La orden de desalojos en Córdoba capital y provincia marcan la mirada informativa de un jueves en el que el nivel del Guadalquivir mantiene muy preocupados a cientos de cordobeses

Desalojos en Alcolea tras el paso de la borrasca Leonardo.

Desalojos en Alcolea tras el paso de la borrasca Leonardo. / Víctor Castro

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

El impacto de la borrasca Leonardo aumenta durante su segundo día en Córdoba. El comité provincial del plan de emergencias ha decidido a primera hora de esta tarde el desalojo de las nueve zonas de la capital, que se suman a otros ocho municipios de la provincia. Por otra parte, la situación del Guadalquivir preocupa extremadamente, cerca de superar los cinco metros a su paso por Córdoba. Además, la previsión meteorológica para mañana marca un nuevo día de aviso amarillo.

Además, destacamos estas otras noticias:

Borrasca Leonardo

Córdoba ciudad

Provincia

Cultura

Deportes

  1. El río Guadalquivir entra en umbral naranja a su paso por Córdoba mientras sube el cauce a gran velocidad
  2. Las inundaciones del Guadalquivir a su paso por Córdoba, en directo | Última hora de la alerta por el aviso naranja de la Aemet por fuerte viento, desalojos y carreteras cortadas
  3. Córdoba cierra colegios e institutos el miércoles por la llegada de un río atmosférico 'excepcional' vinculado a la borrasca Leonardo
  4. El río Guadalquivir supera los dos metros a su paso por Córdoba y entra en umbral naranja
  5. El Ayuntamiento refuerza la vigilancia en Córdoba por las lluvias: 'Las previsiones que vienen son duras, viene mucha agua
  6. El Ayuntamiento habilita Vista Alegre como punto de encuentro en caso de evacuación por inundaciones en Córdoba
  7. Un 'cachito' de Málaga en Córdoba: abre en la ciudad el primer local especializado en camperos
  8. El río Guadalquivir vuelve a rebasar el umbral amarillo en Córdoba antes de lo peor de la borrasca Leonardo

