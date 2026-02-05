Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Universidad de Córdoba recupera la actividad presencial tras dos días de cierre

La decisión se ha adoptado tras el seguimiento continuo de la situación y en coordinación con las autoridades competentes, una vez constatada la mejora de las condiciones

Última hora de la emergencia por el temporal; desalojos y carreteras cortadas

Fachada Rectorado de la Universidad UCO.

Fachada Rectorado de la Universidad UCO. / FRANCISCO GONZALEZ

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

La Universidad de Córdoba (UCO) recuperará la actividad universitaria presencial en todos sus campus y centros este viernes 6 de febrero, ante la ausencia avisos meteorológicos por parte de Aemet, según ha informado la institución académica en una nota de prensa.

La decisión se ha adoptado tras el seguimiento continuo de la situación y en coordinación con las autoridades competentes, una vez constatada la mejora de las condiciones generales, explica la nota.

Para quienes utilicen el transporte público en sus desplazamientos, se recomienda consultar el estado de los servicios a través de los canales oficiales.

La Universidad de Córdoba ha agradecido la comprensión y colaboración mostradas durante estos días y ha trasladado su apoyo a quienes aún puedan verse afectados por las circunstancias derivadas del temporal, especialmente en las zonas más castigadas.

