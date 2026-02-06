Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Bellido avisa de que el sábado por la noche "entramos en zona de riesgo" y de que el río puede alcanzar el caudal de 2010

El alcalde apunta que, por el momento, no hay previsión de nuevos desalojos

Córdoba se prepara para la borrasca Marta | Última hora de la inundación del Guadalquivir, avisos de la Aemet y efectos de Leonardo, en directo

José María Bellido, alcalde de Córdoba

José María Bellido, alcalde de Córdoba

A. J. González

Pilar Cobos

Pilar Cobos

Córdoba

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha informado este viernes de que, en los próximos días, el caudal del río Guadalquivir puede alcanzar los 2.400 metros cúbicos por segundo registrados en la riada histórica de febrero de 2010. "A partir del sábado por la noche entramos en zona de riesgo", ha advertido en una comparecencia de prensa realizada junto al delegado del Gobierno andaluz, Adolfo Molina, en el puesto de mando avanzado ubicado en el edificio Plaza de la Constitución.

Ambos responsables han detallado que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) se ha visto obligada a aprovechar la tregua climática de este viernes para aliviar agua y "hacer hueco" en los embalses, dado que llega una borrasca nueva, Marta, que también dejará lluvias destacadas. Bellido augura que "mañana será un día complicado, porque la lluvia hará que los arroyos vuelvan a crecer y se volverán a juntar dos situaciones de emergencia: la crecida del río y la crecida de los arroyos que circulan por Córdoba".

En esta primera avenida, registrada en torno a las cinco de la madrugada de hoy viernes, el caudal del Guadalquivir ha rozado los 2.000 metros cúbicos por segundo a su paso por la capital. "Ha llegado a todos los sitios donde se preveía que llegara, desgraciadamente", ha precisado. Majaneque, Ribera Baja (Alcolea), Guadalvalle y el entorno del aeropuerto, la calle de La Barca (Alcolea) y Las Cigüeñas han recibido el impacto. "El agua ha llegado a las parcelaciones desalojadas ayer", ha confirmado el regidor municipal. De momento, sin embargo, la afección ha sido menor que en 2010.

Haciéndose eco del aviso realizado este viernes por la CHG, Bellido ha indicado que "lo peor está por venir" y, por tanto, "no se puede tomar ninguna decisión de vuelta a viviendas porque sería absolutamente irresponsable".

"No tenemos previsión de nuevos desalojos"

A preguntas de los periodistas, ha explicado que, "ahora mismo, no tenemos previsión de nuevos desalojos". En esta línea, ha insistido en que se maneja el escenario del año 2010, pero "si el caudal fuera mayor, a lo mejor se introduciría ese (nuevo) escenario", ha reconocido.

El Grupo de Emergencias de Andalucía (GREA) está realizando una cartografía de la afección de la riada en las zonas inundables, empleando para ello informaciones como fotografías geolocalizadas e imágenes de drones. El objetivo es contar con una definición exacta de la crecida del Guadalquivir. El regidor municipal ha avanzado que, en esta ocasión, el agua ha entrado por lugares diferentes en las urbanizaciones y ha aludido a "comportamientos que llaman la atención", que atribuye a "un río vivo".

Adolfo Molina: "Nunca se había vivido algo así"

De su parte, el delegado del Gobierno ha informado de que se ha desalojado alrededor de 1.500 personas "como mínimo" en la provincia, un millar de ellas en la capital. Además, ha detallado que 16 carreteras se encuentran cortadas por inundaciones o por obstáculos, pero "por ahora, no ha habido afecciones graves". A preguntas de la prensa, ha reconocido que "nunca se había vivido algo como lo que estamos viendo".

