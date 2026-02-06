La cordobesa Carmen Galán, autora del cuento 'Mamá, soy capaz': "Quiero ayudar a mi hijo con diabetes a que no se sienta solo"

La cordobesa Carmen Galán Arjona, madre de tres hijos, de los cuales uno, Francisco, de 7 años, padece diabetes tipo 1, ha elaborado un cuento que se llama ‘Mamá, soy capaz’. Un cuento con el que esta madre ha querido ayudar a su hijo mediano, diagnosticado de diabetes tipo 1 a los 5 años, a que conozca mejor por qué se produce la diabetes y los cuidados y atención que debe prestarse a esta dolencia, "para que no se sienta solo frente a la enfermedad".

El 21 de febrero se presentará el libro en la 12ª edición del Diabetes Experience Day, en el Centro de Exposiciones, Ferias y Congresos de Córdoba, contando con la participación de destacados expertos en diabetes.

Francisco, con el libro realizado por su madre. / CÓRDOBA

Colaboración con la Asociación Cordobesa de Diabetes

El cuento, autoeditado por esta madre, se podrá adquirir el día 21 al precio de 12 euros en el stand de la Asociación Cordobesa de Diabetes (Adicor) y parte de la recaudación se destinará a esta entidad. El cuento abarca la confirmación de la enfermedad en el hospital Reina Sofía, después de haber detectado esta madre en casa un síntoma que podía indicar que su hijo era diabético como su abuela materna.

Carmen Galán, con su hijo Francisco, inspirador del libro. / CÓRDOBA

Además, incluye referencias a la frustración que pueden sentir los pacientes al principio de la enfermedad, a la educación diabetológica que se recibe en el hospital por parte de las enfermeras y de los especialistas en Endocrinología y Pediatría, así como los logros que van consiguiendo con su esfuerzo los niños diabéticos.

Para la realización e ilustración del libro Carmen Galán ha contado con la colaboración de varios profesores del colegio Nuestra Señora de las Mercedes, donde está escolarizado su hijo, docentes como las 'seños' Manoli e Isabel y el profesor Sergio.