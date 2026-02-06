Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Ayuntamiento de Córdoba ya tiene permiso para derribar una casa en zona inundable

En la actualidad, tramita media docena de expedientes de demolición de viviendas localizadas en zonas anegables

Córdoba se prepara para la borrasca Marta | Última hora de la inundación del Guadalquivir, avisos de la Aemet y efectos de Leonardo, en directo

Una vivienda de Guadalvalle, este viernes.

Una vivienda de Guadalvalle, este viernes. / Manuel Murillo

Pilar Cobos

Pilar Cobos

Córdoba

El Ayuntamiento de Córdoba dispone ya de permiso para derribar una vivienda localizada en zona inundable y tramita, además, otros cinco expedientes de demolición. Así lo ha avanzado este viernes el alcalde de la ciudad, José María Bellido, en una comparecencia de prensa ofrecida para informar de la situación de emergencia derivada del temporal.

A preguntas de los periodistas, ha detallado que "estamos tramitando cinco o seis expedientes de derribo y en uno tenemos ya el permiso". En marzo del año pasado, después de la última riada, el alcalde anunció la demolición de seis viviendas en las parcelaciones de Guadalvalle y La Altea, en el entrono del aeropuerto. Según detalló entonces, eran casas vacías que estaban precintadas desde una avenida anterior, y se ubican muy cerca del cauce del río Guadalquivir.

Las inundaciones actuales han provocado el desalojo de 704 viviendas, con un millar de vecinos afectados. Acerca de las parcelaciones localizadas en zonas de riesgo, José María Bellido ha señalado que "la situación es muy compleja, porque están en zona inundable y algunas no tienen posibilidad de legalizarse", pero "hay una circunstancia social detrás" y el derribo de las casas "solo lo puede autorizar un proceso judicial", ha detallado.

En este sentido, ha afirmado que "no es cuestión de adoptar medidas de ordenación (del territorio), es cuestión de manejar una realidad física que tenemos en la ciudad que tiene muy difícil solución. Es una especie de callejón sin salida", ha reconocido.

