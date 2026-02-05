Vox exige el desalojo de un edificio "okupado ilegalmente" en Santa Rosa-Valdeolleros

El diputado nacional de Vox por Córdoba, José Ramírez del Río, ha visitado junto al coordinador de Vox en la capital, Miguel Castellano, el barrio de Santa Rosa-Valdeolleros tras "las reiteradas quejas vecinales por la okupación ilegal de un edificio de nueva construcción aún pendiente de entrega", según denuncia la formación. Durante la visita, Ramírez ha explicado que los vecinos han alertado de la entrada de okupas en una promoción de viviendas nuevas, “que podrían estar destinadas a familias jóvenes que quieren desarrollar su vida en un barrio tranquilo de Córdoba”, pero que, sin embargo, "están generando una situación de conflicto permanente, inseguridad y deterioro de la convivencia".

El diputado nacional ha lamentado que “estos hechos están haciendo la vida imposible a vecinos honrados de un barrio que siempre ha sido ejemplo de tranquilidad”, subrayando que la okupación “degrada gravemente la vida en Valdeolleros y en toda Santa Rosa”. Ramírez ha recordado que Vox se opuso la pasada semana en el Congreso a la prórroga del decreto antidesahucios, al considerar que “aunque las administraciones deben atender a las personas verdaderamente vulnerables, no se puede abrir una ventana de oportunidad para que sinvergüenzas se aprovechen del sistema y obliguen a los vecinos a asumir los costes de su okupación, incluidos suministros como el agua o la luz”.

Asimismo, ha señalado que el inmueble okupado es propiedad de una entidad bancaria y que “la situación se repite ante la pasividad institucional”, lo que genera, advierte, "una profunda sensación de abandono entre los vecinos del barrio". Por todo ello, Vox ha exigido que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado actúen con contundencia y procedan al desalojo inmediato de los okupas. “Es imprescindible garantizar la seguridad, la convivencia y la tranquilidad de nuestros barrios frente a quienes vulneran la ley”, ha concluido.