El impacto de la borrasca Leonardo aumenta durante su segundo día en Córdoba. El comité provincial del plan de emergencias ha decidido a primera hora de esta tarde el desalojo de las nueve zonas de la capital, que se suman a otros ocho municipios de la provincia. Por otra parte, la situación del Guadalquivir preocupa extremadamente, cerca de superar los cinco metros a su paso por Córdoba. Además, la previsión meteorológica para mañana marca un nuevo día de aviso amarillo.

