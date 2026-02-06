El Carnaval de Córdoba 2026 ya tiene finalistas de su concurso: estas son las agrupaciones que se juegan la final

Tras tres días de semifinales y un Carnaval de mayores que había tenido que ser suspendido por el temporal, el Carnaval 2026 ya tiene sus finalistas. Cuatro chirigotas, cuatro comparsas y el coro, se han hecho un hueco en la final del concurso de agrupaciones.

La final tendrá lugar este próximo sábado 7 de febrero, mientras que este viernes tendrá lugar la gala pre-final con Manolo Morera.

Chirigotas que pasan a la final

Vaya cajonazo

Los sacamantecas

Los picos de oro

Los que llevan mucho tiempo sin salir

Comparsas que pasan a la final

Los bienvestios

A mis pies

La iluminada

Hijos de nadie

Además de el coro La Mariquilla.

Crónica de la noche

La chirigota Los locos de la colina abrió la última noche de semifinales, convertidos en unos auténticos chamanes de la alegría. Desde el primer momento desplegaron un repertorio lleno de buenos golpes, con un público que coreó con ellos el estribillo de los cuplés. En su primer pasodoble defendieron el cuidado de la sanidad pública y tampoco faltó el recuerdo a todos esos carnavaleros que ya no están. Al término de la actuación, el público respondió coreando "esto sí que es una chirigota", cerrando así una apertura de semifinales que dejó muy buenas sensaciones en el Gran Teatro.

Chirigota 'El loco de la colina' carnaval 2026 / Victor Castro Fernández / COR

Le siguió la comparsa Duende, formada por unas voces que lograron poner al público en pie en más de una ocasión. Con un repertorio bien defendido, la agrupación conectó con el teatro desde los primeros compases. En los pasodobles llegó uno de los momentos más destacados de su actuación. El primero estuvo dedicado a las madres, mientras que en el segundo lanzaron un mensaje directo a quienes presumen de un Carnaval igualitario pero luego desprecian el trabajo de las mujeres o compiten con letras machistas.

Comparsa 'Duende' Carnaval 2026 / Victor Castro Fernández / COR

A continuación fue el turno de la chirigota De hoy no paso, los hipocondríacos que llegaban desde Cañete de las Torres con su tipo reconocible y cargado de humor. Entre bromas y situaciones exageradas propias de su personaje, la chirigota supo mantener el ritmo de la sesión con un tono desenfadado y efectivo. Sin renunciar a la risa, también fueron de los que anoche aprovecharon para lanzar un dardo contra el desgaste de la sanidad pública, introduciendo la crítica social dentro de un repertorio que combinó gracia, actualidad y mucha conexión con el público.

'De hoy no paso' chirigota de Cañete de las Torres en el Carnaval 2026 / AJ González / COR

Seguidamente llegó el único coro del concurso, La mariquilla, las bandoleras de Sierra Morena, que se metió al público en el bolsillo desde el primer momento. Una letra dedicada al amor por Córdoba despertó más de un "¡olé!" entre las butacas y reforzó la complicidad con el teatro. Ya en el cierre, las componentes se acercaron al borde del escenario para devolver al público el aplauso que estaban recibiendo, sellando un momento de conexión que fue muy celebrado.

'La Mariquilla' coro en el Carnaval 2026 / AJ González / COR

La chirigota ¿Salimos? (o no), llegada desde Almodóvar del Río, se presentó con un tipo de hombres secuestrados, apareciendo en la presentación con chubasqueros. Desde el arranque dejaron clara su intención de jugar con la ironía y el humor. En los pasodobles llegó el contenido más reivindicativo. El primero defendió a la generación Z, bajo la idea de que "2no somos el eslabón débil", mientras que el segundo volvió a poner el foco en la sanidad pública. Ya en el popurrí, la chirigota soltó amarras y desató más de una risa entre el público.

Chirigota '¿Salimos? (o no)' de Almodóvar del Río en el Carnaval 2026 / AJ González / COR

La comparsa Los hijos de nadie irrumpió con fuerza desde la presentación, dejando claro desde el primer acorde la intensidad de su propuesta. El primer pasodoble estuvo dedicado a la mujer, reivindicando la importancia del 8 de marzo y la necesidad de una igualdad real, una letra que caló hondo en el teatro y que llegó a poner al público en pie. El segundo pasodoble no se quedó atrás en contenido ni en emoción, poniéndose en la piel de una madre afectada por el escándalo de los cribados del cáncer de mama en Andalucía. Una letra dura y directa, que volvió a provocar una respuesta muy sentida desde las butacas. La comparsa terminó su actuación con prácticamente todo el público del Gran Teatro en pie.

Comparsa 'Hijos de nadie' en el Carnaval 2026 / AJ González / COR

La chirigota Los sacamantecas volvió a apoyarse en un repertorio ágil y cercano, combinando buenos golpes con una constante interacción con el público. Desde el inicio mantuvieron un tono dinámico que facilitó la complicidad con el teatro. El primero de los pasodobles estuvo dedicado a la infancia, animando a los más pequeños a comerse el mundo sin miedo y sin importarles el qué dirán. En el segundo, la chirigota lanzó una crítica a la falta de ingenio y de humor en el Carnaval de los últimos años.

Chirigota 'Los sacamantecas' en el Carnaval 2026 / AJ González / COR

La chirigota Nos habéis tocado el orgullo irrumpió en el escenario llena de brillos, color y actitud, convertidos en auténticas drag queens. Su interacción con el público fue constante, que disfrutó y acompañó cada momento de la actuación. En los pasodobles llegaron los momentos más contundentes. El primero fue un testimonio duro y directo, poniéndose en la piel de una de las mujeres afectadas por los cribados del cáncer. El segundo defendió con firmeza la bandera LGTBI, una letra reivindicativa que conectó de lleno con el teatro y que llegó a poner al público en pie