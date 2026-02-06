¿Dónde ha llovido más en Córdoba al paso de la borrasca Leonardo? Estos son los litros que han caído en 48 horas

El paso de la borrasca Leonardo mantiene en vilo a Córdoba y resto de Andalucía como consecuencia del río atmosférico que la acompaña con un temporal de lluvias torrenciales y viento sin precedentes que ha barrido toda la comunidad dejando un cuantioso número de incidencias, cancelación de la actividad lectiva, 7.000 desalojados –de momento-, y que ha impactado con especial virulencia en la sierra de Grazalema y en la Cuenca del Guadalquivir y Córdoba capital, donde el río Guadalquivir ya roza este viernes los 5,8 metros.

En Córdoba, los efectos de Leonardo se han dejado notar especialmente en sus primeras 48 horas, con lluvias localmente fuertes, y en algunos puntos torrenciales, durante la jornada del miércoles, y más precipitaciones y temporal de viento el jueves. Este viernes, Leonardo deja sus últimos coletazos, con aviso amarillo por tormentas, antes de la llegada este sábado de la borrasca Marta, que más lluvia al menos hasta el miércoles.

El río Guadalquivir supera los 5,8 metros a su paso por Córdoba / VÍCTOR CASTRO

La peor cara del temporal están siendo las inundaciones, que llevaron el jueves a tomar la decisión de desalojar las zonas inundables de la capital y de los municipios de Villa del Río, Montoro, Pedro Abad, El Carpio, Villafranca, Almodóvar del Río, Posadas y Palma del Río. Todos situados en la Cuenca del Guadalquivir, ante la previsión de que se repitan las inundaciones históricas de 2010.

Estos son los litros que han caído en Córdoba con Leonardo

Aunque las fuertes precipitaciones han afectado a toda la provincia, hay varios puntos donde ha llovido con especial virulencia, siendo el miércoles la jornada más lluviosa. El municipio de Córdoba donde más ha llovido es Priego de Córdoba, con 101 litros en la jornada del miércoles, le sigue Doña Mencía (59,1 litros el miércoles) y Cardeña (55,8 litros el jueves).

Si se suman las jornadas del miércoles y jueves, con los datos totales de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), en el plazo de 48 horas han caído 121,4 litros en Priego, 111,4 litros en Cardeña y 83,2 en Córdoba Guadanuño. Todo ello a la espera de los litros que se recojan este viernes 6 de febrero, último día de la borrasca Leonardo.

Este es el balance de las 48 horas más críticas de Leonardo en la provincia, de acuerdo con los datos de las estaciones de la Aemet:

Priego de Córdoba: 121,4

Cardeña: 111,4 litros

Córdoba Guadanuño: 83,2

Doña Mencía: 74,1

Montoro: 66

Aguilar de la Frontera: 60,4

La Rambla: 59

Villanueva de Córdoba: 52,2

Córdoba Prágdena: 47,6

Córdoba Aeropuerto: 43,7

Fuente Palmera: 42,2

Valsequillo: 37,6

Hinojosa del Duque: 37,4

Espiel: 19,8

Benamejí: 17,2

Por otro lado, si se tiene en cuenta toda la lluvia caída desde el inicio del mes de febrero, en el que no parado de llover, Cardeña es el punto que acumula más agua, con 175,4 litros por metro cuadrado en cinco días; seguida de Priego (139,8), Guadanuño (120,8) y Doña Mencía (95,1).

Desembalse en el Yeguas. / Casavi

Así están los embalses en Córdoba tras impacto de Leonardo

En cuanto al impacto de los litros caídos en los pantanos de Córdoba, el total de agua embalsada ha experimentado una subida de 8,79 puntos en 24 horas, pasando de 63,03% al 71,82%, con una subida de 292 hectómetros cúbicos, según los datos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG).

Esta es la situación de cada uno de los embalses de la provincia de Córdoba este viernes 6 de febrero, de acuerdo con la información de la CHG: