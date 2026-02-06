Bellido avisa de que el sábado por la noche "entramos en zona de riesgo" y de que el río puede alcanzar el caudal de 2010

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha informado este viernes de que, en los próximos días, el caudal del río Guadalquivir puede alcanzar los 2.400 metros cúbicos por segundo registrados en la riada histórica de febrero de 2010. "A partir del sábado por la noche entramos en zona de riesgo", ha advertido en una comparecencia de prensa realizada junto al delegado del Gobierno andaluz, Adolfo Molina, en el puesto de mando avanzado ubicado en el edificio Plaza de la Constitución.

Ambos responsables han detallado que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) se ha visto obligada a aprovechar la tregua climática de este viernes para aliviar agua y "hacer hueco" en los embalses, dado que llega una borrasca nueva, Marta, que también dejará lluvias destacadas. Bellido augura que "mañana será un día complicado, porque la lluvia hará que los arroyos vuelvan a crecer y se volverán a juntar dos situaciones de emergencia: la crecida del río y la crecida de los arroyos que circulan por Córdoba".

En esta primera avenida, registrada en torno a las cinco de la madrugada de hoy viernes, el caudal del Guadalquivir ha rozado los 2.000 metros cúbicos por segundo a su paso por la capital. "Ha llegado a todos los sitios donde se preveía que llegara, desgraciadamente", ha precisado. Majaneque, Ribera Baja (Alcolea), Guadalvalle y el entorno del aeropuerto, la calle de La Barca (Alcolea) y Las Cigüeñas han recibido el impacto. "El agua ha llegado a las parcelaciones desalojadas ayer", ha confirmado el regidor municipal. De momento, sin embargo, la afección ha sido menor que en 2010.

Haciéndose eco del aviso realizado este viernes por la CHG, Bellido ha indicado que "lo peor está por venir" y, por tanto, "no se puede tomar ninguna decisión de vuelta a viviendas porque sería absolutamente irresponsable".

"No tenemos previsión de nuevos desalojos"

A preguntas de los periodistas, ha explicado que, "ahora mismo, no tenemos previsión de nuevos desalojos". En esta línea, ha insistido en que se maneja el escenario del año 2010, pero "si el caudal fuera mayor, a lo mejor se introduciría ese (nuevo) escenario", ha reconocido.

El Grupo de Emergencias de Andalucía (GREA) está realizando una cartografía de la afección de la riada en las zonas inundables, empleando para ello informaciones como fotografías geolocalizadas e imágenes de drones. El objetivo es contar con una definición exacta de la crecida del Guadalquivir. El regidor municipal ha avanzado que, en esta ocasión, el agua ha entrado por lugares diferentes en las urbanizaciones y ha aludido a "comportamientos que llaman la atención", que atribuye a "un río vivo".

A. J. González

Adolfo Molina: "Nunca se había vivido algo así"

De su parte, el delegado del Gobierno ha informado de que se ha desalojado alrededor de 1.500 personas "como mínimo" en la provincia, un millar de ellas en la capital. Además, ha detallado que 16 carreteras se encuentran cortadas por inundaciones o por obstáculos, pero "por ahora, no ha habido afecciones graves". A preguntas de la prensa, ha reconocido que "nunca se había vivido algo como lo que estamos viendo".

En Directo

Virginia Requena El caudal del río en Puente Genil está cinco veces más bajo que este jueves El río a su paso por Puente Genil ha bajado, notablemente en este viernes, respecto al día de ayer. En estos momentos fluye con un caudal de 66 m3/seg, cinco veces menos que el caudal máximo alcanzado ayer a las 15 horas. El embalse de Iznájar ha alcanzado el 44,31% de su nivel de llenado. En los últimos días, ha almacenado una cantidad brutal de agua porque estaba en el 24%. Eso nos ha librado de una avenida. [Lea aquí la información completa]

Pilar Cobos El Ayuntamiento de Córdoba ya tiene permiso para derribar una casa en zona inundable El Ayuntamiento de Córdoba dispone ya de permiso para derribar una vivienda localizada en zona inundable y tramita, además, otros cinco expedientes de demolición. Así lo ha avanzado este viernes el alcalde de la ciudad, José María Bellido, en una comparecencia de prensa ofrecida para informar de la situación de emergencia derivada del temporal. A preguntas de los periodistas, ha detallado que "estamos tramitando cinco o seis expedientes de derribo y en uno tenemos ya el permiso". En marzo del año pasado, después de la última riada, el alcalde anunció la demolición de seis viviendas en las parcelaciones de Guadalvalle y La Altea, en el entrono del aeropuerto. Según detalló entonces, eran casas vacías que estaban precintadas desde una avenida anterior, y se ubican muy cerca del cauce del río Guadalquivir.

Suspendidos los mercadillos de Córdoba este fin de semana La asociación de comerciantes ambulantes Comacor ha informado que el Ayuntamiento de Córdoba, ha acordado suspender todas las resoluciones de autorización emitidas por la Delegaciones Municipales y Entidades del Sector Público Municipal que impliquen la realización de actividades en la vía pública previstas los días 6,7 y 8 de febrero de 2026. Dentro de estas medidas está la suspensión de los mercadillos previstos para este fin de semana: Fuensanta, Villarrubia y Moreras (sábado) y el de El Arenal (domingo).

Rafael Cobo Reabre el tráfico con limitación de velocidad en la A-339 a su paso por Priego tras la reparación de un socavón Los últimos coletazos del paso de la borrasca Leonardo siguen provocando en Priego de Córdoba un buen puñado de incidencias, tras una noche de relativa calma y una madrugada en la que se han registrado 6,8 litros por metro cuadrado hasta las 09.00 horas según la Agencia Estatal de Meteorología, con rachas de viento que en algunos tramos horarios alcanzaron los 45 kilómetros por hora. En cuanto a las incidencias, la tregua que dieron las precipitaciones durante la tarde de este jueves permitió iniciar de urgencia los trabajos de reparación del socavón detectado entre los puntos kilométricos 26 y 27 de la circunvalación de la A-339 a su paso por Priego, lo que obligó a cortar dicha vía y poner en marcha un plan de tráfico con itinerarios alternativos. Estos trabajos han permitido abrir de nuevo al tráfico este tramo, aunque con limitación de velocidad y extremando la precaución en dicho punto. Lea en este enlace la información completa