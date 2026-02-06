Urbanismo
El Ayuntamiento de Córdoba ya tiene permiso para derribar una casa en zona inundable
En la actualidad, tramita media docena de expedientes de demolición de viviendas localizadas en zonas anegables
Córdoba se prepara para la borrasca Marta | Última hora de la inundación del Guadalquivir, avisos de la Aemet y efectos de Leonardo, en directo
El Ayuntamiento de Córdoba dispone ya de permiso para derribar una vivienda localizada en zona inundable y tramita, además, otros cinco expedientes de demolición. Así lo ha avanzado este viernes el alcalde de la ciudad, José María Bellido, en una comparecencia de prensa ofrecida para informar de la situación de emergencia derivada del temporal.
A preguntas de los periodistas, ha detallado que "estamos tramitando cinco o seis expedientes de derribo y en uno tenemos ya el permiso". En marzo del año pasado, después de la última riada, el alcalde anunció la demolición de seis viviendas en las parcelaciones de Guadalvalle y La Altea, en el entrono del aeropuerto. Según detalló entonces, eran casas vacías que estaban precintadas desde una avenida anterior, y se ubican muy cerca del cauce del río Guadalquivir.
Las inundaciones actuales han provocado el desalojo de 704 viviendas, con un millar de vecinos afectados. Acerca de las parcelaciones localizadas en zonas de riesgo, José María Bellido ha señalado que "la situación es muy compleja, porque están en zona inundable y algunas no tienen posibilidad de legalizarse", pero "hay una circunstancia social detrás" y el derribo de las casas "solo lo puede autorizar un proceso judicial", ha detallado.
En este sentido, ha afirmado que "no es cuestión de adoptar medidas de ordenación (del territorio), es cuestión de manejar una realidad física que tenemos en la ciudad que tiene muy difícil solución. Es una especie de callejón sin salida", ha reconocido.
Virginia Requena
El caudal del río en Puente Genil está cinco veces más bajo que este jueves
El río a su paso por Puente Genil ha bajado, notablemente en este viernes, respecto al día de ayer. En estos momentos fluye con un caudal de 66 m3/seg, cinco veces menos que el caudal máximo alcanzado ayer a las 15 horas.
El embalse de Iznájar ha alcanzado el 44,31% de su nivel de llenado. En los últimos días, ha almacenado una cantidad brutal de agua porque estaba en el 24%. Eso nos ha librado de una avenida.
Pilar Cobos
Suspendidos los mercadillos de Córdoba este fin de semana
La asociación de comerciantes ambulantes Comacor ha informado que el Ayuntamiento de Córdoba, ha acordado suspender todas las resoluciones de autorización emitidas por la Delegaciones Municipales y Entidades del Sector Público Municipal que impliquen la realización de actividades en la vía pública previstas los días 6,7 y 8 de febrero de 2026. Dentro de estas medidas está la suspensión de los mercadillos previstos para este fin de semana: Fuensanta, Villarrubia y Moreras (sábado) y el de El Arenal (domingo).
Rafael Cobo
Reabre el tráfico con limitación de velocidad en la A-339 a su paso por Priego tras la reparación de un socavón
Los últimos coletazos del paso de la borrasca Leonardo siguen provocando en Priego de Córdoba un buen puñado de incidencias, tras una noche de relativa calma y una madrugada en la que se han registrado 6,8 litros por metro cuadrado hasta las 09.00 horas según la Agencia Estatal de Meteorología, con rachas de viento que en algunos tramos horarios alcanzaron los 45 kilómetros por hora.
En cuanto a las incidencias, la tregua que dieron las precipitaciones durante la tarde de este jueves permitió iniciar de urgencia los trabajos de reparación del socavón detectado entre los puntos kilométricos 26 y 27 de la circunvalación de la A-339 a su paso por Priego, lo que obligó a cortar dicha vía y poner en marcha un plan de tráfico con itinerarios alternativos. Estos trabajos han permitido abrir de nuevo al tráfico este tramo, aunque con limitación de velocidad y extremando la precaución en dicho punto.
Los 341 vecinos desalojados en San Roque (Cádiz) pueden volver a sus casas
La Junta de Andalucía ha autorizado a los 341 vecinos de San Roque (Cádiz) que habían sido desalojados por la situación creada por la borrasca Leonardo a volver a sus viviendas adoptando medidas de precaución, según ha informado el Ayuntamiento.
La llegada de la borrasca Marta, este sábado, puede revertir la situación y que los afectados deban ser desalojados de nuevo, ha advertido el consistorio.
El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, ha explicado que el río Guadiaro va bajando su nivel tras el paso de alerta naranja a
