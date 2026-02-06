En Directo
Borrasca Leonardo en Córdoba, en directo | Estado de la crecida del río Guadalquivir, inundaciones, desalojos, carreteras cortadas y avisos amarillos de la Aemet
La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir maneja como zonas de riesgo las áreas inundadas en el año 2010
Tras el acuerdo del comité asesor provincial del plan de emergencias de desalojar las zonas inundables de todos los municipios de la cuenca del Guadalquivir, incluida Córdoba capital, las miradas están puestas este viernes en el cauce de los ríos, entre ellos el del río Guadalquivir, que esta mañana superó los 5,5 metros a su paso por Córdoba. La riada ha dejado más de un millar de desalojados en la provincia.
Aquí te contamos en directo, y minuto a minuto, la última hora sobre las incidencias y las medidas adoptadas por la Junta de Andalucía:
Sánchez reconocerá en helicóptero las zonas afectadas en Cádiz
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reconocerá esta mañana, en helicóptero, las zonas más afectadas por la borrasca Leonardo en la provincia de Cádiz. A las 12.00 horas visitará el Puesto de Mando Avanzado situado en el municipio de San Roque.
Una mujer sigue desaparecida en Málaga
El dispositivo de búsqueda de la mujer desaparecida en el río Turvilla, entre Sayalonga y Algarrobo, se refuerza este viernes con dos perros traídos desde Madrid y que se incorporan al despliegue desde esta mañana. No son los únicos que forman el dispositivo, que cuenta con varios efectivos de varios cuerpos de la Guardia Civil, bomberos y Protección Civil, así como voluntarios de la zona. Además, cuentan con el apoyo de un dron del grupo Pegaso de la Benemérita.
Noelia Santos
El aeropuerto de Córdoba cierra su pista con la vista puesta en los vuelos programados para el sábado
El aeropuerto de Córdoba ha tenido que cerrar su campo de vuelo ante la crecida del río Guadalquivir por las consecuencias de la borrasca Leonardo. Aena ha informado a primera hora de este viernes de que el campo de vuelo "no está apto para operar", después de que se haya retrasado la apertura del aeródromo para analizar las consecuencias de la entrada de agua.
Esa entrada de agua procedente del río Guadalquivir comenzó ayer por la mañana. El aeropuerto de Córdoba se encuentra en zona inundable, siendo una de las casi 30 infraestructuras que hay en la provincia que se encuentran en la misma situación. En las riadas de 2010 se llegó a inundar la pista por completo, ahora la entrada de agua parece ser más contenida, pero el río no para de crecer y las parcelas que hay al lado del aeródromo se han tenido que desalojar por seguridad.
Los desalojos de Grazalema
Los vecinos de Grazalema (Cádiz), que fueron desalojados este jueves por la tarde por las inundaciones que ha provocado en la localidad la borrasca Leonardo, no podrán volver a sus casas antes de seis o siete días, según el presidente andaluz, Juanma Moreno. En declaraciones al programa la Mañana de Canal Sur Radio, Moreno ha explicado este viernes que tiene que dejar de llover, algo que parece que no ocurrirá hasta mediados de la próxima semana, y después hay que esperar unos días para saber la evolución de la masa de agua, así que "todo parece indicar que antes de seis o siete días va a ser difícil que puedan volver" a sus casas en Grazalema.
El pabellón Vista Alegre acoge a 71 personas
Un total de 71 personas, en su mayoría procedentes de asentamientos, pasaron la noche en el pabellón de Vista Alegre. De ellas, entre 15 y 20 han sido trasladadas desde otros puntos, como Majaneque o Fontanar de Quintos. En cuanto al perfil, hay 35 hombres, 28 mujeres y 8 menores, de los que 7 son niños y una es niña. Este es el único centro de acogida abierto por el momento en Córdoba, con capacidad para más de 300 personas.
Adrián Ramírez
Viviendas desalojadas por zonas
En total se evacuaron 704 viviendas, de las cuales 524 corresponden a zonas afectadas por la crecida del Guadalquivir: Alcolea (27), Guadalvalle-Altea-San Isidro (166), Fontanar de Quintos (158), Majaneque (120) y las parcelaciones La Forja 1 (35) y La Forja 2 (16). A estas se suman otras 180 viviendas en la urbanización Las Cigüeñas, desalojadas por la crecida del arroyo de La Lancha.
Con estas cifras, se estima que más de un millar de personas han tenido que abandonar sus hogares, a la espera de que se concrete el número definitivo de afectados.
Adrián Ramírez
Más de 700 viviendas desalojadas en Córdoba
Más de 700 viviendas fueron desalojadas este jueves en Córdoba capital y su entorno en un operativo desarrollado en tiempo récord, entre primera hora de la tarde y las 18.00 horas, ante el riesgo de inundaciones provocado por la crecida del río Guadalquivir y los arroyos.
Según datos facilitados por la Policía Local esta mañana, el dispositivo de emergencia ya estaba activado con anterioridad y, en torno a las 14.00 horas, se comunicó a los vecinos de los distintos puntos afectados que debían abandonar sus viviendas de manera escalonada. El desalojo se adelantó finalmente ante la previsión de una importante subida del nivel del río a partir de las 20.00 horas.
Pedro Sánchez visita las zonas afectadas
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se desplaza esta mañana a Andalucía, donde visitará las zonas afectadas por la borrasca Leonardo.
Noelia Santos
El aeropuerto de Córdoba cierra su campo de vuelo
Tras la entrada de agua procedente del desbordamiento del río Guadalquivir en el aeropuerto de Córdoba, Aena ha decidido cerrar el campo de vuelo del aeródromo. Según informan desde Aena a este periódico, “tras la inspección de seguridad que hemos realizado en las instalaciones, hemos visto que el campo de vuelo del aeropuerto no está apto para operar, así que no reabriremos al tráfico hasta que los niveles de agua bajen”. Ayer comenzó a entrar el agua en el aeródromo y se quedó muy cerca de la pista, lo que provocó que la Policía Nacional aconsejara su desalojo. En el aeropuerto se quedó el número imprescindible de trabajadores para que siguiera operativo, aunque se adelantó su cierre. Hoy lo que se ha hecho es retrasar su apertura, para poder hacer las inspecciones de seguridad pertinentes, que han sido las que han confirmado que el campo de vuelo no puede mantenerse abierto.
Hoy no hay vuelos comerciales en el aeropuerto, pero mañana sábado sí. Desde y hasta el aeropuerto de Córdoba están programadas para mañana las conexiones con Barcelona (que opera Vueling) y con Gran Canaria (que opera Binter).
Manuel Á. Larrea
Reabre al tráfico la A-3150, en Palma del Río
La Junta de Andalucía ha informado de la reapertura al tráfico de la carretera A-3150, en Palma del Río, que permanecía inundada a primera hora de la mañana.
