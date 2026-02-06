Salud
La cordobesa Carmen Galán, autora del cuento 'Mamá, soy capaz': "Quiero ayudar a mi hijo con diabetes a que no se sienta solo"
La publicación se presentará el 21 de febrero en Córdoba en la 12ª Edición del Diabetes Experience Day
La cordobesa Carmen Galán Arjona, madre de tres hijos, de los cuales uno, Francisco, de 7 años, padece diabetes tipo 1, ha elaborado un cuento que se llama ‘Mamá, soy capaz’. Un cuento con el que esta madre ha querido ayudar a su hijo mediano, diagnosticado de diabetes tipo 1 a los 5 años, a que conozca mejor por qué se produce la diabetes y los cuidados y atención que debe prestarse a esta dolencia, "para que no se sienta solo frente a la enfermedad".
El 21 de febrero se presentará el libro en la 12ª edición del Diabetes Experience Day, en el Centro de Exposiciones, Ferias y Congresos de Córdoba, contando con la participación de destacados expertos en diabetes.
Colaboración con la Asociación Cordobesa de Diabetes
El cuento, autoeditado por esta madre, se podrá adquirir el día 21 al precio de 12 euros en el stand de la Asociación Cordobesa de Diabetes (Adicor) y parte de la recaudación se destinará a esta entidad. El cuento abarca la confirmación de la enfermedad en el hospital Reina Sofía, después de haber detectado esta madre en casa un síntoma que podía indicar que su hijo era diabético como su abuela materna.
Además, incluye referencias a la frustración que pueden sentir los pacientes al principio de la enfermedad, a la educación diabetológica que se recibe en el hospital por parte de las enfermeras y de los especialistas en Endocrinología y Pediatría, así como los logros que van consiguiendo con su esfuerzo los niños diabéticos.
Para la realización e ilustración del libro Carmen Galán ha contado con la colaboración de varios profesores del colegio Nuestra Señora de las Mercedes, donde está escolarizado su hijo, docentes como las 'seños' Manoli e Isabel y el profesor Sergio.
- El río Guadalquivir entra en umbral naranja a su paso por Córdoba mientras sube el cauce a gran velocidad
- Las inundaciones del Guadalquivir a su paso por Córdoba, en directo | Última hora de la alerta por el aviso naranja de la Aemet por fuerte viento, desalojos y carreteras cortadas
- Córdoba cierra colegios e institutos el miércoles por la llegada de un río atmosférico 'excepcional' vinculado a la borrasca Leonardo
- El río Guadalquivir supera los dos metros a su paso por Córdoba y entra en umbral naranja
- El Ayuntamiento refuerza la vigilancia en Córdoba por las lluvias: 'Las previsiones que vienen son duras, viene mucha agua
- El Ayuntamiento habilita Vista Alegre como punto de encuentro en caso de evacuación por inundaciones en Córdoba
- Un 'cachito' de Málaga en Córdoba: abre en la ciudad el primer local especializado en camperos
- El río Guadalquivir vuelve a rebasar el umbral amarillo en Córdoba antes de lo peor de la borrasca Leonardo