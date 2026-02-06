El aeropuerto de Córdoba cierra su pista con la vista puesta en los vuelos programados para el sábado

El aeropuerto de Córdoba ha tenido que cerrar su campo de vuelo ante la crecida del río Guadalquivir por las consecuencias de la borrasca Leonardo. Aena ha informado a primera hora de este viernes de que el campo de vuelo "no está apto para operar", después de que se haya retrasado la apertura del aeródromo para analizar las consecuencias de la entrada de agua.

Esa entrada de agua procedente del río Guadalquivir comenzó ayer por la mañana. El aeropuerto de Córdoba se encuentra en zona inundable, siendo una de las casi 30 infraestructuras que hay en la provincia que se encuentran en la misma situación. En las riadas de 2010 se llegó a inundar la pista por completo, ahora la entrada de agua parece ser más contenida, pero el río no para de crecer y las parcelas que hay al lado del aeródromo se han tenido que desalojar por seguridad.

Pantallas informativas de la terminal del aeropuerto de Córdoba. / Manuel Murillo

Vuelos comerciales

Una de las grandes diferencias que compete al aeropuerto desde 2010 hasta ahora es que en Córdoba ya hay vuelos comerciales. Los siguientes que deberían de salir y llegar a la pista cordobesa están programados para mañana. Se trata de las conexiones aéreas de Córdoba con Barcelona (Vueling) y Gran Canaria (Binter). Esas conexiones traen los aviones a Córdoba con pasajeros y se vuelven a sus destinos también cargados.

Todavía habrá que esperar para ver qué ocurre mañana y si los vuelos se mantienen operativos. El de Binter tiene que salir a las 8.45 horas de Gran Canaria y llegar a Córdoba a las 12.05, luego debería salir de Córdoba a las 13.15 y estar en Canarias a las 14.40. El de Vueling debe salir de Barcelona a las 13.10 horas y llegar a Córdoba a las 14.50. Desde Córdoba debe salir a las 15.30 y llegar a la Ciudad Condal a las 17.10. Para ambas conexiones, de momento, se pueden adquirir billetes sin problema.

En Directo

Sánchez reconocerá en helicóptero las zonas afectadas en Cádiz El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reconocerá esta mañana, en helicóptero, las zonas más afectadas por la borrasca Leonardo en la provincia de Cádiz. A las 12.00 horas visitará el Puesto de Mando Avanzado situado en el municipio de San Roque.

Una mujer sigue desaparecida en Málaga El dispositivo de búsqueda de la mujer desaparecida en el río Turvilla, entre Sayalonga y Algarrobo, se refuerza este viernes con dos perros traídos desde Madrid y que se incorporan al despliegue desde esta mañana. No son los únicos que forman el dispositivo, que cuenta con varios efectivos de varios cuerpos de la Guardia Civil, bomberos y Protección Civil, así como voluntarios de la zona. Además, cuentan con el apoyo de un dron del grupo Pegaso de la Benemérita.

Los desalojos de Grazalema Los vecinos de Grazalema (Cádiz), que fueron desalojados este jueves por la tarde por las inundaciones que ha provocado en la localidad la borrasca Leonardo, no podrán volver a sus casas antes de seis o siete días, según el presidente andaluz, Juanma Moreno. En declaraciones al programa la Mañana de Canal Sur Radio, Moreno ha explicado este viernes que tiene que dejar de llover, algo que parece que no ocurrirá hasta mediados de la próxima semana, y después hay que esperar unos días para saber la evolución de la masa de agua, así que "todo parece indicar que antes de seis o siete días va a ser difícil que puedan volver" a sus casas en Grazalema.