El caudal sigue en umbral rojo
Cortado al tránsito de personas el Puente Romano de Córdoba por la crecida del Guadalquivir
El objetivo es garantizar la seguridad ciudadana mientras persistan las actuales condiciones
Última hora de la inundación del Guadalquivir, avisos de la Aemet y efectos de Leonardo, en directo
El acceso peatonal al Puente Romano de Córdoba ha quedado cortado ante el riesgo provocado por la subida del caudal del río Guadalquivir a su paso por la ciudad. La medida ha sido adoptada pasado el mediodía de este viernes por el servicio de Conservación de Carreteras de Córdoba, dependiente de la Delegación Territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, como actuación preventiva ante la situación hidrológica.
No se recuerda una medida similar en los últimos años, incluso en el episodio de lluvias e inundaciones de 2010, que tan presente está estos días en Córdoba. Sí es una medida de seguridad habitual en estas circunstancias que se corten los accesos a las zonas bajas en el entorno de la Torre de la Calahorra o del Molino de San Antonio, pero no el tablero del puente, incluso en el episodio de lluvias e inundaciones de 2010 el tránsito peatonal sobre el Puente Romano no llegó a interrumpirse.
En las próximas horas, el Ayuntamiento de Córdoba procederá a la colocación de elementos físicos para impedir el paso de personas por este enclave histórico, con el objetivo de garantizar la seguridad ciudadana mientras persistan las actuales condiciones.
El río sigue en nivel rojo y supera los 2,5 metros
El río Guadalquivir sigue creciendo a su paso por Córdoba capital y se mantiene en nivel rojo desde la tarde del miércoles. Las lluvias y, sobre todo, los desembalses de pantanos como Navallana y Yeguas han elevado el caudal el río hasta los 5,8 metros, más del doble de lo que se considera umbral rojo de peligro de desbordamiento.
Pilar Cobos
El Ayuntamiento de Córdoba ya tiene permiso para derribar una casa en zona inundable
El Ayuntamiento de Córdoba dispone ya de permiso para derribar una vivienda localizada en zona inundable y tramita, además, otros cinco expedientes de demolición. Así lo ha avanzado este viernes el alcalde de la ciudad, José María Bellido, en una comparecencia de prensa ofrecida para informar de la situación de emergencia derivada del temporal.
A preguntas de los periodistas, ha detallado que "estamos tramitando cinco o seis expedientes de derribo y en uno tenemos ya el permiso". En marzo del año pasado, después de la última riada, el alcalde anunció la demolición de seis viviendas en las parcelaciones de Guadalvalle y La Altea, en el entrono del aeropuerto. Según detalló entonces, eran casas vacías que estaban precintadas desde una avenida anterior, y se ubican muy cerca del cauce del río Guadalquivir.
Suspendidos los mercadillos de Córdoba este fin de semana
La asociación de comerciantes ambulantes Comacor ha informado que el Ayuntamiento de Córdoba, ha acordado suspender todas las resoluciones de autorización emitidas por la Delegaciones Municipales y Entidades del Sector Público Municipal que impliquen la realización de actividades en la vía pública previstas los días 6,7 y 8 de febrero de 2026. Dentro de estas medidas está la suspensión de los mercadillos previstos para este fin de semana: Fuensanta, Villarrubia y Moreras (sábado) y el de El Arenal (domingo).
Rafael Cobo
Reabre el tráfico con limitación de velocidad en la A-339 a su paso por Priego tras la reparación de un socavón
Los últimos coletazos del paso de la borrasca Leonardo siguen provocando en Priego de Córdoba un buen puñado de incidencias, tras una noche de relativa calma y una madrugada en la que se han registrado 6,8 litros por metro cuadrado hasta las 09.00 horas según la Agencia Estatal de Meteorología, con rachas de viento que en algunos tramos horarios alcanzaron los 45 kilómetros por hora.
En cuanto a las incidencias, la tregua que dieron las precipitaciones durante la tarde de este jueves permitió iniciar de urgencia los trabajos de reparación del socavón detectado entre los puntos kilométricos 26 y 27 de la circunvalación de la A-339 a su paso por Priego, lo que obligó a cortar dicha vía y poner en marcha un plan de tráfico con itinerarios alternativos. Estos trabajos han permitido abrir de nuevo al tráfico este tramo, aunque con limitación de velocidad y extremando la precaución en dicho punto.
Lea en este enlace la información completa
Los 341 vecinos desalojados en San Roque (Cádiz) pueden volver a sus casas
La Junta de Andalucía ha autorizado a los 341 vecinos de San Roque (Cádiz) que habían sido desalojados por la situación creada por la borrasca Leonardo a volver a sus viviendas adoptando medidas de precaución, según ha informado el Ayuntamiento.
La llegada de la borrasca Marta, este sábado, puede revertir la situación y que los afectados deban ser desalojados de nuevo, ha advertido el consistorio.
El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, ha explicado que el río Guadiaro va bajando su nivel tras el paso de alerta naranja a
Pilar Cobos
La Policía vigila las zonas evacuadas
La Policía Nacional permanece en los puntos de control de las zonas evacuadas para evitar accesos indebidos, robos y saqueos de viviendas, según ha detallado este viernes el alcalde de Córdoba, José María Bellido.
