Cortado al tránsito de personas el Puente Romano de Córdoba por la crecida del Guadalquivir

Córdoba

El acceso peatonal al Puente Romano de Córdoba ha quedado cortado ante el riesgo provocado por la subida del caudal del río Guadalquivir a su paso por la ciudad. La medida ha sido adoptada pasado el mediodía de este viernes por el servicio de Conservación de Carreteras de Córdoba, dependiente de la Delegación Territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, como actuación preventiva ante la situación hidrológica.

No se recuerda una medida similar en los últimos años, incluso en el episodio de lluvias e inundaciones de 2010, que tan presente está estos días en Córdoba. Sí es una medida de seguridad habitual en estas circunstancias que se corten los accesos a las zonas bajas en el entorno de la Torre de la Calahorra o del Molino de San Antonio, pero no el tablero del puente, incluso en el episodio de lluvias e inundaciones de 2010 el tránsito peatonal sobre el Puente Romano no llegó a interrumpirse.

En las próximas horas, el Ayuntamiento de Córdoba procederá a la colocación de elementos físicos para impedir el paso de personas por este enclave histórico, con el objetivo de garantizar la seguridad ciudadana mientras persistan las actuales condiciones.

El río sigue en nivel rojo y supera los 2,5 metros

El río Guadalquivir sigue creciendo a su paso por Córdoba capital y se mantiene en nivel rojo desde la tarde del miércoles. Las lluvias y, sobre todo, los desembalses de pantanos como Navallana y Yeguas han elevado el caudal el río hasta los 5,8 metros, más del doble de lo que se considera umbral rojo de peligro de desbordamiento.

En Directo
Ver más

