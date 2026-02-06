Borrasca Leonardo en Córdoba, en directo | Estado de la crecida del río Guadalquivir, inundaciones, desalojos, carreteras cortadas y avisos amarillos de la Aemet

El aeropuerto de Córdoba cierra su pista con la vista puesta en los vuelos programados para el sábado

El aeropuerto de Córdoba ha tenido que cerrar su campo de vuelo ante la crecida del río Guadalquivir por las consecuencias de la borrasca Leonardo. Aena ha informado a primera hora de este viernes de que el campo de vuelo "no está apto para operar", después de que se haya retrasado la apertura del aeródromo para analizar las consecuencias de la entrada de agua.

Esa entrada de agua procedente del río Guadalquivir comenzó ayer por la mañana. El aeropuerto de Córdoba se encuentra en zona inundable, siendo una de las casi 30 infraestructuras que hay en la provincia que se encuentran en la misma situación. En las riadas de 2010 se llegó a inundar la pista por completo, ahora la entrada de agua parece ser más contenida, pero el río no para de crecer y las parcelas que hay al lado del aeródromo se han tenido que desalojar por seguridad.

Más información aquí.