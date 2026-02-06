Cortado al tránsito de personas el Puente Romano de Córdoba por la crecida del Guadalquivir

El acceso peatonal al Puente Romano de Córdoba ha quedado cortado ante el riesgo provocado por la subida del caudal del río Guadalquivir a su paso por la ciudad. La medida ha sido adoptada pasado el mediodía de este viernes por el servicio de Conservación de Carreteras de Córdoba, dependiente de la Delegación Territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, como actuación preventiva ante la situación hidrológica.

No se recuerda una medida similar en los últimos años, incluso en el episodio de lluvias e inundaciones de 2010, que tan presente está estos días en Córdoba. Sí es una medida de seguridad habitual en estas circunstancias que se corten los accesos a las zonas bajas en el entorno de la Torre de la Calahorra o del Molino de San Antonio, pero no el tablero del puente, incluso en el episodio de lluvias e inundaciones de 2010 el tránsito peatonal sobre el Puente Romano no llegó a interrumpirse.

En las próximas horas, el Ayuntamiento de Córdoba procederá a la colocación de elementos físicos para impedir el paso de personas por este enclave histórico, con el objetivo de garantizar la seguridad ciudadana mientras persistan las actuales condiciones.

Policía Local en uno de los accesos al Puente Romano, cortado al tránsito de personas por la crecida del Guadalquivir a su paso por Córdoba / A.J. González

El río sigue en nivel rojo y supera los 2,5 metros

El río Guadalquivir sigue creciendo a su paso por Córdoba capital y se mantiene en nivel rojo desde la tarde del miércoles. Las lluvias y, sobre todo, los desembalses de pantanos como Navallana y Yeguas han elevado el caudal el río hasta los 5,8 metros, más del doble de lo que se considera umbral rojo de peligro de desbordamiento.

En Directo

Pilar Cobos El Ayuntamiento de Córdoba ya tiene permiso para derribar una casa en zona inundable El Ayuntamiento de Córdoba dispone ya de permiso para derribar una vivienda localizada en zona inundable y tramita, además, otros cinco expedientes de demolición. Así lo ha avanzado este viernes el alcalde de la ciudad, José María Bellido, en una comparecencia de prensa ofrecida para informar de la situación de emergencia derivada del temporal. A preguntas de los periodistas, ha detallado que "estamos tramitando cinco o seis expedientes de derribo y en uno tenemos ya el permiso". En marzo del año pasado, después de la última riada, el alcalde anunció la demolición de seis viviendas en las parcelaciones de Guadalvalle y La Altea, en el entrono del aeropuerto. Según detalló entonces, eran casas vacías que estaban precintadas desde una avenida anterior, y se ubican muy cerca del cauce del río Guadalquivir.

Suspendidos los mercadillos de Córdoba este fin de semana La asociación de comerciantes ambulantes Comacor ha informado que el Ayuntamiento de Córdoba, ha acordado suspender todas las resoluciones de autorización emitidas por la Delegaciones Municipales y Entidades del Sector Público Municipal que impliquen la realización de actividades en la vía pública previstas los días 6,7 y 8 de febrero de 2026. Dentro de estas medidas está la suspensión de los mercadillos previstos para este fin de semana: Fuensanta, Villarrubia y Moreras (sábado) y el de El Arenal (domingo).