de Alcolea, en el centro cívico. / Manuel Murillo

Algo más tranquilo se mostraba Rafael Moreno, vecino de la urbanización San Isidoro. “Compré la casa hace cuatro años y para mí todo esto es nuevo. No fue un rato agradable desalojar”, explicaba junto a otro residente. Ambos llevaban desde primera hora esperando para poder entrar a recoger un par de medicamentos “y ver por dónde va el agua, aunque en teoría no tiene que pasar nada”. Para acceder, los vecinos debían hacerlo de uno en uno, escoltados por agentes de la Policía Nacional o Local y “sin detenerse más de lo indispensable”, según indicaban desde el operativo.

Siguiendo la carretera hacia arriba, en Fontanar de Quintos el acceso también estaba limitado desde la primera entrada. Un vecino, que vive al inicio de la urbanización, se quejaba de que apenas se estaba dejando pasar a los residentes. “Una cosa es que el agua suba rápido y otra que no nos dejen ni acercarnos”, protestaba mientras mostraba las imágenes de las cámaras de seguridad de su vivienda. “No está ni cerca”, apostillaba.

Otros, como José Javier, criticaban el “descontrol” del dispositivo tras llevar “varias horas” esperando para poder recoger su insulina y otros medicamentos para la diabetes. La tensión iba en aumento mientras discutía con otros afectados sobre la organización del operativo. “Están poniendo problemas incluso para que mi hijo vaya a por ropa o a dar de comer al perro. Dicen que no es el propietario”, comentaba, subrayando que la noche “ha sido para todo menos para descansar”.

Una pareja de personas mayores, que llevaba “toda la mañana” esperando, resumía el sentir general: “Primero nos dijeron que el desalojo iba a ser escalonado y luego nos metieron prisa. Nos hemos dejado cosas dentro y ahora no nos dejan entrar. Es bastante frustrante”.

En Majaneque, las críticas apuntaban también a que el operativo del jueves fue “demasiado acelerado”. Algunos vecinos señalaban casos de personas con movilidad reducida o incluso con antecedentes de ictus, que tuvieron que ser evacuadas “de cualquier manera”, pese a vivir en casas que no se inundaron en 2010.

Francisco Antonio Cubero se acercó junto a su hermano al cordón policial, ya bastante adentrado en la urbanización, para comprobar el estado de la zona. “Si no entró en 2010, no va a hacerlo ahora”, comentaban. Ellos habían dormido “bien”, aunque reconocían que “mis padres no”. “Estamos tranquilos respecto al agua, pero es verdad que la situación es complicada”, concluía.