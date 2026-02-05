La actualidad del día
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
La orden de desalojos en Córdoba capital y provincia marcan la mirada informativa de un jueves en el que el nivel del Guadalquivir mantiene muy preocupados a cientos de cordobeses
El impacto de la borrasca Leonardo aumenta durante su segundo día en Córdoba. El comité provincial del plan de emergencias ha decidido a primera hora de esta tarde el desalojo de las nueve zonas de la capital, que se suman a otros ocho municipios de la provincia. Por otra parte, la situación del Guadalquivir preocupa extremadamente, cerca de superar los cinco metros a su paso por Córdoba. Además, la previsión meteorológica para mañana marca un nuevo día de aviso amarillo.
- Córdoba se prepara para un escenario de inundaciones similar al de 2010: comienza el desalojo de todas las zonas de riesgo
- El Guadalquivir se acerca ya a los cinco metros de crecida y obliga a desalojar varias zonas de Córdoba
- La Aemet establece amarillo aviso por tormentas en Córdoba para el viernes
Además, destacamos estas otras noticias:
Borrasca Leonardo
- Las familias de los asentamientos desalojados por la crecida: “Salimos con lo puesto y con mucho frío”
- «No podemos irnos y hacer como si nada»: Majaneque, Alcolea y Guadalvalle vuelven a mirar al río con miedo antes de nuevos desalojos
- El Guadalquivir en Córdoba: comparación entre las riadas de 2010 y 2013 y la crecida actual por el paso de Leonardo
- Estas son las carreteras cortadas en Córdoba por la borrasca Leonardo: hasta 31 vías afectadas
- 'Leonardo' no da tregua en Córdoba: más de 100 litros en algunas zonas en un solo día y las lluvias continúan
Córdoba ciudad
- Convocadas varias plazas de acceso libre de economista del Ayuntamiento de Córdoba
- Kutxabank mantendrá el pago con tarjetas y la retirada de dinero durante la integración tecnológica de Cajasur
- Redes sociales y menores: la comunidad educativa de Córdoba reclama medidas concretas
Provincia
- Montilla-Moriles y la UCO lanzan un modelo predictivo de una de las enfermedades más temidas por los viticultores
Cultura
- La final del COAC, el monólogo de Manuel Morera y la Muestra del Teatro Aficionado en Avanti, citas a cubierto para un finde de borrascas en Córdoba
Deportes
- El río Guadalquivir entra en umbral naranja a su paso por Córdoba mientras sube el cauce a gran velocidad
- Las inundaciones del Guadalquivir a su paso por Córdoba, en directo | Última hora de la alerta por el aviso naranja de la Aemet por fuerte viento, desalojos y carreteras cortadas
- Córdoba cierra colegios e institutos el miércoles por la llegada de un río atmosférico 'excepcional' vinculado a la borrasca Leonardo
- El río Guadalquivir supera los dos metros a su paso por Córdoba y entra en umbral naranja
- El Ayuntamiento refuerza la vigilancia en Córdoba por las lluvias: 'Las previsiones que vienen son duras, viene mucha agua
- El Ayuntamiento habilita Vista Alegre como punto de encuentro en caso de evacuación por inundaciones en Córdoba
- Un 'cachito' de Málaga en Córdoba: abre en la ciudad el primer local especializado en camperos
- El río Guadalquivir vuelve a rebasar el umbral amarillo en Córdoba antes de lo peor de la borrasca Leonardo